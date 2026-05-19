Λυών – Μπαρτσελόνα: Ο τελικός του UEFA Champions League Γυναικών στο MEGA News
Media 19 Μαΐου 2026, 11:35

Η ώρα της κορυφής έφτασε. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:00, το MEGA News μεταδίδει ζωντανά τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League Γυναικών ανάμεσα στις Λυών και Μπαρτσελόνα

Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:00, το MEGA News μεταδίδει ζωντανά τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League Γυναικών, με τη Λυών και τη Μπαρτσελόνα να συγκρούονται για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, ο Θέμης Σωτηρόπουλος και ο Βιδιάνος Ρούσσος.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Όσλο της Νορβηγίας, εκεί όπου δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών διεκδικούν το πιο σπουδαίο τρόπαιο της σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε στον τελικό αποκλείοντας την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η πολυνίκης Λυών ξεπέρασε το εμπόδιο της Άρσεναλ, σε μια ακόμα επίδειξη εμπειρίας και ποιότητας.

Μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου, σε απευθείας μετάδοση από το MEGA News.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com,  της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 19:00
ΛΥΩΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Economy
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
Media 19.05.26

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας βράβευσαν τη νεανική έμπνευση και καινοτομία στο πλαίσιο του B/innovate 2026

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Media 14.05.26

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19.05.26

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19.05.26

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

