Τρίτη 19 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19 Μαΐου 2026, 10:29

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με όλη την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς… μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν το τριήμερο 22-25/5 με στόχο την κορυφή της Ευρώπης και όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς η ΕΛ.ΑΣ είναι στο… πόδι.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τις αρχές να έχουν ήδη καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης και ελέγχου, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Conference League το 2024 στη Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι σαν… φρούριο, όπως και οι περιβάλλοντες χώροι, αλλά και παράδρομοι, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τους οπαδούς των ομάδων του Final Four και τις αποστολές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων Κ9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης, ενώ και σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το T-Center και στις βασικές διαδρομές μετακίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών γύρω από το στάδιο, όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμοί δρόμων και αυξημένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια των ημερών του Final Four.

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

