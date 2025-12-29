Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φεμινιστική απεργία
Language & Books 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Φεμινιστική απεργία

Για το βιβλίο της Βερόνικα Γκάγκο «Φεμινιστική Διεθνής»

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Στις 11 Μαΐου 2015 βρέθηκε θαμμένη κάτω από το σπίτι του φίλου της η 14χρονη Chiara Páez. Η είδηση αυτής της γυναικοκτονίας πυροδότησε ένα πολύ μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας στην Αργεντινή. Στις 19 Οκτωβρίου 2016 στον απόηχο του βιασμού και της δολοφονίας της Lucia Pérez στη Μαρ ντε λα Πλάτα της Αργεντινής φεμινιστικές συλλογικότητες κάλεσαν σε απεργία για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες. Το σύνθημα Ni Una Menos (Ούτε μία λιγότερη) διαχύθηκε σε όλη την Αργεντινή και όχι μόνο. Στις 8 Μαρτίου 2017 κηρύχθηκε η Διεθνής Απεργία Γυναικών, που θα επαναληφθεί και τις επόμενες χρονιές. Κίνηση ανυπακοής και όχι απλώς διακοπής της εργασίας, απεργία στους χώρους δουλειάς, τα νοικοκυριά, τα σχολεία, οργανωμένη από ευρύτερα δίκτυα και συλλογικότητες, με διεκδικήσεις που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα συνδικαλιστικά αιτήματα, η φεμινιστική απεργία έκτοτε προστέθηκε στο ρεπερτόριο των κοινωνικών κινημάτων, διαμορφώνοντας ένα διεθνές κίνημα, που έβαλε στο στόχαστρο όχι μόνο τις γυναικοκτονίες και όλες τις μορφές έμφυλης βίας, αλλά και όλες τις επιμένουσες μορφές ανισότητας σε βάρος των γυναικών και όλων των θηλυκοποιημένων σωμάτων.

H Βερόνικα Γκάγκο πρωταγωνίστησε στην οργάνωση αυτού του κινήματος και το βιβλίο της «Φεμινιστική Διεθνής», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποτλατς, σε μετάφραση της Ελένης Αποστολοπούλου και του Κίμωνα Σχοινά, γλωσσική επιμέλεια της Λένας Κοψαχείλη, πρόλογο της Αθηνάς Αθανασίου (και μετάφραση του προλόγου της Σίλβια Φεντερίτσι για τη γαλλική έκδοση) και επίμετρο της Κατερίνας Σεργίδου, αποτυπώνει τον στοχασμό της σε σχέση με αυτή την εμπειρία.

Ερευνήτρια και ακτιβίστρια με σημαντικό θεωρητικό έργο – ας αναφέρουμε ενδεικτικά την ιδιαίτερα διεισδυτική ανάλυσή της για το πώς έχουμε και μορφές «νεοφιλελευθερισμού από τα κάτω» – η Γκάγκο, εμπνέεται στην ανάλυσή της από τις Ιταλίδες φεμινίστριες της δεκαετίας του 1970, όπως η Σίλβια Φεντερίτσι, που έδωσαν έμφαση στην απλήρωτη οικιακή εργασία και τη σημασία της για την κοινωνική αναπαραγωγή. Όμως δεν περιορίζεται σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνοντας το πλαίσιο της ανάλυσης, ακριβώς για να μπορέσει να εξηγήσει και αυτή την κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών, των λεσβιών, των τραβεστί και των τρανς ατόμων. Εντοπίζει έτσι τέσσερα πεδία βίας: την ενδοοικογενειακή βία ως αποτέλεσμα της απώλειας της πρωτοκαθεδρίας του άνδρα που δουλεύει για την οικογένεια, τη βία στις γειτονιές από την επέκταση παράνομων οικονομιών, την λεηλασία της γης και των φυσικών πόρων στο όνομα της ανάπτυξης, και τη χρηματιστικοποίηση της κοινωνικής ζωής και τη διόγκωση του χρέους.

Η Γκάγκο επιμένει ότι πρέπει να συνδέσουμε την έμφυλη βία με την οικονομική και κοινωνική βία που έχει να κάνει με την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών, τις μορφές συσσώρευσης μέσω αποστέρησης, τις εξορυκτικές πρακτικές, την υπερχρέωση και να αποφύγουμε τον περιορισμό της βίας σε μια στενή οπτική με βάση το φύλο. Αυτό επιτρέπει «έναν φεμινισμό που προτάσσει μια κριτική του καπιταλισμού η οποία αναδεικνύει τη λογική που συνδέει την εκμετάλλευση στον χώρο της εργασίας με την έκρηξη της μισογυνικής βίας στο σπίτι». Επιπλέον, η Γκάγκο επιμένει ότι η έννοια της χρηματοπιστωτικής εκμετάλλευσης και του τρόπου που συναρθρώνεται με τον ιδιαίτερο οικονομικό ρόλο των γυναικών στα νοικοκυριά, εντοπίζει και τη σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση της έμφυλης βίας και τη χρηματιστικοποίηση των λαϊκών οικονομιών.

