Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι, είναι μεταξύ των Ιρλανδών πολιτών που «συνελήφθησαν παρανόμως», κατά τους διοργανωτές, σήμερα το πρωί από το Ισραήλ, καθώς συμμετείχαν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Η Μάργκαρετ Κόνολι είναι Ιρλανδή υπήκοος. Ταξίδευε προς τη Γάζα, για να μεταφέρει βοήθεια και να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παράνομο. Ζητάμε την απελευθέρωση της Μάργκαρετ αμέσως» γράφουν οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο Instagram, όπου υπάρχει και ένα βίντεο της Κόνολι.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι η Μάργκαρετ Κόνολι, γιατρός στο επάγγελμα, είναι αδελφή της προέδρου, ωστόσο η συμμετοχή της στο στολίσκο ήταν «αποκλειστικά δική της απόφαση» και δεν σχετίζεται με την ιδιότητα της αριστερής πολιτικού.

Dr Margaret Connolly, the sister of President Catherine Connolly, is among a number of Irish citizens detained by Israeli forces after a Gaza-bound aid flotilla was intercepted in the Mediterranean this morning, organisers have said.https://t.co/c1flAadDDw pic.twitter.com/TZUQJLqmYV — TheJournal.ie (@thejournal_ie) May 18, 2026

Η πρόεδρος της Ιρλανδία δήλωσε πως ανησυχεί για όλους τους ακτιβιστές

Η Κάθριν Κόνολι πάντως, από το Λονδίνο όπου βρισκόταν σήμερα, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ανησυχεί πολύ» για την αδελφή της και τα άλλα μέλη του στολίσκου.

Συνολικά 8 Ιρλανδοί, από τους 15 που συμμετείχαν στην επιχείρηση «απήχθησαν παράνομα», όπως λένε οι διοργανωτές.

Η Ισπανία και η Ιρλανδία είναι από τις χώρες της Ευρώπης που επικρίνουν σφοδρότερα τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το Δουβλίνο αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως «κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» τον Μάιο του 2024.

Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία μποϋκοτάρησαν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2026, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, αρνούμενες να μοιραστούν τη σκηνή με το Ισραήλ.

Συνολικά έχουν απαχθεί έξι Ιρλανδοί πολίτες

Η Δρ Μάργκαρετ Κόννολι, συγκαταλέγεται μεταξύ των τουλάχιστον έξι Ιρλανδών πολιτών που επιβαίνουν σε ένα στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας και έχουν τεθεί υπό κράτηση από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η Global Sumud Flotilla ανέφερε ότι 10 σκάφη από τον στόλο των 60 πλοίων παρεμποδίστηκαν σε διεθνή ύδατα και επιβιβάστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η παρεμπόδιση έλαβε χώρα περίπου 70 ναυτικά μίλια ανοικτά της Κύπρου, με τουλάχιστον έξι από τους 15 Ιρλανδούς συμμετέχοντες να βρίσκονται μεταξύ των κρατουμένων, όπως αναφέρει ο Irish Examiner για την Ιρλανδική συμμετοχή στον Global Sumud Flotilla.