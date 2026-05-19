Ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 5,5 καρατίων πωλήθηκε για πάνω από 17 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας «Magnificent Jewels» του οίκου Christie’s στη Ζυρίχη.

Ο λίθος γνωστός ως «Ocean Dream» λόγω του γαλαζοπράσινου χρώματός του, είχε εκτιμώμενη αξία περίπου 9-12 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι τοποθετημένος σε δαχτυλίδι που περιβάλλεται από ροζ και λευκά διαμάντια.

Το περιοδικό Fortune ανέφερε ότι ο αγοραστής ήταν ένας ανώνυμος ιδιώτης και ότι το δαχτυλίδι αγόραστηκε μόλις σε 20 λεπτά.

«Ένα από τα οκτώ σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο»

Ο Max Fawcett, Παγκόσμιος Διευθυντής του Τμήματος Κοσμημάτων της Christie’s, σημείωσε σε δήλωσή του ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ocean Dream προσφέρεται σε δημοπρασία, καθώς το 2014 πουλήθηκε για σχεδόν 10 εκατομμύρια δολάρια στον Christie’s της Γενεύης.

Σύμφωνα με το Smithsonian, είναι «ένα από τα οκτώ σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο».

Το Ocean Dream ήταν μία από τις επτά χρωματιστές πέτρες στην έκθεση του 2003 «Splendor of Diamonds» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian στην Ουάσιγκτον.

Το δαχτυλίδι συνοδεύεται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το Gemological Institute of America (GIA) και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο διαμάντι φυσικού χρώματος Fancy Vivid μπλε-πράσινο που έχει εξετάσει το GIA μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού», το οποίο συντάχθηκε στις 10 Απριλίου 2026.

Η έκθεση του GIA περιγράφει λεπτομερώς την ιστορία του διαμαντιού. Προέρχεται από την Κεντρική Αφρική, όπου εξορύχθηκε τη δεκαετία του 1990, και στην ακατέργαστη μορφή του ζύγιζε σχεδόν 12 καράτια. Ο συνδυασμός χρώματος και μεγέθους του λίθου είναι «αρκετά ασυνήθιστος».

Τα φυσικά διαμάντια υπάρχουν σε μια ποικιλία χρωμάτων, με τα κόκκινα και τα μωβ να είναι τα πιο σπάνια και τα κίτρινα τα λιγότερο σπάνια. Κατατάσσεται στην κατηγορία SI-1 στην κλίμακα καθαρότητας του GIA, πράγμα που σημαίνει ότι είναι «ελαφρώς κλειστό».

Η δημοπρασία της 13ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Hotel des Bergues της Ζυρίχης. Περιλάμβανε συνολικά 87 παρτίδες, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων των Cartier και Van Cleef & Arpels, και απέφερε συνολικά 66 εκατομμύρια δολάρια.

*Με πληροφορίες από: ARTnews