Σύγκρουση Ryanair – Fraport για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Σφοδρές αντιδράσεις
Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 07:41

Σύγκρουση Ryanair – Fraport για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Σφοδρές αντιδράσεις

Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης – Περικοπές δρομολογίων και αντιδράσεις εργαζομένων

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Δημόσια έγινε πλέον η σύγκρουση μεταξύ της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair και της Fraport Greece, με αιχμή τις αυξήσεις στις χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων και κυρίως του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την κοινοποίηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της Fraport Greece, με τη Ryanair να υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε επισήμως για τις αλλαγές. Πηγές της διαχειρίστριας εταιρείας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων απάντησαν ότι οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες, ενώ σε επίσημη ανακοίνωσή της η Fraport Greece συνέδεσε την απόφαση της Ryanair να περιορίσει το χειμερινό της πρόγραμμα αποκλειστικά με «τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

Η Fraport Greece γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε χθες για την τελική απόφαση της Ryanair να περικόψει μέρος του χειμερινού πτητικού έργου της στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για την επόμενη χρονιά, τονίζοντας ότι οι αναφορές της εταιρείας περί υψηλών αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων είναι «απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές».

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθύμισε ότι παραμένει σημαντικός συνεργάτης της Ryanair, όπως και των υπόλοιπων 40 αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Η Fraport Greece υπογράμμισε ακόμη ότι έχει επενδύσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο – όπως αναφέρει – έχει καταγράψει αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 40% στα εννέα χρόνια διαχείρισής του από την εταιρεία.

Οι καταγγελίες της Ryanair

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, στελέχη της Ryanair εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κάνοντας λόγο για μονοπωλιακές πρακτικές και έλλειψη ανταγωνισμού στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι τα ελληνικά αεροδρόμια δεν μετέφεραν στους επιβάτες τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF/ΤΑΝΑ), την οποία είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση από τον Νοέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση είχε μειώσει το τέλος κατά 75%, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με τη Ryanair, όμως, η μείωση αυτή δεν πέρασε στις τελικές τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι χρεώσεις στις αεροπορικές.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είναι αυξημένες κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία Covid-19, ενώ κάνει λόγο και για νέες αυξήσεις χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον χειμώνα του 2026.

Κατά τη Ryanair, η εξέλιξη αυτή καθιστά τα ελληνικά αεροδρόμια μη ανταγωνιστικά για τη χειμερινή περίοδο, οδηγώντας την εταιρεία σε μεταφορά αεροσκαφών και δρομολογίων σε αγορές όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.

Περικοπές δρομολογίων και απώλεια θέσεων

Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τις αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα, καθώς – σύμφωνα με τη Ryanair – η εταιρεία κάλυπτε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας της πόλης κατά τον προηγούμενο χειμώνα.

Για τη χειμερινή περίοδο του 2026 η εταιρεία ανακοίνωσε απώλεια 500.000 αεροπορικών θέσεων από τη Θεσσαλονίκη, μείωση χωρητικότητας κατά 60%, κατάργηση 10 δρομολογίων και απόσυρση και των τριών αεροσκαφών που είχαν βάση στην πόλη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Ryanair εκτιμά ότι το χειμερινό πρόγραμμα του 2026 θα είναι μειωμένο κατά 45% σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2025, με συνέπειες την απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων, την κατάργηση 12 διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων, την αναστολή λειτουργίας των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο για τον χειμώνα, την απόσυρση τριών αεροσκαφών επένδυσης περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Τα δρομολόγια που καταργούνται είναι: Θεσσαλονίκη – Βερολίνο, Θεσσαλονίκη – Χανιά, Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη Hahn, Θεσσαλονίκη – Γκέτεμποργκ, Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη – Niederrhein, Θεσσαλονίκη – Πόζναν, Θεσσαλονίκη – Στοκχόλμη, Θεσσαλονίκη – Βενετία Treviso, Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ, Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο, Χανιά – Πάφος .

Το επενδυτικό σχέδιο που «παγώνει»

Η Ryanair αποκάλυψε επίσης ότι είχε καταθέσει στην ελληνική κυβέρνηση πενταετές σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο περιλάμβανε: αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 12 εκατ. επιβάτες ετησίως, προσθήκη 10 νέων αεροσκαφών, επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων, δημιουργία 50 νέων δρομολογίων μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον «παγώσουν» οι αυξήσεις στα τέλη αεροδρομίων και εφαρμοστεί πλήρως η μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων προς όφελος των επιβατών.

Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει επενδύσεις, τουρισμό και θέσεις εργασίας, όσο – όπως είπε – τα ελληνικά αεροδρόμια διατηρούν υψηλές χρεώσεις.

«Υπάρχει η ευκαιρία για σημαντική ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης όλο τον χρόνο, όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν τα ελληνικά αεροδρόμια γίνουν ξανά ανταγωνιστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις εργαζομένων και τοπικών φορέων

Η ανακοίνωση της Ryanair προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στους εργαζόμενους της εταιρείας. Το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.) προανήγγειλε κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.

Σε ανακοίνωσή του, το σωματείο κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην αεροπορική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων περιφερειακών αεροδρομίων όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, υπογραμμίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με τη διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί συντονισμένα με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατηρηθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της περιοχής.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, τόνισε ότι η εξέλιξη αφορά συνολικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

«Δεν πρόκειται για αποχώρηση της Ελλάδας ή της Θεσσαλονίκης από τον χάρτη. Πρόκειται για αναδιάρθρωση συνεργασιών», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία παραμένουν δυναμικά αναπτυσσόμενοι τουριστικοί προορισμοί.

Η «κόκκινη κάρτα» στη Ρόδο

Σημειώνεται ότι η ιρλανδική low cost αεροπορική ακολούθησε ανάλογη με αυτή του αεροδρομίου «Μακεδονία» τακτική και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια όταν αποφάσισε να κλείσει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία θεωρεί λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα  καταγράφονται οι  περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κώ, αλλά και εκτός όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair κατά της αύξησης των αερολιμενικών τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου. Η αύξηση αφορά το τέλος επιβατών, το οποίο διαμορφώθηκε από 15,50 ευρώ σε 15,95 ευρώ για την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027, ενώ τα υπόλοιπα τέλη παρέμειναν αμετάβλητα. Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και δεν συντρέχουν λόγοι ακύρωσης της απόφασης της Fraport.

Πηγή: OT

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Βιομηχανία
Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Κόσμος 09.05.26

Εν αναμονή της απάντηση του Ιράν οι ΗΠΑ - Τουλάχιστον 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

«Εργαζόμενοι σκύλοι», κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Λίβανος 09.05.26

Αλλοι 10 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Κόσμος 09.05.26

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

