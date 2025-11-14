Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Προχωρούν οι διαδικασίες

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, προχωρεί στα επόμενα στάδια υλοποίησης του Καταδυτικού Πάρκου στην περιοχή ανοικτά του Αγίου Νικολάου, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει η ανάρτηση, «βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εκδοθείσες γνωμοδοτήσεις, καθώς και η επικαιροποίηση της μελέτης ναυδέτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, έχει συνταχθεί σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), το οποίο θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής του.

Ακολουθεί η διαδικασία των τελικών εγκρίσεων που θα περάσει από τα συναρμόδια Υπουργεία, με τελικό στόχο την τελική έγκριση και έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Στόχος του έργου

Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, το Καταδυτικό Πάρκο Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον Δήμο και ολόκληρο το νομό Λασιθίου, με στόχους:

Την ανάδειξη του φυσικού και θαλάσσιου πλούτου της περιοχής

Την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την τοπική οικονομία

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι μετά και τη θετική γνωμοδότηση, που προέκυψε μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του Καταδυτικού Πάρκου, ενός έργου σημαντικού για τον θαλάσσιο τουρισμό και τη συνολική ανάπτυξη του τόπου μας γενικότερα. Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, ώστε το έργο να προχωρήσει με ασφάλεια και ταχύτητα προς την υλοποίησή του».

Φωτογραφία αρχείου