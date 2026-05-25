Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 12:05

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Φύλλια Πολίτη
Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

«Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία (σ.σ. στο Ιράν), απλώς δεν θα το κάνει, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί». Η δήλωση ανήκει στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα δήλωνε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να κλείσει και εντός της ημέρας.

Ο ίδιος ο Τραμπ λέει τώρα ότι και «οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους» για να καταλήξουν σε μία σωστή συμφωνία, ενώ μέχρι στιγμής έθετε μόνος του μία σειρά από προθεσμίες – τις οποίες αναιρούσε επίσης μόνος του – απειλώντας το Ιράν με την απόλυτη καταστροφή εάν δεν συνθηκολογούσε και μάλιστα γρήγορα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου υπήρξαν προσδοκίες ότι η σύναψη μιας συμφωνίας είναι πολύ κοντά.

Οι διαρροές στον Τύπο για το περιεχόμενο του «μνημονίου κατανόησης» κάνουν λόγο για μία εκεχειρία 60 ημερών όπου το Ιράν θα ανοίξει σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα την εν μέρει άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το διάστημα θα υπάρξουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και για το απόθεμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, η απόσπαση του οποίου έχει αναχθεί σε βασικό στόχο της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ, αφότου απέτυχαν παταγωδώς να ανατρέψουν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα φαίνεται πως το σχέδιο περιλάμβανε την επέκταση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα, προκαλώντας την αντίδραση του Ισραήλ που θέλει να συνεχίσει την κατοχή του στον Λίβανο.

Επιστροφή στο ίδιο σημείο μετά από απειλές σε θεούς και δαίμονες

Πριν από 20 μέρες, ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν επίσης κοντά στην υπογραφή μίας συμφωνίας παρόμοιας με αυτή που έχει δει τώρα το φως της δημοσιότητας, αλλά ο Τραμπ υπαναχώρησε απειλώντας θεούς και δαίμονες ενώ στη συνέχεια είπε πως αποφάσισε να δώσει μία ευκαιρία ακόμα στη διπλωματία μετά από πίεση των ηγετών των αραβικών κρατών.

Η ασφυκτική πίεση που ασκείται στην οικονομία από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι αποστάσεις που κρατούν οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ από τις επιλογές του προέδρου στο Ιράν, η αντιδημοφιλία του πολέμου στο εσωτερικό της Αμερικής που αγγίζει και τη βάση του MAGA και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έχουν στριμώξει την αμερικανική κυβέρνηση που έχει παγιδευτεί σε έναν πόλεμο που εξαρχής δεν είχε καθαρό στόχο και σχέδιο εξόδου.

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ συζητούν όρους για τη λήξη ενός πολέμου- και μάλιστα όρους που θέτει ο αντίπαλος – καθώς μέχρι τώρα η μόνη επιλογή των εχθρών τους σε διαπραγματεύσεις ήταν η συνθηκολόγηση.

Από αυτή την άποψη η συμφωνία με το Ιράν είναι ούτως ή άλλως μία κακή συμφωνία παρά την προσπάθεια του Ρούμπιο να ωραιοποιήσει την κατάσταση.

Από την άλλη το Ιράν φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με τις καθυστερήσεις να λειτουργούν υπέρ του, καθώς το καθεστώς κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει αλλά και να προκαλέσει σημαντικά πλήγματα σε αμερικανικά συμφέρονται και σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ ελέγχει το κρίσιμο πέρασμα του Ορμούζ.

Τα «γεράκια» μιλούν για ήττα και ζητούν επέκταση του πολέμου

Η «υπομονή» που ξαφνικά επιδεικνύει ο Τραμπ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις έρχεται μετά τις αντιδράσεις των λεγόμενων «γερακιών» των Ρεπουμπλικανών και υποστηρικτών του MAGA που κατηγορούν τους συμβούλους του προέδρου ότι τον «παρασύρουν» σε επιλογές που θα βλάψουν ανεπανόρθωτα την επιρροή και το γόητρο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, από το Μισισιπή είπε την Παρασκευή ότι θα δεν είναι σωστό «ο Τραμπ να επιδιώξει μια συμφωνία που δεν θα άξιζε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη».

