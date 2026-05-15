Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15 Μαΐου 2026

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Η αντιπαράθεση της Ryanair με κυβερνήσεις, αεροδρόμια και ρυθμιστικές αρχές εξελίσσεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς μετά την πανδημία.

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η μεγαλύτερη low-cost αεροπορική της Ευρώπης καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές.

Φέτος ήταν μια ιδιαίτερα έντονη χρονιά σε αυτό το μέτωπο, καθώς η Ryanair προσέφυγε διαδοχικά κατά της Fraport Greece για τα τέλη του Αεροδρομίου Μακεδονία, του αεροδρομίου της Ρόδου, ενώ δεν παρέλειψε να κινηθεί αντίστοιχα και κατά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών(ΔΑΑ), αμφισβητώντας τόσο τις αυξήσεις χρεώσεων όσο και τη συνολική φιλοσοφία τιμολόγησης των ελληνικών αεροδρομίων.

Η Ryanair κατά πάντων

Στην ουσία, η εταιρεία υποστήριξε ότι μετά τη μεγάλη μείωση του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) το 2024 — του γνωστού επί δεκαετίες ως «σπατόσημο» — οι συνολικές επιβαρύνσεις για αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες θα έπρεπε να έχουν μειωθεί. Το ΤΕΑΑ όμως, όπως απάντησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) στις δύο πρώτες υποθέσεις, απορρίπτοντας τις προσφυγές της Ryanair, είναι κρατικό τέλος που επιβάλλεται νομοθετικά σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες και εισπράττεται μέσω του εισιτηρίου.

Δεν αποτελεί έσοδο των παραχωρησιούχων ή των εταιρειών διαχείρισης αεροδρομίων. Από την άλλη πλευρά, τα λεγόμενα «ρυθμιζόμενα αερολιμενικά τέλη» είναι οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι διαχειριστές αεροδρομίων για υπηρεσίες όπως προσγείωση, στάθμευση αεροσκαφών και διακίνηση επιβατών. Στις αποφάσεις της ΑΠΑ για τα δύο αεροδρόμια περιγράφονται αναλυτικά τα επιχειρήματα όλων των πλευρών.

Στην περίπτωση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, η Fraport ανακοίνωσε αύξηση του τέλους επιβατών από 15,50 ευρώ σε 15,70 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη από την 1η Απριλίου 2026. Η Ryanair αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι η αύξηση δεν αιτιολογείται επαρκώς, δεν συνδέεται με πραγματικό λειτουργικό κόστος και ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια στη μεθοδολογία υπολογισμού των τελών. Παράλληλα, επέμεινε ότι μετά τη μείωση του ΤΕΑΑ οι συνολικές χρεώσεις θα έπρεπε να έχουν μειωθεί και όχι να αυξηθούν.

Η δομή των τελών

Η Fraport απάντησε ότι η σύμβαση παραχώρησης της επιτρέπει να καθορίζει τη δομή των τελών, αρκεί τα συνολικά έσοδα ανά αναχωρούντα επιβάτη να μην υπερβαίνουν το ανώτατο ρυθμιζόμενο όριο που εγκρίνει η ΑΠΑ. Για τη Θεσσαλονίκη, το ανώτατο όριο είχε καθοριστεί στα 21,40 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, το συνολικό λειτουργικό και επενδυτικό κόστος του αεροδρομίου έφτανε τα 23,31 ευρώ ανά επιβάτη, με τα προβλεπόμενα έσοδα να διαμορφώνονται στα 21,69 ευρώ.

Με άλλα λόγια, η Fraport υποστήριξε ότι ακόμη και μετά την αύξηση, τα τέλη παρέμεναν χαμηλότερα από το συνολικό λειτουργικό και επενδυτικό κόστος του αεροδρομίου. Η ΑΠΑ τελικά απέρριψε την προσφυγή της Ryanair, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΤΕΑΑ είναι κρατικός φόρος, δεν αποτελεί μέρος των εμπορικών αερολιμενικών τελών και, συνεπώς, η μείωσή του δεν συνεπάγεται αυτόματα μείωση των χρεώσεων των παραχωρησιούχων. Ανάλογη ήταν και η προσφυγή για το αεροδρόμιο της Ρόδου.

Το συνολικό κόστος

Η Fraport αύξησε το τέλος επιβατών από 15,50 ευρώ σε 15,95 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη για την περίοδο 2026–2027, διατηρώντας αμετάβλητα τα υπόλοιπα τέλη, όπως εκείνα της προσγείωσης και της στάθμευσης.

