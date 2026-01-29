Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φύλο και ευγονική
Language & Books 29 Ιανουαρίου 2026, 13:08

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Spotlight

Η πρόσφατη αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από τις αμβλώσεις, έστω και μέσα από μια υποτίθεται ομόθυμη αναγνώριση του δικαιώματος των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους, έδειξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία ιδεολογικά αντανακλαστικά που αμφισβητούν αυτό το δικαίωμα και υπογράμμισε ότι το φύλο και τα έμφυλα σώματα κάθε άλλο παρά έχουν πάψει να είναι πεδίο μάχης ανάμεσα σε ανταγωνιστικές κατευθύνσεις είτε χειραφέτησης είτε κανονικοποίησης. Παντού γύρω μας βλέπουμε ότι δεν έχουν όλα τα σώματα τα ίδια δικαιώματα, στο χώρο, στην κίνηση, στην ταυτότητα, στη ζωή. Από την αναπαραγωγή της «λευκότητας» έως προτύπου και τον ρατσισμό σε όλες τις μορφές του, μέχρι τη γενοκτονική βία δεν είναι λίγα τα σώματα που κρίνονται ως μη αξία να ζουν όπως τα υπόλοιπα, σε ορισμένες περιπτώσεις ως να μην είναι άξια να ζουν γενικά. Πίσω από την αναγνώριση δικαιωμάτων ή την αλλαγή της επίσημης ρητορικής, βλέπει κανείς την αναπαραγωγή στερεότυπων περί του τι είναι ένα υγιές σώμα και τι όχι, συμπεριλαμβανόμενης της αυξανόμενης επένδυσης στη γενετική μηχανική ως ευκαιρία ώστε τα σώματα να παράγονται όσο πιο υγιή γίνεται εξαρχής, την ώρα που η αυξανόμενη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που μια παγκόσμια τάση ιδιωτικοποίησης έχει επιτείνει, απλώς προσδίδει μια βιοπολιτική διάσταση στα διάφορα αδιάβατα από ένα σημείο και μετά ταξικά κατώφλια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ώρα που η ευγονική και ο ανοιχτά φυλεκτικός ρατσισμός να αποκηρύσσονται ως κατάλοιπα ενός παρελθόντος που υποτίθεται ότι αφήσαμε οριστικά πίσω μας, στην πράξη όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά και διαπλέκονται με τον τρόπο που διαμορφώθηκαν στερεότυπα για τα φύλα και τις έμφυλες ταυτότητες που ακόμη και σήμερα καθορίζουν στάσεις και πολιτικές. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα καίριο το βιβλίο της επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δήμητρας Τζανάκη «Καταργώντας το φύλο και την ευγονικό. Ο ελέφαντας είναι ανάμεσά μας» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Βασική θέση της Τζανάκη είναι ότι η ανάδυση της ευγονικής στον 19ο και 20ο αιώνα και μαζί της ένα ολόκληρο πλέγμα ρατσιστικών κανονικοποιήσεων των σωμάτων, ήταν αλληλένδετη και με τον τρόπο που κατασκευάστηκε μια ορισμένη αντίληψη του φύλου αλλά και της σεξουαλικότητας, καθώς η διαμόρφωση μιας «λευκής» επιστήμης του σώματος, της φυλής και του φύλου συμπίπτει με την εμπέδωση του καπιταλισμού αλλά και την αποικιοκρατία, και το πώς αναδύεται ένα «ευγονικό, πατριαρχικό, αποικιακό, ιμπεριαλιστικό, επιστημονικό αφήγημα».

Μέσα από μια συστηματική ανάγνωση της ιστορίας της ευγονικής, στις παράλληλες και τεμνόμενες διαδρομές της με την ιστορία της σεξολογίας, της ψυχολογίας, και της φυσικής ανθρωπολογίας, η Τζανάκη δείχνει πώς παράγεται μια αντίληψη του υγιούς σώματος, που είναι κατά προτίμηση λευκό, ετεροκανονιστικό ως προς τις σεξουαλικές ταυτότητες, κατά προτίμηση αρρενωπό – και σίγουρα όχι «εκθηλυσμένο» –, και άρα έτοιμο προς εκμετάλλευση και αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Όποιο σώμα δεν εντάσσεται σε αυτό το πρότυπο αντιμετωπίστηκε σε εκφυλισμένο, αδύναμο, κατώτερο και σε ορισμένες περιπτώσεις ανάξιο να ζήσει. Όπως ακριβώς η αποικιοκρατία είναι αλληλένδετη με τον καπιταλισμό, τον ρατσισμό, και την αναπαραγωγή πατριαρχικών δομών, έτσι και η «επιστημονική» νομιμοποίησή τους τέμνει την ανθρωπολογία, την κοινωνική υγιεινή, την ψυχολογία, ακόμη και παραλλαγές της ψυχανάλυσης.

