09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Language & Books 09 Απριλίου 2026, 13:32

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Η άνοδος της ακροδεξιάς και ο τρόπος που έχει καταφέρει από το πολιτικό περιθώριο να περάσει στο πολιτικό mainstream αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές μετατοπίσεις που καταγράφονται στις σύγχρονες «φιλελεύθερες δημοκρατίες». Κοινός τόπος, επίσης και η συμπερίληψη της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ως τμήμα αυτής της γενικότερης τάσης, δεδομένων των πολιτικών που έχει υιοθετήσει, ιδίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιδρομές των ενστόλων της ICE εναντίον μεταναστών αλλά και όσων εκφράζουν αλληλεγγύη σε αυτούς. Ωστόσο, βασική διάσταση αυτής της μετατόπισης είναι ότι ως προς την οικονομική πολιτική η σημερινή ακροδεξιά καμιά σχέση δεν έχει με την παράδοση κρατισμού και κορπορατισμού που υποτίθεται ότι είναι η αναφορά της ως ιστορικού ρεύματος, ούτε προτείνει την επιστροφή στην «ασφάλεια» ενός κοινωνικού κράτους (έστω και μόνο για τους «γηγενείς»). Αντιθέτως, η σημερινή ακροδεξιά, παρότι κατηγορείται ως «λαϊκιστική», είναι υποδειγματικά νεοφιλελεύθερη, επιμένει στο «λιγότερο κράτος», στηρίζει την επιχειρηματικότητα, και μισεί οτιδήποτε παραπέμπει σε κοινωνικό συμβόλαιο με τους εργαζόμενους, ακόμη και εάν κάνει ρητορικές αναφορές στην «εθνική» εργατική τάξη. Κοντολογίς ο νεοφιλελευθερισμός παραμάνει παραπάνω από ηγεμονικός.

Μάλιστα, εάν δούμε τις μετατοπίσεις των κεντροδεξιών και κεντρώων κομμάτων προς θέσεις κοντινές προς την ακροδεξιά, ιδίως σε θέματα όπως η μετανάστευση ή η αντιεγκληματική πολιτική, διαμορφώνεται μια εικόνα όπου όχι μόνο η ακροδεξιά έχει γίνει πια νεοφιλελεύθερη, αλλά και ο «υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός» είναι πια ακροδεξιός. Αυτή την εμφάνιση δυνάμεων που «συνδυάζουν γνώριμα στοιχεία του νεοφιλελευθερισμού (την άρση των περιορισμών για το κεφάλαιο, τον αυστηρό έλεγχο της εργασίας, τη δαιμονοποίηση του κοινωνικού κράτους και της επικράτειας του πολιτικού, την αντίθεση στην ισότητα και την προώθηση της ελευθερίας) με τα φαινομενικά αντίθετά τους (τον εθνικισμό, την επιβολή της παραδοσιακής ηθικής, τον λαϊκιστικό αντιελιτισμό και την απαίτηση για κριτικές λύσεις σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα)», εξετάζει η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Γουέντι Μπράουν στο βιβλίο της «Στα ερείπια του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος της αντιδημοκρατικής πολιτικής στη Δύση», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις San Casciano σε μετάφραση του Βαγγέλη Πούλιου και πρόλογο της Έλενας Τζελέπη.

Όπως επισημαίνει η Μπράουν, η «νεοφιλελεύθερη ορθολογικότητα προετοίμασε το έδαφος για την κινητοποίηση βάναυσων αντιδημοκρατικών δυνάμεων». Στις απαρχές της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας βρίσκουμε μια συστηματική κριτική στην έννοια της κοινωνίας και του κοινωνικού σε στοχαστές όπως ο Φρίντριχ Χάγιεκ, που θεωρούσε «μοιραία αυταπάτη» κάθε επίκληση κοινωνικής μεταρρύθμισης με στόχο τη δικαιοσύνη, επειδή αυτή ερχόταν σε σύγκρουση με τους κατά τη γνώμη του πυλώνες του πολιτισμού, την παραδοσιακή ηθική και την ανταγωνιστική αγορά. Η «ελευθερία» γίνεται πολεμική κραυγή απέναντι στην κοινωνική ισότητα, ενώ πλέον στην «ελευθερία της έκφρασης» συμπεριλαμβάνεται η υπεράσπιση της αρρενωπότητας ή της λευκότητας απέναντι σε όσους αμφισβήτησαν τον ρατσισμό και τον σεξισμό.