Η Ryanair χρησιμοποίησε και πάλι τα ίδια σχεδόν επιχειρήματα και ανάλογη ηταν η απάντηση της ΑΠΑ. Να σημειωθεί ακόμη ότι στην περίπτωση της Ρόδου η Fraport παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος λειτουργίας του αεροδρομίου Ρόδου ανέρχεται σε 27,08 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα από τέλη διαμορφώνονται περίπου στα 21,9 ευρώ.

Με άλλα λόγια, η εταιρεία υποστήριξε ότι ακόμη και μετά τις αυξήσεις, τα τέλη παραμένουν χαμηλότερα από το συνολικό κόστος λειτουργίας, επενδύσεων και χρηματοδότησης του αεροδρομίου. Η Ryanair προσέφυγε και κατά της απόφασης του ΔΑΑ για τα τέλη του 2026, με τον αερολιμένα να καταθέτει αναλυτικό υπόμνημα υπεράσπισης της πολιτικής χρεώσεών του.

Η ΑΠΑ δεν εξέδωσε ακόμη οριστική απόφαση, αλλά επέτρεψε προσωρινά την πλήρη εφαρμογή των νέων τελών του αεροδρομίου, επικαλούμενη την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του αερολιμένα, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των χρηστών, αλλά και το γεγονός ότι η αξιολόγηση του φακέλου δεν είχε ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Κατά των «μονοπωλίων»…

Γενικότερα, μέσα από «σκληρές» ανακοινώσεις, η Ryanair υποστηρίζει ότι τα αεροδρόμια λειτουργούν ως φυσικά μονοπώλια και ότι οι αυξήσεις τελών μεταφέρονται τελικά στον επιβάτη, περιορίζοντας τον τουρισμό και πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα. Τα αεροδρόμια, από την άλλη πλευρά, απαντούν ότι τα κόστη λειτουργίας, οι επενδύσεις, το ενεργειακό κόστος, η χρηματοδότηση και οι υποχρεώσεις παραχώρησης συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ τα τέλη παραμένουν εντός των ορίων που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης.

Το βασικό αντεπιχείρημα των αεροδρομίων είναι επίσης απλό: οι μειώσεις φόρων μεταφέρονται πράγματι στον επιβάτη; Στην πράξη, τα αεροπορικά εισιτήρια τιμολογούνται δυναμικά, με βάση τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα θέσεων, την εποχικότητα και τον ανταγωνισμό, και όχι αποκλειστικά με βάση το λειτουργικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι όταν ένα κράτος μειώνει έναν φόρο ή ένα τέλος, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η τελική τιμή του εισιτηρίου θα μειωθεί αντίστοιχα.

…στη Γερμανία και…

Η ίδια στρατηγική επαναλαμβάνεται από τη Ryanair σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης επτά αεροσκαφών στο Berlin Brandenburg Airport από τον Οκτώβριο του 2026, καταγγέλλοντας νέα αύξηση 10% στα τέλη, πάνω σε ήδη αυξημένες χρεώσεις κατά 50% από το 2019.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 50% τις πτήσεις από και προς το Βερολίνο, ενώ τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε αγορές με χαμηλότερους φόρους και καλύτερες αποδόσεις, όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία, και η Ιταλία

…την Αυστρία

Στην Αυστρία, η Ryanair έχει εξαπολύσει ανοιχτή εκστρατεία κατά του αυστριακού φόρου αεροπορικών εισιτηρίων ύψους 12 ευρώ ανά επιβάτη, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί εταιρείες και θέσεις εργασίας εκτός χώρας. Μέσω της θυγατρικής Lauda έχει ήδη περιορίσει αεροσκάφη και δρομολόγια από τη Βιέννη, προειδοποιώντας για περαιτέρω περικοπές. Είναι πλέον φανερό ότι η Ryanair χρησιμοποιεί συστηματικά αυτή τη στρατηγική πίεσης — ή, κατά άλλους, αυτή τη διαφημιστική προσέγγιση — δημιουργώντας ένα ισχυρό προφίλ «φθηνής εταιρείας απέναντι στο ακριβό σύστημα».

Η δημόσια σύγκρουση δημιουργεί τεράστια δημοσιότητα με χαμηλό κόστος, πιέζει κυβερνήσεις και αεροδρόμια για εκπτώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις και ενισχύει το brand της ως υπερασπιστή του επιβάτη. Ωστόσο, τελικά οι επιχειρησιακές της επιλογές φαίνεται να στοχεύουν στην πιο κερδοφόρα αναδιάταξη των «δυνάμεών» της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

