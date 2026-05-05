Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.
Αναστάτωση έχει προκληθεί στο άκουσμα της είδησης πως η Ryanair εξετάζει να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.
Διερευνητικές επαφές ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας
Το θέμα με την ενδεχόμενη κατάργηση της αεροπορικής βάσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε μέχρι τη Βουλή με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά να καταθέτουν σχετικές ερωτήσεις.
Συζητήσεις σε «καλό κλίμα» αλλά χωρίς αποφάσεις
Το απόγευμα της Τρίτης (05/05) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των ΟΤΑ και μελών της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.
Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου δήλωσε στο ThessPost.gr ότι η αεροπορική δεν ανακοίνωσε κάτι οριστικό, καθώς δεν έχουν πάρει ακόμη την απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της.
«Η σύσκεψη πήγε καλά, δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη. Θέλουν να το συζητήσουν και με τους ανθρώπους των πληρωμάτων του στόλου. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα», ανέφερε.
Και επικοινωνία Ryanair με Fraport
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το επόμενο βήμα είναι να γίνει μια επικοινωνία όλων των αρμοδίων φορέων με τη Fraport. Στόχος της προσπάθειας, είναι να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας.
«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair, είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δήλωναν χθες εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου.
