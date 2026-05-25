Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Επεσαν μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα

Κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο του Κηφισού καθώς μπάζα έπεσαν από φορτηγό στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την Αχαρνών και ήδη έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτή τη στιγμή το φορτηγό έχει απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο, έχουν σπεύσει συνεργεία της Περιφέρειας προκειμένου να μαζέψουν τα μπάζα από τον δρόμο και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

