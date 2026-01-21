Συνεχίζεται η κόντρα της Ryanair και του Έλον Μασκ, που ξεκίνησε με την άρνηση της εταιρείας να συνδέσει τα αεροσκάφη της με τους δορυφόρους της Starlink που ανήκει στον Μασκ και την πρόθεση του δισεκατομμυριούχου να εξαγοράσει την αεροπορική που συνοδευόταν με προσβλητικά σχόλια για τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι.

Η Ryanair σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Μασκ, με μια εντυπωσιακή εμπορική κίνηση με προσφορές για…«μεγάλους ηλίθιους».

Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή

Με μεγάλη δόση δηλητηριώδους χιούμορ, η Ryanair ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα το λανσάρισμα της εμπορικής καμπάνιας με ονομασία «Great Idiots seat sale», δηλαδή «προσφορά θέσεων για τους Μεγάλους Ηλίθιους», την οποία συνόδευσε με ένα σχέδιο, στο οποίο ο Ο’Λίρι χτυπάει το κεφάλι του Μασκ με μια ταμπέλα που γράφει «αγαπώ τη Ryanair».

«Μην ευχαριστείτε εμάς, ευχαριστείστε εκείνον τον μεγάλο ΗΛΙΘΙΟ τον Έλον Μασκ», αναφέρει η εταιρεία.

Το διαφημιστικό κείμενο της εταιρείας «υπόσχεται 100.000 θέσεις διαθέσιμες από 16,99 λίρες για ταξίδια μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου».

Κάνοντας κλικ, ο υποψήφιος ταξιδιώτης μεταφέρεται πράγματι σε μια σελίδα με δεκάδες προορισμούς σε τιμές κάτω των 15 λιρών.

Η Ryanair, ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα μιλήσει σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, για τις «επιθέσεις» του Έλον Μασκ.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και καυστική δήλωση του Ο’Λίρι: «Ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών».

Μάλιστα, προτρέπει: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη

Η διαμάχη μεταξύ Musk και O’Leary ξεκίνησε όταν ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων αεροπορικών εταιρειών και δεν θα εγκαταστήσει το wifi Starlink στον στόλο των αεροσκαφών Boeing 737 της Ryanair. Ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός θα δημιουργούσε επιπλέον αεροδυναμική αντίσταση που θα κόστιζε 250 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν», δήλωσε ο O’Leary.

Ο ιδιοκτήτης της Starlink δήλωσε ότι ο υπολογισμός του διευθύνοντα συμβούλου της αεροπορικής ήταν λανθασμένος. Η διαμάχη εντάθηκε όταν ο διευθυντής της Ryanair δήλωσε σε ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό: «Δεν θα έδινα καμία σημασία στον Elon Musk. Είναι ηλίθιος. Πολύ πλούσιος, αλλά εξακολουθεί να είναι ηλίθιος».

Ο Μασκ απάντησε, αποκαλώντας τον Ο’ Λίρι «εντελώς ηλίθιο», ζήτησε δημόσια την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της εταιρείας και άφησε εκ νέου υπονοούμενα περί εξαγοράς της Ryanair.

Ωστόσο, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών καθιστούν αυτή την προοπτική εξαιρετικά απίθανη. Αν και ο επιχειρηματίας έχει αμερικανική, καναδική και νοτιοαφρικανική υπηκοότητα, η ΕΕ απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν σε ευρωπαϊκούς φορείς.