Σύγκρουση Ryanair – Fraport για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Σφοδρές αντιδράσεις

Δημόσια έγινε πλέον η σύγκρουση μεταξύ της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair και της Fraport Greece, με αιχμή τις αυξήσεις στις χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων και κυρίως του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την κοινοποίηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της Fraport Greece, με τη Ryanair να υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε επισήμως για τις αλλαγές. Πηγές της διαχειρίστριας εταιρείας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων απάντησαν ότι οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες, ενώ σε επίσημη ανακοίνωσή της η Fraport Greece συνέδεσε την απόφαση της Ryanair να περιορίσει το χειμερινό της πρόγραμμα αποκλειστικά με «τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

Η Fraport Greece γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε χθες για την τελική απόφαση της Ryanair να περικόψει μέρος του χειμερινού πτητικού έργου της στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για την επόμενη χρονιά, τονίζοντας ότι οι αναφορές της εταιρείας περί υψηλών αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων είναι «απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές».

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθύμισε ότι παραμένει σημαντικός συνεργάτης της Ryanair, όπως και των υπόλοιπων 40 αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Η Fraport Greece υπογράμμισε ακόμη ότι έχει επενδύσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο – όπως αναφέρει – έχει καταγράψει αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 40% στα εννέα χρόνια διαχείρισής του από την εταιρεία.

Οι καταγγελίες της Ryanair

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, στελέχη της Ryanair εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κάνοντας λόγο για μονοπωλιακές πρακτικές και έλλειψη ανταγωνισμού στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι τα ελληνικά αεροδρόμια δεν μετέφεραν στους επιβάτες τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF/ΤΑΝΑ), την οποία είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση από τον Νοέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση είχε μειώσει το τέλος κατά 75%, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με τη Ryanair, όμως, η μείωση αυτή δεν πέρασε στις τελικές τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι χρεώσεις στις αεροπορικές.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είναι αυξημένες κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία Covid-19, ενώ κάνει λόγο και για νέες αυξήσεις χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον χειμώνα του 2026.

Κατά τη Ryanair, η εξέλιξη αυτή καθιστά τα ελληνικά αεροδρόμια μη ανταγωνιστικά για τη χειμερινή περίοδο, οδηγώντας την εταιρεία σε μεταφορά αεροσκαφών και δρομολογίων σε αγορές όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.

Περικοπές δρομολογίων και απώλεια θέσεων

Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τις αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα, καθώς – σύμφωνα με τη Ryanair – η εταιρεία κάλυπτε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας της πόλης κατά τον προηγούμενο χειμώνα.

Για τη χειμερινή περίοδο του 2026 η εταιρεία ανακοίνωσε απώλεια 500.000 αεροπορικών θέσεων από τη Θεσσαλονίκη, μείωση χωρητικότητας κατά 60%, κατάργηση 10 δρομολογίων και απόσυρση και των τριών αεροσκαφών που είχαν βάση στην πόλη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Ryanair εκτιμά ότι το χειμερινό πρόγραμμα του 2026 θα είναι μειωμένο κατά 45% σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2025, με συνέπειες την απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων, την κατάργηση 12 διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων, την αναστολή λειτουργίας των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο για τον χειμώνα, την απόσυρση τριών αεροσκαφών επένδυσης περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Τα δρομολόγια που καταργούνται είναι: Θεσσαλονίκη – Βερολίνο, Θεσσαλονίκη – Χανιά, Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη Hahn, Θεσσαλονίκη – Γκέτεμποργκ, Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη – Niederrhein, Θεσσαλονίκη – Πόζναν, Θεσσαλονίκη – Στοκχόλμη, Θεσσαλονίκη – Βενετία Treviso, Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ, Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο, Χανιά – Πάφος .

Το επενδυτικό σχέδιο που «παγώνει»

Η Ryanair αποκάλυψε επίσης ότι είχε καταθέσει στην ελληνική κυβέρνηση πενταετές σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο περιλάμβανε: αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 12 εκατ. επιβάτες ετησίως, προσθήκη 10 νέων αεροσκαφών, επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων, δημιουργία 50 νέων δρομολογίων μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον «παγώσουν» οι αυξήσεις στα τέλη αεροδρομίων και εφαρμοστεί πλήρως η μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων προς όφελος των επιβατών.

Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει επενδύσεις, τουρισμό και θέσεις εργασίας, όσο – όπως είπε – τα ελληνικά αεροδρόμια διατηρούν υψηλές χρεώσεις.

«Υπάρχει η ευκαιρία για σημαντική ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης όλο τον χρόνο, όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν τα ελληνικά αεροδρόμια γίνουν ξανά ανταγωνιστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις εργαζομένων και τοπικών φορέων

Η ανακοίνωση της Ryanair προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στους εργαζόμενους της εταιρείας. Το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.) προανήγγειλε κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.

Σε ανακοίνωσή του, το σωματείο κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην αεροπορική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων περιφερειακών αεροδρομίων όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, υπογραμμίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με τη διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί συντονισμένα με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατηρηθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της περιοχής.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, τόνισε ότι η εξέλιξη αφορά συνολικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

«Δεν πρόκειται για αποχώρηση της Ελλάδας ή της Θεσσαλονίκης από τον χάρτη. Πρόκειται για αναδιάρθρωση συνεργασιών», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία παραμένουν δυναμικά αναπτυσσόμενοι τουριστικοί προορισμοί.

Η «κόκκινη κάρτα» στη Ρόδο

Σημειώνεται ότι η ιρλανδική low cost αεροπορική ακολούθησε ανάλογη με αυτή του αεροδρομίου «Μακεδονία» τακτική και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια όταν αποφάσισε να κλείσει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία θεωρεί λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα καταγράφονται οι περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κώ, αλλά και εκτός όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair κατά της αύξησης των αερολιμενικών τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου. Η αύξηση αφορά το τέλος επιβατών, το οποίο διαμορφώθηκε από 15,50 ευρώ σε 15,95 ευρώ για την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027, ενώ τα υπόλοιπα τέλη παρέμειναν αμετάβλητα. Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και δεν συντρέχουν λόγοι ακύρωσης της απόφασης της Fraport.

Πηγή: OT