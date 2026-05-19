Τρίτη 19 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5): Δράση με Premier League και Ολυμπιακός – Εθνικός στο πόλο
Ποδόσφαιρο 19 Μαΐου 2026, 12:11

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5): Δράση με Premier League και Ολυμπιακός – Εθνικός στο πόλο

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5).

Οι αναμετρήσεις Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι – Τότεναμ για την Premier League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5).

Πρόκειται για δύο κομβικές αναμετρήσεις που μπορούν να κρίνουν τον πρωταθλητή στην Premier League αλλά και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στη Championship.

Η Τότεναμ θέλει τη νίκη για να παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία, ενώ η Σίτι μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει για πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, στο πόλο γυναικών υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός των playoffs της Water Polo League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, με μετάδοση από το Mega News, ενώ στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/5):

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Εθνικός Πόλο
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών χάντμπολ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:15 Novasports Prime Τσέλσι – Τότεναμ Premier League

Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