Όμως, ο «υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός» δεν περιορίζεται μόνο στην άρνηση του κοινωνικού («η κοινωνία δεν υπάρχει» είχε πει κάποτε η Μάργκαρετ Θάτσερ), αλλά περιλαμβάνει και την άρνηση του πολιτικού. Όπως επισημαίνει η Μπράουν, ο νεοφιλελευθερισμός περιορίζει την εμβέλεια του πολιτικού, άρα και της δημοκρατικής κυριαρχίας, προς όφελος όχι μόνο μιας πρωτοκαθεδρίας της οικονομίας ως «ελεύθερης αγοράς» αλλά και μιας ιδιωτικοποίησης της ίδιας της διακυβέρνησης. «Το μάνατζμεντ, ο νόμος και η τεχνοκρατία παίρνουν τη θέση της δημοκρατικής διαβούλευσης, της αμφισβήτησης και του διαμοιρασμού της εξουσίας», κάτι που ενισχύει τις αντιδημοκρατικές εξεγέρσεις στις οποίες επενδύει η ακροδεξιά, σε έναν φαύλο κύκλο υπονόμευσης της δημοκρατικής πολιτικής και αντιμετώπισης της λαϊκής κυριαρχίας ως εμποδίου – την ώρα, βέβαια, που το μεγάλο κεφάλαιο συνεχίζει να εργαλειοποιεί προς όφελός του το κράτος και τη δημόσια δαπάνη.

Για την Μπράουν η σύγκλιση ανάμεσα σε νεοφιλελευθερισμό και νεοσυντηρητισμό που παρατηρούμε όταν π.χ. ο Τραμπ προσεταιρίζεται την «Ευαγγελική Δεξιά» στις ΗΠΑ, δεν αφορά κάποια τακτική συμπόρευση. Ο νεοφιλελευθερισμός με την εχθρότητά του σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής μεταρρύθμισης καθαγιάζει την παράδοση ως αποτέλεσμα μιας ομαλής και πετυχημένης ανάδυσης κοινωνικών μορφών. Μια αντίληψη της ελευθερίας ως άρνησης όχι μόνο του κρατικού εξαναγκασμού αλλά κάθε πίεσης για συμμόρφωσης σε γνώμονες δημοκρατίας, ισότητας και δικαιοσύνης, διαμορφώνει το έδαφος για να δοθεί ακόμη μεγαλύτερος χώρος σε «παραδοσιακές ηθικές αξίες». Όπως δείχνει και η Μπράουν, ολοένα και περισσότερο στο όνομα – υποτίθεται –της αναγνωρισμένης ελευθερίας στη συνείδηση και την έκφραση, μεθοδεύεται η ανάκληση δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (όταν για παράδειγμα μια επιχείρηση επικαλείται αυτή την ελευθερία για να μην τα εξυπηρετήσει) ή η προσπάθεια εκ νέου εκχριστιανισμού της δημόσιας σφαίρας. Αυτή η συνάντηση ανάμεσα σε νεοφιλελευθερισμό και «παραδοσιακές αξίες» γίνεται το εφαλτήριο μιας σύγχρονης ακροδεξιάς που παρουσιάζει την ρατσιστική και σεξιστική ιδεολογία, τον συνδυασμό λευκότητας και ετεροκανονιστικότητας, ως τον μόνο δρόμο για την κοινωνική συνοχή.

Ωστόσο, στην πράξη ο τρόπος που ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλειας και προβάλλει έναν καταναγκαστικό καταναλωτικό ηδονισμό υπονομεύει κάθε «οικουμενική» διάσταση ακόμη και των «παραδοσιακών αξιών» τις οποίες μπορεί να επικαλείται, με την Μπράουν να επιστρέφει στην έννοια της κατά Μαρκούζε κατασταλτικής απομετουσίωσης αλλά και στον μηδενισμό όπως τον όρισε ο Νίτσε, για να περιγράψει το είδος της επιθετικότητας και της μοχθηρίας που καταγράφεται σε διάφορα φαινόμενα που συνοδεύουν την νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, όπου μια «πληγωμένη λευκή αρρενωπότητα» ταυτόχρονα εξεγείρεται στο όνομα των αξιών και επιλέγει μια οργισμένη μνησικακία που στο όριό της γίνεται ακόμη και δολοφονική.

Για την Μπράουν «το έθνος, η οικογένεια, η ιδιοκτησία και οι παραδόσεις που αναπαράγουν το φυλετικό και έμφυλο προνόμιο, βαριά λαβωμένα από την αποβιομηχάνιση, τη νεοφιλελεύθερη λογική, την παγκοσμιοποίηση, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον μηδενισμό, συρρικνώνονται στα συναισθηματικά τους κατάλοιπα. Μέχρι σήμερα τα κατάλοιπα αυτά έχουν κινητοποιηθεί από τη δεξιά. Ποια αριστερή πολιτική χρειαζόμαστε και ποιο όραμα για να τα καταλάβουμε και να τα μετασχηματίσουμε;»

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Books
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ταινία möbius 21.03.26

Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Πέραν της καταστολής 17.03.26

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

