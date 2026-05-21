Τελος εποχής για κλειστό γυμναστήριο και ξημέρωμα νέας με νέο γυμναστήριο
Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου.
Στο Δημαρχείο Γαλατσίου υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου.
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον Δήμο Γαλατσίου, «στις 15 Ιουνίου 2026 ξεκινά η κατεδάφιση του παλιού κλειστού και ανοίγει ο δρόμος για ένα από τα πιο σύγχρονα και οικολογικά αθλητικά έργα της πόλης μας.
Το νέο γυμναστήριο σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στον πνεύμονα πρασίνου του Άλσους Βεΐκου, συνδυάζοντας σύγχρονες αθλητικές υποδομές με βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή υπευθυνότητα
Η μελέτη του έργου έχει ήδη διακριθεί και βραβευτεί επιβεβαιώνοντας την υψηλή αισθητική και λειτουργική αξία του νέου κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης».
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Σύμφωνα με τη σύμβαση και όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου, το έργο προβλέπεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2028, «σηματοδοτώντας μια μεγάλη επένδυση για τον αθλητισμό, τη νεολαία και το μέλλον της πόλης μας»..