Η Τζανάκη υπενθυμίζει την ιστορία της κοινωνικής υγιεινής τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι το επίδικο δεν ήταν ποτέ απλώς η σωματική υγεία, αλλά και μια ορισμένη έννοια της «ηθικής υγείας», υπογραμμίζοντας πώς οι πρακτικές των υποτελών τάξεων αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, και συχνά συνδυάστηκαν με την ανηθικότητα, την ώρα που σεξουαλικές και ευρύτερα κοινωνικές πρακτικές που δεν ταυτίζονταν με την πυρηνική οικογένεια και την πλήρη αποδοχή της εργασιακής πειθαρχίας αντιμετωπίστηκαν ως μορφές εκφυλισμού, στοχοποιώντας όσες, όσους και όσα θεωρούνται διανοητικά και ηθικά «ελαττωματικά». Η ευγονική δεν αναδεικνύεται ως μια συγκυριακή παρέκβαση από τους κανόνες της ορθής επιστημονικότητας, παρέκβαση που αφορά το παρελθόν της σύγχρονης επιστήμης, αλλά πολύ περισσότερο ένα νήμα που εξακολουθεί να αναπαράγεται στον τρόπο που και σήμερα επιχειρείται η κανονικοποίηση των σωμάτων και των έμφυλων ταυτοτήτων, έστω και με μια περισσότερο συμπεριληπτική επίφαση.

Η Τζανάκη επισημαίνει ότι ευγονικές αναφορές και ρητορικοί τρόποι να αναπαράγονταν ακόμη και στις δεκαετίες του 1980 και 1990, την ώρα που ούτως ή άλλως διάφορες παραλλαγές «ηγεμονικής αρρενωπότητας» εξακολουθούν να επανέρχονται στο προσκήνιο, αλλά και η έμφυλη βαναυσότητα που οδηγείς στις γυναικοκτονίες. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι κινήσεις όπως η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ή το γεγονός ότι η «δυσφορία/ασυμφωνία του φύλου» δεν συγκαταλέγεται πλέον στις ψυχικές παθήσεις, δεν αναιρούν ότι «το φύλο εξακολουθεί να ταυτίζεται με ένα ηγεμονικό καθεστώς αλήθειας σε άρρεν-θήλυ».

Για την Τζανάκη χρειάζεται η προοπτική της από-αποικιοποίησης και της κατάργησης του φύλου, δηλαδή η αμφισβήτηση των ιδεολογικών και θεωρητικών πρακτικών που αναπαράγουν την καπιταλιστική εκμετάλλευση, την επιβίωση της αποικιοκρατίας και τα κυρίαρχα αφηγήματα για το σώμα και το φύλο. Είναι ένα άλμα πολιτικής και συναισθηματικής φαντασίας, «η επανάκτηση της δυνατότητας να οραματιστούμε τις ζωές και τις σχέσεις μας πέρα από το κράτος και τους ειδικούς του και εν τέλει πέρα από μια επιστήμη που έχει ταυτιστεί με την αντικειμενική ορθότητα και έχει μετατραπεί σε αστυνόμευση ενάντια σε εκείνους που αρνούνται να αποδεχτούν τα σύνορα του κοινωνικοσεξουαλικού ισομορφισμού και την απολυταρχία της ηγεμονικής αρρενωπότητας».

Ο ορίζοντας μιας τέτοιας κριτικής προσέγγισης έγκειται στην πάλη για «τη δημιουργία μιας νέας έννοιας της ίδιας της ανθρωπότητας, της ελευθερίας, αλλά και, εν τέλει, της αποκαθήλωσης του δυτικού ιμπεριαλισμού και της δυτικής λευκής επιστήμης, μέσω της κατάργησης του φύλου ως συνθήκη συγκριτικής ερμηνείας τού τι συνιστά τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα, την αλήθεια και την ίδια την ελευθερία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Books
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε
Κόσμος 29.01.26

Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να βγάλει ο Τραμπ τον Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε από την ICE - Το βίντεο που ανάρτησε

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Ιανουαρίου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
Η εγκύκλιος 29.01.26

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών - Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού

Σύνταξη
Καιρός: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin
Επιδείνωση καιρού 29.01.26

Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin

Πότε αναμένεται να πλήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την Αττική - Ποιες άλλες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία Kristin σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο