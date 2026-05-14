Ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κορίνθου
Σημαντική περιβαλλοντική δράση θα λάβει χώρα στο Δήμο Κορινθίων.
Ο Δήμος Κορινθίων με ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά το αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη συνεργασία στην υλοποίηση δράσης υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κορίνθου. Ο Δήμος θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις του, σε ό,τι του ζητηθεί, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- η απομάκρυνση απορριμμάτων από το θαλάσσιο περιβάλλον,
- η προώθηση του εθελοντισμού,
- η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη θαλάσσια ρύπανση,
- η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για τα υδάτινα απορρίμματα στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.
Ο Δήμος Κορινθίων θα υποστηρίξει τη δράση παρέχοντας:
- επαρκή αριθμό κάδων απορριμμάτων για την τελική περισυλλογή των υλικών που θα ανασυρθούν,
- προβολή και επικοινωνία της δράσης μέσω των καναλιών του, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών,
- όχημα με ελκτικό μηχάνημα για την ανέλκυση βαρέων αντικειμένων από τον βυθό και τη μεταφορά τους στο σημείο καταγραφής και φωτογράφισης.
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Κορινθίων
