Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Language & Books 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:56

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Η αυτοκτονία του Νίκου Πουλαντζά, πριν από 46 χρόνια στις 3 Οκτωβρίου 1979, έβαλε τέλος σε ένα έργο στην πιο δημιουργική στιγμή του. Αυτό, όμως, δεν μειώνει καθόλου τη σημασία όσων πρόλαβε να γράψει, αλλά και τη διαρκή επικαιρότητά του. Και μια από τις πλευρές αυτού του έργου που παραμένει επίκαιρη σε μια εποχή που διεθνώς ανερχόμενη δύναμη είναι η Ακροδεξιά, είναι αυτή που αφορά τη μελέτη του φασιστικού φαινομένου.

Άλλωστε, τα κείμενα που έγραψε πάνω στο θέμα δεν ήταν απλώς μια θεωρητική παρέμβαση. Στρατευμένος σε ένα ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα που αναζητούσε τρόπο να αναμετρηθεί και με τη δικτατορία αλλά και τη δική του στρατηγική κρίση που κορυφώθηκε στη διάσπαση του 1968, προσπάθησε να διαμορφώσει μια θεωρία για τα «κράτη έκτακτης ανάγκης» και τον φασισμό εκτός όλων των άλλων και για ερμηνεύσει το ίδιο το φαινόμενο της Απριλιανής δικτατορίας. Ήταν αυτό που τον βοήθησε, πρωτίστως στο κλασικό του βιβλίο «Φασισμός και δικτατορία», να εντάξει τον φασισμό στο ευρύτερο πλαίσιο των κρατών εκτάκτου ανάγκης που προκύπτουν σε συνθήκες βαθιάς πολιτικής κρίσης, αλλά και να επιμείνει ότι δεν είναι όλα τα κράτη έκτακτης ανάγκης φασιστικά. Με αυτόν τον τρόπο, συνείσφερε μια θεωρία που έδειχνε ότι ο φασισμός δεν ήταν μια «παθολογία» ή μια «εκτροπή» αλλά μια υπαρκτή πιθανότητα μετασχηματισμού των καπιταλιστικών κρατών, αλλά ταυτόχρονα να αποφύγει την τάση – εμφανή σε ορισμένα ρεύματα τότε – να βαφτίζεται «φασισμός» κάθε αυταρχική στροφή.

Όμως, υπάρχει και ένα συναφές νήμα στο έργο του Πουλαντζά που αφορά την αναζήτηση ενός «ολοκληρωτικού στοιχείου», εγγενούς ως τάση στα καπιταλιστικά κράτη. Αυτό το διακρίνουμε ήδη στο πρώτο μεγάλο του βιβλίο, το «Πολιτική Εξουσία και κοινωνικές τάξεις» που εκδόθηκε το 1968, όμως πρωτίστως το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στα κείμενά για αυτό που όρισε ως «αυταρχικό κρατισμό» από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 και μετά με αποκορύφωμα τις εξαιρετικά πλούσιες επεξεργασίες του στο τελευταίο βιβλίο του, «Το κράτος, η εξουσία ο σοσιαλισμός».

Σε αυτά τα κείμενα ο Πουλαντζάς εξηγεί αναλυτικά πώς τα σύγχρονα κράτη, ήδη από τη δεκαετία του 1970, μεταλλάσσονταν σε μια πιο αυταρχική κατεύθυνση, μέσα από τη μετατόπιση κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων από τη νομοθετική στην εκτελεστική εξουσία και μάλιστα σε κέντρα αποστειρωμένα απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα, την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών – ας μην ξεχνάμε ότι τότε έχουμε το πρώτο μεγάλο κύμα αντιτρομοκρατικών νομοθεσιών στην Ευρώπη – τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών και τη σημαντική ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου. Ο Πουλαντζάς επέμεινε ότι η εμφάνιση του αυταρχικού κρατισμού δεν σήμαινε την έλευση ενός  φασισμού, ή ενός κράτους εκτάκτων εξουσιών. Αντιθέτως, «αντιπροσωπεύει τη νέα δημοκρατικήμορφή του αστικού πολιτεύματος στη σημερινή φάση.». Για να συμπληρώσει ότι αυτό σημαίνει ότι «δεν είναι καρπός μιας απλής συγκυρίας ώστε να είναι αρκετό να ανατραπεί για ν’ αποκατασταθούν οι ελευθερίες πού συρρικνώνονται» και να καταλήξει ότι «το Κράτος αυτό, για πρώτη ίσως φορά στην ύπαρξη και στην ιστορία των δημοκρατικών Κρατών, όχι μόνο περιέχει σκόρπια και διάχυτα στοιχεία ολοκληρωτισμού, άλλα εκφράζει καθαρά την οργανική τους συναρμογή σε σύστημα μόνιμο και παράλληλο προς το επίσημο κράτος.»

Η σημασία των διαπιστώσεων αυτών φαίνεται εάν αναλογιστούμε ότι 47 χρόνια αργότερα ακούγονται λιγότερο ως εκτιμήσεις για το τότε και περισσότερο ως δικαιωμένες προβλέψεις για το σήμερα, εάν σκεφτούμε πώς ενισχύθηκε η κατασταλτική λειτουργία των κρατών, διευρύνθηκαν και κανονικοποιήθηκαν οι έκτακτες νομοθεσίες, ιδίως μετά την εκκίνηση του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», ισχυροποιήθηκαν τα παράλληλα δίκτυα των υπηρεσιών ασφαλείας, γενικεύτηκαν οι μορφές επιτήρησης και αυξήθηκε η καταφυγή στη χρήση εκτάκτων αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας – αρκεί κανείς να κοιτάξει τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ κυβερνά πρωτίστως με εκτελεστικές διαταγές για να δει αυτό τον μηχανισμό στην πράξη (ο ίδιος ο Πουλαντζάς μάλιστα γράφει σε ένα σημείο για την «την τάση προς την προσωποποίηση της εξουσίας στον ανώτατο ηγέτη της εκτελεστικής εξουσίας, να πούμε την προσωποποιημένη προεδροκρατία»).

Συζητώντας τον αυταρχικό κρατισμό ο Πουλαντζάς ήταν ακόμη αισιόδοξος ότι ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να ενσωματώσει εξίσου αποτελεσματικά τις λαϊκές μάζες στα δίκτυά του θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια έκρηξη δημοκρατικών αιτημάτων, κάτι που ο ίδιος το συνέδεε και τη δυνατότητα μιας στρατηγικής δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό με αφετηρία μια εκλογική νίκη της Αριστεράς σε συνδυασμό με ισχυρά κοινωνικά κινήματα. Βεβαίως τα πράγματα εξελίχτηκαν αρκετά διαφορετικά στα χρόνια μετά από τον θάνατό του και εν τέλει οι νέες μορφές αποκλεισμού ευρύτερων στρωμάτων δεν τροφοδότησαν μόνο την Αριστερά, αλλά πολύ συχνά και την Ακροδεξιά, ιδίως από τη στιγμή που ο αυταρχικός κρατισμός άρχισε να περιλαμβάνει και τον κρατικό ρατσισμό.

Στα χρόνια του Πουλαντζά οι σχηματισμοί της Ακροδεξιάς, που σήμερα μας απασχολούν, ήταν ακόμη περιθωριακοί. Όμως, στο έργο του μπορούμε να δούμε μια κρίσιμη αφετηρία που μπορεί να μας βοηθήσει να αναμετρηθούμε και με τα φαινόμενα της που αφορούν την Ακροδεξιά. Και αυτή είναι ότι αναλυτικά αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι μετασχηματισμοί του κράτους και των όρων της ηγεμονίας και έπονται οι τροποποιήσεις στον συσχετισμό των πολιτικών ρευμάτων. Σε μια τέτοια οπτική, η άνοδος της Ακροδεξιάς ακολουθεί τους μετασχηματισμούς του κράτους σε ολοένα πιο αυταρχική, έως και «ολοκληρωτική κατεύθυνση» και δεν είναι αυτή που τους προκαλεί. Πράγμα που σημαίνει ότι ο πιο αποτελεσματικός αντιφασισμός είναι τελικά αυτός που αφορά τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Η φράση του Νίκου Πουλαντζά, «ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα είναι σοσιαλισμός» συγκεφαλαιώνει την οδυνηρή εμπειρία του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Όμως, θα μπορούσαμε να τη συμπληρώσουμε με μια ακόμη θέση που θα απαντά στο γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε διαρκείς αυταρχικές μετατοπίσεις εντός ενός πλαισίου που παραμένει τυπικά δημοκρατικό: «η δημοκρατία ή θα είναι σοσιαλιστική ή από ένα σημείο και μετά δεν θα είναι πια δημοκρατία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο