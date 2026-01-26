Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πολιτικός Ντελέζ
Language & Books 26 Ιανουαρίου 2026, 13:00

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

«Έχουμε λοιπόν την εντύπωση πως κάνουμε πολιτική ακόμη και όταν μιλάμε για μουσική, για δέντρα ή για πρόσωπα. Για κάθε συγγραφέα τίθεται το ερώτημα του αν γνωρίζει πως υπάρχουν και άλλοι που χρειάζονται, έστω και λίγο, τη δουλειά του, στη δική τους δουλειά, στη δική τους ζωή και στα δικά τους σχέδια». Με αυτόν τον τρόπο περιέγραφε ο Ζιλ Ντελέζ τον χαρακτήρα της θεωρητικής εργασίας που ανέλαβαν από κοινού με τον Φελίξ Γκουαταρί, σε μια συνέντευξη το 1980, λίγο μετά την κυκλοφορία των «Χιλίων Πλατωμάτων», θέλοντας να υπογραμμίσει τον ούτως ή άλλως πολιτικό χαρακτήρα της συγγραφής.

Από όλους τους συγγραφείς του κύματος της κριτικής γαλλικής σκέψης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ντελέζ φάνταζε πάντα σχετικά λιγότερο «στρατευμένος». Συνέβαλε σε αυτό και η θεματολογία των έργων του, τουλάχιστον μέχρι την εκκίνηση της συνεργασίας του με τον Φελίξ Γκουαταρί. Όμως, αυτό δεν αναιρεί ότι η σκέψη του ήταν βαθιά πολιτική. Αυτό μας υπενθυμίζει η πολύ πρόσφατη έκδοση και στα ελληνικά, σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπουντά, που έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην μετάφραση έργων του Ντελέζ στα ελληνικά, της συλλογής κειμένων του Ντελέζ με τίτλο «Δύο καθεστώτα τρελών. Κείμενα και συνεντεύξεις 1975-1995», από τις εκδόσεις Εκκρεμές.

Η σύντομη μορφή των περισσότερων κειμένων, συνδυασμένη με χαρακτηριστική πυκνότητα, έρχεται να υπογραμμίσει τον πάντα παρεμβατικό χαρακτήρα των κειμένων του Ντελέζ, ιδίως σε εκείνη την περίοδο. Δείχνουν έτσι ότι όλο αυτό το ιδιότυπο σύμπαν του Ντελέζ, με τις ροές, τις γραμμές διαφυγής, τις «πολεμικές μηχανές», τις επιφάνειες και τις πτυχώσεις, τις εδαφικοποιήσεις και απεδαφικοποιήσεις, είναι πάντα ένας στοχασμός πολιτικός για το πώς εμμενείς κοινωνικές δυναμικές και δυνητικότητες μπορούν να διαρρήξουν μια πραγματικότητα που ολοένα περισσότερο δομείται από τις ροές και συσσωρεύσεις του κεφαλαίου και τη διαρκή επέκταση των δικτύων κρατικής κυριαρχίας και έτσι να διαμορφώσουν «νέες σχέσεις με το σώμα, με τον χρόνο, τη σεξουαλικότητα, το περιβάλλον, την κουλτούρα, τη δουλειά…». Ως ένα βαθμό, με αυτά τα σύντομα κείμενα ο Ντελέζ κάνει αυτό που ο ίδιος είχε παρατηρήσει για τη σημασία που έδινε ο Ντελέζ στις συνεντεύξεις: «δεν οφείλεται στο ότι του άρεσαν οι συνεντεύξεις, οφείλεται στο ότι χάραζε αυτές τις γραμμές πραγμάτωσης, που ζητούσαν έναν άλλο τρόπο έκφρασης, διαφορετικό από τις αφομοιώσιμες γραμμές των μεγάλων βιβλίων».

Γραμμένα σε μια περίοδο που η θεωρητική ενασχόληση του Ντελέζ αρθρώνεται γύρω από το σχήμα της σχιζοανάλυσης, που επεξεργάστηκαν μαζί με τον Γκουαταρί, που αποτελεί ταυτόχρονα μια πολεμική κατά της ψυχανάλυσης, καθώς η τελευταία «εμποδίζει κάθε παραγωγή επιθυμίας», αλλά και ένα στοχασμό της καπιταλιστικής εξουσίας, στην πιο διάχυτη μορφή της, και των νομαδικών αντιστάσεων σε αυτή, τα κείμενα του τόμου αποτυπώνουν την ιδιαίτερη μαχητική πολιτική ευαισθησία του Ντελέζ: είτε πρόκειται για την αντίσταση στην αντιτρομοκρατική παράκρουση που θα οδηγήσει στη σύλληψη, δίωξη και φυλάκιση του Τόνι Νέγκρι (ο τόμος περιλαμβάνει και τον πρόλογο του Ντελέζ στην «Άγρια ανωμαλία», το βιβλίο που έγραψε ο Νέγκρι για τον Σπινόζα στη φυλακή), είτε πρόκειται για τον αγώνα των Παλαιστινίων. «Το τεράστιο χρέος που η Ευρώπη είχε προς τους Εβραίους δεν άρχισε να το πληρώνει, αλλά έκανε να το πληρώνει ένας αθώος λαός οι Παλαιστίνιοι», γράφει όταν ξεσπά η πρώτη Ιντιφάντα, για να συμπληρώσει: «Αυτά που ρίχνουν οι Παλαιστίνιοι είναι οι δικές τους πέτρες, οι ζωντανές πέτρες της δικής τους χώρας».

«Οι μεγάλοι διανοητές είναι λίγο σεισμικοί, δεν εξελίσσονται, αλλά προχωρούν με κρίσεις και με τραντάγματα», σημειώνει κάπου για τον Φουκώ, όμως ίσχυε και για τον ίδιο. Και ο σκοπός της διανοητικής εργασίας είναι τελικά να κάνει αυτό που κάνει ο Μπουλέζ στη μουσική: «να κάνεις ακουστές δυνάμεις που δεν είναι ακουστές από μονές τους», κάτι που για τη φιλοσοφία σημαίνει μια σκέψη αδιανόητη και αδύνατη, «να κάνεις αντικείμενα σκέψης, με τη βοήθεια ενός πολύπλοκου υλικού, δυνάμεις που δεν είναι αντικείμενα σκέψης». Και αυτό είναι κάτι που το εφαρμόζει στη διαρκή ανάγνωση που κάνει άλλων φιλοσόφων, ανάγνωση ταυτόχρονα ακριβή και ιδιοσυγκρασιακή. Για τον Ντελέζ, «το να σκέφτεσαι είναι να δημιουργείς» και αυτό ίσως αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη διανοητική περιπέτειά του, τις αναγνώσεις (και συνειδητές παραναγνώσεις σε κάποιες περιπτώσεις) που κάνει, τον διαρκή εννοιολογικό αλλά ακόμη και μορφικό πειραματισμό. Γιατί εάν έχει νόημα να σκεφτόμαστε είναι ακριβώς για να προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτό που ταυτόχρονα είναι και δεν είναι, αυτό που φαντάζει μη υπαρκτό στη σημερινή διάταξη των πραγμάτων αλλά ταυτόχρονα αποτελεί εμμενή δυνατότητα. Και αυτό εξηγεί τη διαρκή εννοιολογική δημιουργικότητα που για τον Ντελέζ σφραγίζει κάθε αυθεντική φιλοσοφία.

Ουσιαστικά η πρόκληση είναι να στοχαστούμε το υπερβατικό μέσα στην ίδια την εμμένεια («η υπερβατικότητα είναι πάντα το δημιούργημα της εμμένειας»), να στοχαστούμε το νέο, την αλλαγή, τη δημιουργία, μέσα σε αυτό που πάντα ήδη υπάρχει και όχι σε κάποιο επέκεινα, στις ενικότητες, τα συμβάντα και τις πολλαπλότητες που αυτό το πεδίο εμμένειας περιλαμβάνει. Όπως σημειώνει στο τελευταίο κείμενο που δημοσίευσε λίγους μήνες πριν την αυτοκτονία του στις 4 Νοεμβρίου 1995: «Τι είναι η εμμένεια; Μια ζωή…». Και αυτό γιατί «μια ζωή περιέχει μόνο τα δυνάμει. Είναι φτιαγμένη με δυνητικότητες, συμβάντα και ενικότητες. Αυτό που ονομάζεται “δυνητικότητα” δεν είναι κάτι από το οποίο λείπει η πραγματικότητα, αλλά κάτι που εμπλέκεται σε μια διαδικασία ενεργοποίησης […] Το εμμενές συμβάν υλοποιείται σε μια κατάσταση πραγμάτων και σε μια βιωματική κατάσταση που το κάνουν να έρθει».

Και ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό πολιτικό συμβάν για εκείνη της γενιά; Ο Μάης του 1968. Γράφει ο Ντελέζ μαζί με τον Γκουαταρί: «ο Μάης αποτέλεσε ένα φαινόμενο διορατικότητας […] είναι σαν η κοινωνία να είδε μεμιάς και να συνειδητοποίησε το ανυπόφορο που περιείχε και ταυτόχρονα τη δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Είναι ένα συλλογικό φαινόμενο του τύπου: «το δυνατό [possible] γιατί αλλιώς ασφυκτιώ». Η δυνατότητα δεν προϋπάρχει του συμβάντος, δημιουργείται από το συμβάν. Είναι θέμα ζωής. Τα συμβάντα δημιουργούν μια νέα ύπαρξη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Books
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο