Τεχνητό υποβρύχιο αξιοθέατο θα δημιουργηθεί στο Ναύπλιο

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοίνωσε την έγκριση και 100% χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία του Ελεύθερου Τεχνητού Υποβρύχιου Αξιοθέατου στο Ακρωτήριο Χόντρου, στην παραλία της Αγίας Σωτήρας, ανάμεσα στο Τολό και την Καραθώνα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 220.891,58 ευρώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

«Η δημιουργία του τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου ανοίγει τον δρόμο για οργανωμένες διαδρομές και σύγχρονες εμπειρίες εξερεύνησης, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν ποιοτικό θαλάσσιο τουρισμό και ειδικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής και προσθέτει:

«Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του έργου είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η θάλασσα της περιοχής προσφέρεται για καταδύσεις από την άνοιξη έως αργά το φθινόπωρο, γεγονός που ενισχύει την κίνηση σε εποχές όπου παραδοσιακά η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει κάμψη. Παράλληλα, οι λάτρεις της κατάδυσης αποτελούν κοινό υψηλότερης δαπάνης, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταδυτικές σχολές, επιχειρήσεις εξοπλισμού και μικρά τοπικά καταστήματα.

Η ανάπτυξη του νέου αυτού τουριστικού πυλώνα δημιουργεί επίσης νέα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας, από εκπαιδευτές και συνοδούς καταδύσεων μέχρι τεχνικούς εξοπλισμού, οδηγούς σκαφών και ειδικούς του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η ένταξη του Ναυπλίου στον διεθνή χάρτη καταδυτικών προορισμών ενισχύει την εικόνα της πόλης σε μια αγορά με αυξημένο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και υψηλή προβολή».

Ο Δήμος Ναυπλιέων στην αναφορά του κάνει λόγο και για την περιβαλλοντική διάσταση του έργου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα λειτουργούν συχνά ως νέοι βιότοποι, συμβάλλοντας στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

