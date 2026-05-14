Ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κορίνθου

Ο Δήμος Κορινθίων με ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά το αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη συνεργασία στην υλοποίηση δράσης υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κορίνθου. Ο Δήμος θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις του, σε ό,τι του ζητηθεί, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

η απομάκρυνση απορριμμάτων από το θαλάσσιο περιβάλλον,

η προώθηση του εθελοντισμού,

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη θαλάσσια ρύπανση,

η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για τα υδάτινα απορρίμματα στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Ο Δήμος Κορινθίων θα υποστηρίξει τη δράση παρέχοντας:

επαρκή αριθμό κάδων απορριμμάτων για την τελική περισυλλογή των υλικών που θα ανασυρθούν,

προβολή και επικοινωνία της δράσης μέσω των καναλιών του, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών,

όχημα με ελκτικό μηχάνημα για την ανέλκυση βαρέων αντικειμένων από τον βυθό και τη μεταφορά τους στο σημείο καταγραφής και φωτογράφισης.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Κορινθίων