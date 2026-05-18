Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Βόρεια Μακεδονία: Η Ryanair συμπεριφέρεται εκβιαστικά για να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, λέει η κυβέρνηση
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 17:50

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας υποστήριξε ότι η Ryanair έθεσε πρόσθετους όρους προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στη Βόρεια Μακεδονία

Τη Ryanair για «εκβιαστική συμπεριφορά» κατηγόρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας Αλεξάνταρ Νικολόσκι

Όπως ανέφερε ο Νικολόσκι, η κυβέρνηση επιδοτεί σήμερα αεροπορικές εταιρείες με εννέα και δώδεκα ευρώ ανά επιβάτη για να μεταφέρουν ταξιδιώτες στα δύο αεροδρόμια της χώρας (Σκοπίων και Οχρίδας), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ryanair ζήτησε επιδότηση ύψους 25 ευρώ ανά επιβάτη, αίτημα που -όπως υποστήριξε- δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς θα δημιουργούσε συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά αερομεταφορών.

«Επί του παρόντος, παρέχουμε επιδοτήσεις εννέα ευρώ για το αεροδρόμιο των Σκοπίων και δώδεκα ευρώ για το αεροδρόμιο της Οχρίδας ανά επιβάτη, οι οποίες συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογή αυτής της κυβέρνησης έχουν ανοίξει 28 νέες αεροπορικές γραμμές. Οι απαιτήσεις της Ryanair για επιδότηση 25 ευρώ ανά επιβάτη είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που ισχύουν σήμερα για το αεροδρόμιο των Σκοπίων», δήλωσε ο Νικολόσκι.

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας υποστήριξε ακόμη ότι η Ryanair έθεσε πρόσθετους όρους προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στη Βόρεια Μακεδονία ζητώντας -μεταξύ άλλων- προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της, αλλά και απαλλαγή από ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουν τα δύο αεροδρόμια της χώρας έναντι χρέωσης.

«Διαθέτουν ακόμη και δικές τους σκάλες εντός των αεροσκαφών. Επιπλέον, ζήτησαν να ακυρωθούν ορισμένοι προορισμοί που εξυπηρετούνται σήμερα από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εκβιαστική προσέγγιση», σημείωσε ο Νικολόσκι.

Τι ανέφερε για τις άλλες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στη Βόρεια Μακεδονία δραστηριοποιούνται ήδη αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Wizz Air και η EasyJet, οι οποίες -όπως τόνισε- συνεχίζουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, εγκαινιάζοντας νέους προορισμούς και συμβάλλοντας στην αύξηση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια των Σκοπίων και της Οχρίδας.

Σε αντίθεση, όπως υποστήριξε ο υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, η Ryanair κλείνει τις βάσεις που διατηρεί στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Βιέννης και σε περίοδο κρίσης, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναστέλλει αρκετές πτήσεις της.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

