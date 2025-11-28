Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Ένα ουσιαστικό βήμα έγινε πριν λίγες ημέρες για την αποπεράτωση του ημιτελούς κλειστού γυμναστηρίου, στη Λυκόβρυση.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης η έγκριση της μελέτης για την αποπεράτωση του ημιτελούς κλειστού γυμναστηρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή, έχει ήδη εγκριθεί και η άδεια οικοδομής για την αποπεράτωση της αθλητικής εγκατάστασης.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης δηλώνει: «Προχωράμε με ταχύτητα τις διαδικασίες για ένα ακόμα σημαντικό έργο, την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου Λυκόβρυσης, ανταποκρινόμενοι σε ένα αίτημα πολλών ετών. Η προστιθέμενη αξία που θα αποκομίσει ο Αθλητισμός στην πόλη από την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου θα είναι σημαντική. Επενδύουμε σταθερά, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα σε έργα πνοής, που πηγαίνουν τον Δήμο μπροστά.»

Ενίσχυση αισθήματος κοινότητας

Ως γενικό σχόλιο με αφορμή την διαφαινόμενη αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου στη Λυκόβρυση, θεωρούμε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στους αστικούς δήμους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ειδικά όταν ο δημόσιος χώρος είναι περιορισμένος και δεν παρέχει αρκετές ευκαιρίες για πεζοπορία ή άλλες δραστηριότητες υπαίθρου. Σε πόλεις με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού και περιορισμένο πράσινο χώρο, οι αθλητικοί χώροι προσφέρουν ασφαλή καταφύγια για άσκηση, κοινωνικοποίηση και αναψυχή.

Επιπλέον, ενθαρρύνουν τους πολίτες να διατηρήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν χώρους συνάντησης και ενδυναμώνουν το αίσθημα κοινότητας. Η ανάπτυξη σύγχρονων και προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση των αναγκών για σωματική δραστηριότητα σε περιοχές όπου η έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων περιορίζει τη δυνατότητα για περπάτημα και άλλες φυσικές δραστηριότητες.

*πηγή αρχικής φωτογραφίας, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης