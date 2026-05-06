Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Κλειδωμένη» μοιάζει η απόφαση της Ryanair να αποσύρει τη βάση που διατηρεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη μια εξέλιξη που θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Η διοίκηση της εταιρείας αφήνει ανοιχτό παράθυρο επιστροφής της από τον Μάρτιο του 2027

Το θέμα που έφτασε μέχρι τη Βουλή έχει σημάνει «συναγερμό» στην πόλη. Σε κλίμα έντονου προβληματισμού αλλά και διάθεσης για άμεσο συντονισμό καλέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (06/05) διευρυμένη σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.

Διευρυμένη σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το θέμα της Ryanair

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κ. Αγγελούδης κατέστησε σαφές ότι η πόλη δε μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών, έκανε λόγο για πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο, με το πέρας της θερινής σεζόν. Ως λόγος γι’ αυτή την απόφαση αναφέρθηκε η αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα, Fraport Greece.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξηγώντας τόνισε ότι το ζήτημα «συνδέεται όχι με ιδιαίτερες αυξήσεις που ετέθησαν φέτος αλλά με το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών» και συνέχισε λέγοντας ότι: «υπήρξε επικοινωνία με τη Fraport, της ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζει τίποτε, υπήρξαν στο παρελθόν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων (…)».

Παράλληλα όπως είπε στη συνέχεια «συμφωνήθηκε να αποσταλεί με την υπογραφή όλων των φορέων της πόλης μια επιστολή στη Fraport που θα της ζητούν να ζητήσει άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνηση θα βλάψει την οικονομία της περιοχής».

Δεύτερον ζητήθηκε «να ζητηθεί ομόφωνα από αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και τουρισμού, αν τούτο δε συμβεί, και έχουμε το απευκταίο γεγονός, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για ανάκτηση χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρείες, εντός καλοκαιριού (…)».

Συγκροτήθηκε επιτροπή με τη συμμετοχή φορέων της πόλης

Μετά το πέρας της σύσκεψης συγκροτήθηκε επιτροπή των φορέων της πόλης η οποία θα ζητήσει άμεσα τη συνάντηση με τους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε αποτελείται από την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, τον δήμαρχο Νεάπολης Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, τον αντίδημαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Γάκη, τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Ξενοδόχων, την πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων και εκ τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.