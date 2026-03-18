Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Language & Books 18 Μαρτίου 2026, 13:00

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
 Με την ασφάλεια να κυριαρχεί ως αίτημα στον δημόσιο λόγο, επεκτεινόμενη μάλιστα σε πεδία όπου κάποτε η χρήση της ως έννοια θα θεωρείτο αδόκιμη (π.χ. διατροφική ασφάλεια), εύλογο είναι να υπάρχουν απαιτήσεις για αυξανόμενη αστυνόμευση. Τα κόμματα εξουσίας στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες συναγωνίζονται σε προτάσεις για ενίσχυση της αστυνόμευσης και των φορέων που την ασκούν, οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν εξαιρεθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, των πολιτικών λιτότητας  και περιορισμού των προσλήψεων και των δαπανών, ενώ η υπόσχεση πολιτικών «νόμου και τάξης» πρωταγωνιστεί στις προεκλογικές εκστρατείες. Κυρίως, όμως, παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονται ως προβλήματα που αφορούν την αστυνομία, πέραν της στενής έννοιας της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Από τα ενδοοικογενειακά προβλήματα έως τις εντάσεις που διαπερνούν το εκπαιδευτικό σύστημα, και από τη φτώχεια έως τις επιβαρυντικές για την υγεία συνήθειες και πρακτικές η αστυνόμευση βρίσκεται στο επίκεντρο, συνδυαζόμενη με επεκτάσεις του ποινικού κολασμού, με τις τελευταίες να γίνονται βασική μορφή αναγνώρισης ενός κοινωνικού προβλήματος.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά της διαρκούς ανάθεσης αυξημένου ρόλο στην αστυνομία, ιδίως σε χώρες όπως οι ΗΠΑ: η αύξηση της αστυνομικής βίας, συμπεριλαμβανομένων θανάτων. To μεγαλύτερο πρόσφατο μαζικό κίνημα στις ΗΠΑ, και μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές κινητοποιήσεις παγκοσμίως (15 έως 26 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε κάποια κινητοποίηση) ήρθε ως αντίδραση στη δολοφονία ενός μαύρου αμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, στα χέρια αστυνομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα πάλι η Αμερική συγκλονίστηκε από τις δολοφονίες της Ρενέ Γκούντ και του Άλεξ Πρέτι από την αστυνομική δύναμη που έχει την αρμοδιότητα σύλληψης, κράτησης και απέλασης παράτυπων μεταναστών.

Συνήθως ως λύση προτείνεται η αναγκαία μεταρρύθμιση της αστυνομίας, με έμφαση στην αποτελεσματικότερη επικέντρωση στον ρόλο της και στις καλύτερες σχέσεις ανάμεσα σε αστυνομία και κοινωνία. Τι γίνεται, όμως, εάν το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην αναποτελεσματικότητα ή ακόμη και παραβατικότητα της αστυνομίας, αλλά στον ίδιο τον πυρήνα της αντίληψης που θέλει την αστυνομία βασικό παράγοντα διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων; Με αυτό το ερώτημα αναμετριέται ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Brooklyn College και στο CUNY Graduate Center Άλεξ Βιτάλε στο βιβλίο του «Αστυνόμευση τέλος» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάλτο στη σειρά Κάλλιστος, σε μετάφραση του Παναγιώτη Ανδριόπουλου, πρόλογο της εγκληματολόγου Αναστασίας Τσουκαλά, και επίμετρο της δημοσιογραφικής ομάδας Manifold.

Ο Βιτάλε υπενθυμίζει ότι μεγάλο μέρος των απόψεων και θεωριών που καθοδήγησαν τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση των αστυνομικών πρακτικών από τη δεκαετία του 1980 βασίζονταν στη νεοσυντηρητική και νεοφιλελεύθερη άρνηση του κοινωνικού κράτους που κατέληγε στο να θεωρεί ότι η αστυνομία εκπροσωπούσε την ηθική αυθεντία έναντι των φτωχότερων στρωμάτων, που θεωρούνταν εξ ορισμού επιρρεπή στην παραβατικότητα, κάτι που ενείχε τον κίνδυνο «να ζητάμε από την αστυνομία να είναι η κύρια υπηρεσία αντιμετώπισης των αστέων, των ψυχικών ασθενειών, της σχολικής διαπαιδαγώγησης, της ανεργίας των νέων, της μετανάστευσης, της νεανικής βίας, της σεξεργασίας και των ναρκωτικών». Άλλωστε, όπως επισημαίνει, η ενασχόληση της αστυνομίας με ευάλωτες κατηγορίες όπως οι άστεγοι αποτελεί περισσότερο προσπάθεια να μην είναι ορατό το πρόβλημα, παρά να επιλυθεί, ενώ υπογραμμίζει και τα προβλήματα που δημιουργεί η ποινικοποίηση της σεξεργασίας. Αναφερόμενος στην ολοένα και εντεινόμενη αστυνόμευση των σχολείων στις ΗΠΑ, ο Βιτάλε θεωρεί ότι το αποτέλεσμα είναι να διατίθενται πόροι και προσωπικό σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αναβάθμιση των μορφωτικών αποτελεσμάτων.