Η σύναψη μιας συμφωνίας – αντί της επανέναρξης της στρατιωτικής δράσης – «κινδυνεύει να δημιουργήσει μια αίσθηση αδυναμίας», πρόσθεσε για να καταλήξει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο θα σήμαινε ότι «όλα όσα επιτεύχθηκαν με την Επιχείρηση Επική Οργή θα ήταν μάταια!»

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ – ένα από τα γνωστά «γεράκια» του Τραμπ – δήλωσε ότι το προηγούμενο που διαμορφώνεται με το Ιράν να μπορεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και να απειλεί τις πετρελαϊκές υποδομές των γειτόνων του θα αποτελούσε «μια σημαντική μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή και με την πάροδο του χρόνου θα ήταν ένας εφιάλτης για το Ισραήλ».

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ από το Τέξας δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ανήσυχος» για αυτά που άκουγε και ότι «προσευχόταν» οι αναφορές να ήταν λανθασμένες.

«Εάν το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα ιρανικό καθεστώς – που εξακολουθεί να διοικείται από ισλαμιστές που φωνάζουν «θάνατος στην Αμερική» – να λαμβάνει τώρα δισεκατομμύρια δολάρια, να είναι σε θέση να εμπλουτίζει ουράνιο και να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και να έχει αποτελεσματικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, τότε αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν ένα καταστροφικό λάθος», δήλωσε.

Οι διαφωνίες στο επιτελείο Τραμπ που υπάρχουν από την έναρξη της θητείας του λαμβάνουν πλέον δημόσιες διαστάσεις και καμία επιλογή για τον αμερικανό πρόεδρο δεν είναι εύκολη. Η επανέναρξη των επιθέσεων μπορεί να έφερνε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα μετά από δύο ή τρεις εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να στείλει χερσαία στρατεύματα, που και πάλι θα ήταν αμφίβολο τι ακριβώς θα κατάφερναν όταν μακροχρόνιοι πόλεμοι δεν πέτυχαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες να προχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Βλέπει θέση και… για το Ιράν

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ σε τηλεδιάσκεψη με άραβες ηγέτες της περιοχής το Σάββατο τους ζήτησε να προχωρήσουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει το όραμά του για τη Μέση Ανατολή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν.

Οι ηγέτες, ειδικά εκείνοι της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν που δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξεπλάγησαν από το αίτημα του Τραμπ. «Υπήρξε σιωπή στη γραμμή και ο Τραμπ αστειεύτηκε και ρώτησε αν είναι ακόμα εκεί», δήλωσε ένας από τους αμερικανούς αξιωματούχους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, μοιράστηκε με τους συνομιλητές του την αδιανόητη ιδέα να ενταχθεί και η Τεχεράνη κάποια μέρα στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η επαναφορά του οράματος για τη Μέση Ανατολή, με τη Γάζα ως «Ριβιέρα» και το Ισραήλ σε αγαστή συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου, που τινάχτηκε στον αέρα από τον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν έχει σαφώς στόχο να καθησυχάσει αφενός το Τελ Αβίβ που δεν θέλει να υποχωρήσει στον Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη, και αφετέρου να μπορέσει ίσως να βρει ένα αφήγημα που θα μπορέσει να παρουσιάσει ως επιτυχία την αποχώρησή του από το Ιράν.

Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Αυστρία: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον αέρα – Δείτε Βίντεο
Παραλίγο τραγωδία 25.05.26

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Zell am See στην Αυστρία - Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε με το αλεξίπτωτο στον αέρα

Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ήταν πέναλτι κύριε Πάνο; 25.05.26

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English edition 25.05.26

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Εκπαίδευση 25.05.26

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

