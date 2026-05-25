ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους – Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν
Ακόμα ένα δικαστήριο για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την ενοχή 13 κατηγορουμένων
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με την καταδίκη δεκατριών κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.
Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την περιοχή των Σερρών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Το δικαστήριο ομόφωνα ακολουθώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβελου, η οποία ήταν στην έδρα κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδώλιο
Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και την αξιολόγηση του υλικού οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν κατά περίπτωση ένοχοι για τα εξής αδικήματα :απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.
Οι ποινές
Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή.
Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή αρχικά είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, αλλά επτά εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση .
- Το ελληνικό αναψυκτικό που έκανε το Τόκιο… πράσινο
- Νίκος Καχτίτσης: «Δεν μου απομένει τώρα παρά ο θάνατος»
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Η Dyson που ήθελες, τώρα σε super τιμή στο SHOPFLIX
- Ο απόλυτος οδηγός για να φροντίσετε τον κήπο στο εξοχικό πριν το καλοκαίρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις