Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με την καταδίκη δεκατριών κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την περιοχή των Σερρών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Το δικαστήριο ομόφωνα ακολουθώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβελου, η οποία ήταν στην έδρα κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδώλιο

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και την αξιολόγηση του υλικού οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν κατά περίπτωση ένοχοι για τα εξής αδικήματα :απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Οι ποινές

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή αρχικά είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, αλλά επτά εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση .