Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5): Δράση με Premier League και Ολυμπιακός – Εθνικός στο πόλο
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5).
Οι αναμετρήσεις Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι – Τότεναμ για την Premier League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5).
Πρόκειται για δύο κομβικές αναμετρήσεις που μπορούν να κρίνουν τον πρωταθλητή στην Premier League αλλά και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στη Championship.
Η Τότεναμ θέλει τη νίκη για να παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία, ενώ η Σίτι μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει για πρωτάθλημα.
Από εκεί και πέρα, στο πόλο γυναικών υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός των playoffs της Water Polo League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, με μετάδοση από το Mega News, ενώ στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/5):
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Εθνικός Πόλο
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών χάντμπολ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:15 Novasports Prime Τσέλσι – Τότεναμ Premier League
