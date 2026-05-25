Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε μια εποχή όπου η υπερβολική ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας στις αστικές περιοχές, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού προχωρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με επίκεντρο τους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές και κρίσιμες στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο, από τις 27 Μαΐου έως και τις 8 Ιουνίου 2026.

Στόχος της απόφασης είναι να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ησυχίας, ασφάλειας και απρόσκοπτης πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα, τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τις οικογένειές τους που βιώνουν το άγχος και την ένταση των ημερών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον όπου οι κάτοικοι των πόλεων συχνά έρχονται αντιμέτωποι με έντονα φαινόμενα ηχορύπανσης και η ησυχία αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο και συχνά δυσεύρετο αγαθό, χωρίς να παραγνωρίζεται φυσικά η σημασία των έργων που γίνονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μέτρο που συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου περιβάλλοντος για τους νέους που δοκιμάζονται στις Πανελλήνιες αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Παράλληλα, ο Δήμος καλεί εργολήπτες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να προγραμματίσουν τις εργασίες τους εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συμβάλλοντας έμπρακτα στην κοινή προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων.

Ισχυρός συμβολισμός

Πρόκειται για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό πρακτικό αντίκτυπο, η οποία υπενθυμίζει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες όχι μόνο μέσα από μεγάλα έργα και παρεμβάσεις, αλλά και μέσα από στοχευμένες αποφάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δείχνουν έμπρακτο σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας. Για λίγες ημέρες, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην ηρεμία, ώστε οι υποψήφιοι να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: την προσπάθειά τους για το επόμενο βήμα της ζωής τους