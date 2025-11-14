newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Προχωρούν οι διαδικασίες
Αυτοδιοίκηση 14 Νοεμβρίου 2025 | 15:56

Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Προχωρούν οι διαδικασίες

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του Καταδυτικού Πάρκου με στόχο την ανάδειξη του φυσικού και θαλάσσιου πλούτου της περιοχής.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, προχωρεί στα επόμενα στάδια υλοποίησης του Καταδυτικού Πάρκου στην περιοχή ανοικτά του Αγίου Νικολάου, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει η ανάρτηση, «βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εκδοθείσες γνωμοδοτήσεις, καθώς και η επικαιροποίηση της μελέτης ναυδέτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, έχει συνταχθεί σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), το οποίο θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής του.

Ακολουθεί η διαδικασία των τελικών εγκρίσεων που θα περάσει από τα συναρμόδια Υπουργεία, με τελικό στόχο την τελική έγκριση και έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Στόχος του έργου

Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, το Καταδυτικό Πάρκο Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον Δήμο και ολόκληρο το νομό Λασιθίου, με στόχους:

  • Την ανάδειξη του φυσικού και θαλάσσιου πλούτου της περιοχής
  • Την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
  • Τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την τοπική οικονομία

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι μετά και τη θετική γνωμοδότηση, που προέκυψε μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του Καταδυτικού Πάρκου, ενός έργου σημαντικού για τον θαλάσσιο τουρισμό και τη συνολική ανάπτυξη του τόπου μας γενικότερα. Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, ώστε το έργο να προχωρήσει με ασφάλεια και ταχύτητα προς την υλοποίησή του».

Φωτογραφία αρχείου

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