Όσο για τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ο Βιτάλε υπογραμμίζει τον έντονα ταξικό και ρατσιστικό χαρακτήρα που έχουν οι σχετικές πρακτικές αστυνόμευσης, τον τρόπο που στοχοποιούνται συγκεκριμένες κοινότητες, τα προβλήματα που δημιουργούν οι διεθνείς διαστάσεις του, αλλά και ότι εν τέλει δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αντίθετα, οι χώρες (αλλά και Πολιτείες των ΗΠΑ) που έχουν προχωρήσει στη μερική ή ολική αποποινικοποίηση της χρήσης έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, αναδεικνύει τα προβλήματα που προκύπτουν από το είδος αστυνόμευσης κατά των συμμοριών που έχει επιλεγεί και το οποίο καταλήγει στην αύξηση της συνοχής των συμμοριών και σε κάποιες περιπτώσεις σε ένταση της βίας. Όσο για την αύξηση της αστυνόμευσης των συνόρων, ο Βιτάλε επισημαίνει ότι «ανοίγοντας τις πόρτες στο κεφάλαιο και τα αγαθά, αλλά όχι στους ανθρώπους, έχουμε δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις για μετανάστευση». Αντιθέτως, εάν τα σύνορα άνοιγαν και ταυτόχρονα υπήρχε προσπάθεια για την ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών, η ανάγκη για μετανάστευση θα μειωνόταν. Αντίστοιχα, η εμπλοκή της αστυνομίας στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» ακολουθεί μια μακρά παράδοση αστυνόμευσης ριζοσπαστικών πολιτικών κινημάτων, παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων, προσπαθειών για παγίδευση αγωνιστών, ενώ υπογραμμίζει ότι «ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η πολιτική βία είναι να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Το συμπέρασμα του Βιτάλε είναι ότι το πρόβλημα έγκειται στο ιδεολογικό επιχείρημα «ότι το έγκλημα και η κοινωνική αταξία οφείλονται σε προσωπική ηθική αποτυχία και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με σκληρές ποινικές κυρώσεις. Αυτή η νεοσυντηρητική προσέγγιση προστατεύει και ενισχύει τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι είτε ελέγχονται στενά μέσω επιθετικής και παρεμβατικής αστυνόμευσης, είτε στοιβάζονται σε φυλακές». Πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται να στοχαστούμε την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων χωρίς καταφυγή στην αστυνόμευση.

Το κλειδί για τον Βιτάλε είναι να σταματήσουμε να στρεφόμαστε στην αστυνόμία για τα προβλήματα μας: «Ναι, οι κοινότητες αξίζουν προστασία από το έγκλημα και την αταξία, αλλά πρέπει πάντα να τα διεκδικούμε χωρίς προσφυγή στον εξαναγκασμό, τη βία και τον εξευτελισμό που θεμελιώνουν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης […] Πρέπει να απαιτούμε ασφάλεια και προστασία – αλλά όχι από τα χέρια της αστυνομίας. Σε τελική ανάλυση, σπάνια παρέχει κάτι εξ αυτών των δύο».

Το βιβλίο του Άλεξ Βιτάλε παρουσιάζεται στην Αθήνα, στον χώρο Eteron, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 7.30 μμ με τη συμμετοχή του συγγραφέα, του δημοσιογράφου του in Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου, της δικηγόρου-ακτιβίστρικας Αλεξάνδρας Καραγιάννη και της ερευνήτριας Αναστασίας Τσουκαλά.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Books
Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Η αδύνατη ειρήνευση
Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

