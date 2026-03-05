Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Η αδύνατη ειρήνευση
Language & Books 05 Μαρτίου 2026, 13:00

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
A
A
Η ειρήνευση αποτελεί κεντρική έννοια του πολιτικού λεξιλογίου μας. Οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις, εσωτερικές αλλά και διεθνείς, οι παρεμβάσεις που ακολουθούν έχουν, ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχουν, ως ορίζοντα την ειρήνευση. Ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ συνδύασε την ανακοίνωση των πολεμικών επιχειρήσεων από κοινού με το Ισραήλ με το ότι αυτός ο πόλεμος, που έχει ακόμη ασαφή ορίζοντα, αποσκοπεί στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τον κόσμο. Η ειρήνευση (pacification), έννοια σχετικά πρόσφατη καθώς αρχίζει και καταγράφεται, τουλάχιστον στα αγγλικά, στην περίοδο που συμπίπτει με την ανάδυση του καπιταλισμού, έχει γίνει βασική πλευρά των πολιτικών και πρακτικών ασφάλειας, καθώς οι περισσότεροι ορισμοί της ασφάλειας, μια έννοια που έχει πια γενικευτεί καθώς σχεδόν όλες οι κρατικές πολιτικές περιέχουν και μια ασφαλειακή διάσταση, αφορούν την αποφυγή, ή την επίλυση, ή τη διαχείριση μιας σύγκρουσης, δηλαδή μια προσπάθεια ειρήνευσης.

Η διάχυση της έννοιας της ειρήνευσης είναι η αφετηρία του βιβλίου του Μαρκ Νεοκλέους Pacification. Social War and the Power of Police (Ειρήνευση. Κοινωνικός πόλεμος και η εξουσία της αστυνομίας), που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Verso. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  Brunel στο Λονδίνο ο Νεοκλέους είναι από τους πιο σημαντικούς κριτικούς θεωρητικούς των πολιτικών ασφάλειας και αστυνόμευσης και επικριτής της κλιμάκωσης του κρατικού αυταρχισμού στο όνομα της ασφάλειας. Αναζητώντας τη γενεαλογία του «κοινωνικού πολέμου», δηλαδή του τρόπου που ο κοινωνικός ανταγωνισμός είναι καταστατικός για τη συγκρότηση των κοινωνικών μορφών μέσα στην ιστορία, ο Νεοκλέους ξεκινά από την ελληνική αρχαιότητα και στέκεται στην έννοια της στάσεως που αποτυπώνει ακριβώς την εσωτερική διχόνοια, τη σύγκρουση εντός της πόλεως, την απουσία ομόνοιας, μια διαίρεση που ήδη οι αρχαίες πηγές αποδίδουν στη διαίρεση ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια. Επισημαίνει πώς στο έργο του Χομπς αρχικά η στάσις μεταφράζεται ως στασιασμός (sedition), ωστόσο στο ώριμο έργο του είναι έρχεται στο προσκήνιο η έννοια του εμφυλίου πολέμου, που είναι μια κληρονομιά της Ρώμης (bellum civile), μια έννοια που δεν αφορά τη «φυσική κατάσταση», αλλά προϋποθέτει την πολιτική συγκρότηση, την ύπαρξη πολιτικών θεσμών. Για τον Νεοκλέους είναι στον Χομπς που βλέπουμε την ίδια τη συγκρότηση του κράτους γύρω από την υποχρέωση της ειρήνευσης και τον πολιτικό χαρακτήρα της κοινωνίας των πολιτών να έγκειται στην αποφυγή του εμφυλίου πολέμου, κάτι που τελικά παραπέμπει στον καταστατικό χαρακτήρα του κοινωνικού πολέμου για τη συγκρότηση των κρατικών μορφών.