Όμως η Γκάγκο δεν ενδιαφέρεται μόνον να αναδείξει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στην έμφυλη βία και όλες τις άλλες μορφές κοινωνικής βίας, ούτε μόνο να δείξει ότι μια οπτική διαθεματικότητας σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι βαθιά αντικαπιταλιστική. Εξίσου θέλει να δει να τις μορφές που πήρε αυτός ο αγώνας και πρωτίστως τη μορφή της συνέλευσης. Στα μάτια της η Συνέλευση συνδέει διαφορετικά στοιχεία, εμπειρίες, κατευθύνσεις και παράγει στρατηγική ως συλλογική διανοητική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει να έρθει στο προσκήνιο η δύναμη (potentia) που υπάρχει στα αγωνιζόμενα σώματα. Έτσι, «η συνέλευση παράγει νοημοσύνη επειδή είναι συλλογική και τοποθετημένη και, με αυτόν τρόπο επινοεί ιστορικό χρόνο, θέτοντας το ερώτημα: Τι κάνουμε;». Παράλληλα, οι συνελεύσεις «παράγουν νέες αναπαραστάσεις της αντιεξουσίας, της λαϊκής κυριαρχίας που αμφισβητεί την πίστη στο κράτος ως μονοπώλιο της πολιτικής». Επιπλέον, η ίδια η έννοια της φεμινιστικής απεργίας, η μορφή αλλά και οι διεκδικήσεις απαντούν κατά τη γνώμη της και στα προβλήματα και όρια που συναντά ένα συνδικαλιστικό κίνημα που δεν έχει μπορέσει να απαντήσει στο τέλος ενός προηγούμενου συστήματος οργάνωσης της μισθωτής εργασίας και τη διεύρυνση των μορφών που παίρνει η εργασία άρα και η εκμετάλλευση. Όπως σημειώνει «το συνδικαλιστικό ζήτημα μετασχηματίζεται μέσα από αυτόν τον επανακαθορισμό των ορίων του “κόσμου της εργασίας” και την ενσωμάτωση ζητημάτων αναπαραγωγής στη “λογική” των συνδικάτων. Αλλά αυτό συμβαίνει και μέσα από την οξυδερκή ανάλυση του διαφοροποιημένου τρόπου με τον οποίο πλήττουν οι πολιτικές λιτότητας και επισφάλειας τις γυναίκες, τις λεσβίες, τα τρανς και τραβεστί άτομα».

Σε όλα αυτά προστίθεται και μια διεθνιστική διάσταση. Ουσιαστικά, έχουμε να κάνουμε με μια ανάγνωση της έννοιας της διαθεματικότητας «που χαρτογραφεί σε παγκόσμια κλίμακα, ενάντια στο ρεύμα, τις επικράτειες του κεφαλαίου με βάση την επικάλυψη μεταξύ διαφορετικών καταπίεση». Ως αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, «οι εγκάρσιες μορφές αγώνα  εφαρμόζουν τη διαθεματικότητα ως πολιτική και μεθοδολογική αρχή, ενεργοποιώντας μιας αρχή σύνθεσης και μετάφρασης για νέες μορφές υπερεθνικής αλληλεγγύης». Αυτές οι μορφές ενότητας μέσα στον αγώνα που διαμορφώνονται παράγουν ένα είδος μαζικής και μετασχηματιστικής πολιτικής που κατά τη γνώμη της Γκάγκο υπερβαίνουν την αφηρημένη έννοια του λαού που επικαλείται ο λαϊκισμός και επιτρέπουν μια αποτελεσματική σύνθεση ανάμεσα στον φεμινισμό και την κοινωνική σύγκρουση με τον διαιωνιζόμενο νεοφιλελευθερισμό.

Για την Γκάγκο η απεργία επέτρεψε να διαγνωστεί η διαθεματικότητα της βίας. Όπως σημειώνει, «με την απεργία , παραγάγαμε μια νέα ανάλυση της βίας: ξεφύγαμε από την κλειστή θεώρηση της  ενδοοικογενειακής βίας, συνδέοντάς την με την οικονομική, εργασιακή, θεσμική, αστυνομική, ρατσιστική και αποικιακή βία. Με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίζεται η οργανική σύνδεση της σεξιστικής βίας και των γυναικοκτονίων με τη σύγχρονη μορφή καπιταλιστικής συσσώρευσης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Business
Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

inWellness
inTown
Books
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis
Books 04.12.25

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εμβληματική αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα
Ελλάδα 29.12.25

Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος»

Σύνταξη
Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στην Ισπανία για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που γίνονται και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)
Πόλο 29.12.25

Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)

Η Φωτεινή Τριχά που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι μέλος της «χρυσής» Εθνικής ομάδας, αναδείχτηκε καλύτερη πολίστρια στον κόσμο για το 2025 – Τα σπουδαία επιτεύγματα της 20χρονης περιφερειακής, που γράφει ιστορία…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Ελλάδα 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία

Οι 6 στους δέκα βιοτέχνες έχουν επαρκή ρευστότητα μόνο για ένα μήνα ως συνέπεια της ακρίβειας - Κόκκινο έχει χτυπήσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των βιοτεχνιών

Σύνταξη
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο