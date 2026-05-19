18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Πυρκαγιά «εξαπλώνεται γρήγορα» σε προάστιο του Λος Άντζελες
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 02:20

Η πυροσβεστική έχει διατάξει ήδη τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, δυστυχώς αλλάζει ο άνεμος στέλνοντας την πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές.

Μια πυρκαγιά που εξαπλωνόταν με ταχύτητα ξέσπασε κοντά σε κατοικίες στο Simi Valley το πρωί της Δευτέρας, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς τουλάχιστον ένα σπίτι καταστράφηκε από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε «Sandy Fire», εξαπλωνόταν με ταχύ ρυθμό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Ventura. Σύμφωνα με την Cal Fire, κατά την τελευταία καταμέτρηση, έχουν καεί τουλάχιστον 836 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά δεν έχει περιοριστεί καθόλου.

Οι τελευταίες πληροφορίες από άλλα μέσα των ΗΠΑ κάνουν λόγο «για επικίνδυνη αλλαγή ανέμου» που θα στείλει την πυρκαγιά σε κατοικίες, όπως υπογραμμίζει το τοπικό ABC7.

Η πυρκαγιά είχε καταλάβει την περιοχή, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα κοντά στις κατοικίες. Οι πυροσβεστικές αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή αριθμό για τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Δορυφορική εικόνα δείχνει την πυρκαγιά «Sandy» νότια του Σίμι Βάλεϊ, στην Καλιφόρνια, στις 18 Μαΐου 2026. VANTOR/Handout via REUTERS.

Τουλάχιστον 550 πυροσβέστες έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέφεραν ότι 550 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου και καταπολεμούν τη φωτιά. Εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις για διάφορες ζώνες της περιοχής.

Ένα προσωρινό σημείο εκκένωσης και ένα καταφύγιο για μεγάλα ζώα έχουν ήδη ανοίξει για να βοηθήσουν τις προσπάθειες των πολιτών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς η Νότια Καλιφόρνια βρισκόταν υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ολόκληρη την περιοχή. Ενώ οι πυροσβέστες εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς Sandy, η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό που ενδέχεται να προκάλεσε τη φωτιά.

Η αστυνομία του Simi Valley δήλωσε στο Eyewitness News ότι κάποιος τηλεφώνησε στο τμήμα στις 10:17 π.μ., λέγοντας ότι καθάριζε θάμνους με ένα τρακτέρ όταν χτύπησε μια πέτρα, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε φωτιά.

Το αστυνομικό τμήμα δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν αυτό το περιστατικό ήταν αυτό που προκάλεσε τη φωτιά, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι είναι πιθανό.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Stream newspaper