Αυτό φέρνει τον Νεοκλέους στην αναμέτρηση με την έννοια της ασφάλειας, που όπως υπογράμμιζε και ο Μαρξ ανάγεται στην αστική εποχή σε ύψιστη αξία, ιδίως από τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι ο μόνος δρόμος για να μην πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια. Ωστόσο, η ίδια η έννοια της ασφάλειας, της securitas δεν είχε πάντα τη σημερινή σημασία της αντιδιαστολής προς την ανασφάλεια. Στην αρχική της χρήση στη Ρώμη σήμαινε περισσότερο την ειρήνη του πνεύματος σε διάκριση προς την ασφάλεια ως σωτηρία (salus), ενώ για αρκετό καιρό θα διατηρήσει και τη σημασία της παθητικότητας. Σταδιακά, όμως, θα αποκτήσει μια πιο πολιτική σημασία και η ασφάλεια θα εγγυάται την απουσία φόβου και εσωτερικού κοινωνικού πολέμου. Θα το κάνει με την επίκληση ενός άλλου φόβου, μέσα από την ταύτιση της κυριαρχίας με την ποινή του θανάτου. Γι’ αυτό ο Νεοκλέους υποστηρίζει ότι «η διαχείριση του θανάτου βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής εξουσίας και της κοινωνικής τάξης». Γι’ αυτόν και δεν πρέπει ποτέ να αισθανθούμε απόλυτα ασφαλείς και με ελαχιστοποιημένο τον φόβο του θανάτου, γιατί τότε υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την πολιτική εξουσία ως αυτή που πρωτίστως μας προσφέρει αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ασφάλεια.

Παρότι οι πρακτικές ειρήνευσης, από τις αστυνομικές δράσεις στο εσωτερικό κρατών, έως τις μεγάλες αντιεξεγερτικές επιχειρήσεις (counter-insurgency), από το Βιετνάμ έως το Ιράκ, είναι πάντα σε μεγάλο βαθμό βίαιες και καταστροφικές (αρκεί να αναλογιστούμε την κλίμακα των βομβαρδισμών σε αυτούς τους πολέμους), σε μεγάλο βαθμό συνδυάστηκαν και μια παράλληλη ρητορική «οικοδόμησης» θεσμών και υποδομών, που εξηγεί γιατί η ειρήνευση ως αστυνόμευση δεν αφορά ποτέ απλώς την καταστολή αλλά εμπεριέχει και μια ανασύσταση και των ίδιων των ατόμων, των δεξιοτήτων τους, των αντιλήψεων και των νοοτροπιών τους.

Όμως, στο τέλος αυτό που μένει ως πυρήνας των πρακτικών ειρήνευσης είναι ένας περιορισμός (containment), μια έννοια που, όπως υπενθυμίζει και ο Νεοκλέους, έγινε σταδιακά ολοένα και πιο διαδεδομένη ως τρόπος για να περιγραφούν μια σειρά από δράσεις, από την αντιμετώπιση του σοβιετικού μπλοκ στον Ψυχρό Πόλεμο, έως τον περιορισμό των επιπτώσεων κάθε προβλήματος αλλά και την ίδια την αντιμετώπιση των μαζικών διαμαρτυριών. Αφιερώνει, έτσι, ένα μέρος του βιβλίου στη αστυνομική πρακτική του αυστηρού περιορισμού διαδηλώσεων σε πολύ μικρή έκταση, η οποία εφαρμόζεται στη Βρετανία, ως κατεξοχήν παράδειγμα μια λογικής που αποσκοπεί εν τέλει στο να απογοητεύσει τα πλήθη και να τα οδηγήσει στην παθητικότητα.

Τελευταία πρακτική ειρήνευσης, που καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα της προσπάθειας περιορισμού και καταστολής των διεκδικήσεων των πολλών, το χρέος. Παρότι η τοκογλυφία καταδικαζόταν σε θρησκευτικό και νομικό επίπεδο, και θεωρείτο επονείδιστη η απώλεια της ελευθερία ένεκα χρέους (εξ και η επιδίωξη πρακτικών σεισάχθειας), η σταδιακή απελευθέρωση των πιστωτικών πρακτικών σήμαινε νέες μορφές κυριαρχίας μέσω του χρέους: «Οφείλουμε ένα χρέος και αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό. Ζούμε μέσα στο χρέος και στην προοπτική μιας ζωής σε χρέος. Το χρήμα ζει και στο μεταξύ το χρέος, όπως και ο θάνατος, μιας έχει πιάσει από το σβέρκο».

Για τον Νεοκλέους, η ιδιαιτερότητα των «πολέμων» που εξαγγέλλει το κράτος κατά των κοινωνικών προβλημάτων είναι ότι πρόκειται για πολέμους «που το κράτος κηρύσσει για λογαριασμό μας και όμως την ίδια στιγμή κηρύσσονται εναντίον μας. Είναι οι πόλεμοι της ειρήνευσης. Είναι ακόμη οι πόλεμοι μέσα από τους οποίους η αστυνομική εξουσία αποκτά την ισχύ και το κύρος της. Όπου κοινωνικός πόλεμος, διαβάστε κοινωνική αστυνομία».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Books
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

