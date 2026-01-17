Αστρονομική αποζημίωση πολλών δισ. δολαρίων ζητεί ο Έλον Μασκ από OpenAI και Microsoft

Αποζημιώσεις της τάξης των 79 – 134 δισ. δολαρίων αξιώνει ο Έλον Μασκ από την OpenAI Inc. και τη Microsoft, καθώς ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης τον εξαπάτησε εγκαταλείποντας τις μη κερδοσκοπικές ρίζες της και συνεργαζόμενη με τον γίγαντα λογισμικού.

Ο δικηγόρος του Μασκ παρουσίασε λεπτομερώς το αίτημα αποζημίωσης σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή, μια ημέρα αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την τελική προσφορά της OpenAI και της Microsoft να αποφύγουν μια δίκη με ενόρκους που είχε οριστεί για τα τέλη Απριλίου στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Οι αξιώσεις του Έλον Μασκ

Επικαλούμενος έναν ειδικό μάρτυρα οικονομολόγων, τον C. Paul Wazzan , η κατάθεση αναφέρει ότι ο Μασκ δικαιούται ένα μέρος της τρέχουσας αποτίμησης της OpenAI ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφότου εξαπατήθηκε για τα 38 εκατομμύρια δολάρια σε αρχικό κεφάλαιο που δώρισε στην OpenAI όταν βοήθησε στην ίδρυση της νεοσύστατης επιχείρησης το 2015.

Η OpenAI χαρακτήρισε την αγωγή του Μασκ «αβάσιμη» και το αίτημά του για αποζημίωση «μη σοβαρό»

Ειδικότερα, υπολόγισε ότι τα αδικαιολόγητα κέρδη ανέρχονται συνολικά σε 65,50 δισεκατομμύρια δολάρια έως 109,43 δισεκατομμύρια δολάρια για την OpenAI και σε 13,30 δισεκατομμύρια δολάρια έως 25,06 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Microsoft.

«Όπως ακριβώς ένας πρώιμος επενδυτής σε μια νεοσύστατη εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει κέρδη πολύ μεγαλύτερα από την αρχική επένδυση του επενδυτή, τα αδικαιολόγητα κέρδη που έχουν αποκομίσει η OpenAI και η Microsoft – και τα οποία ο κ. Μασκ δικαιούται τώρα να αποσπάσει – είναι πολύ μεγαλύτερα από τις αρχικές συνεισφορές του», σημείωσε στο Bloomberg ο δικηγόρος του δισεκατομμυριούχου, Steven Molo.

Ο ρόλος της OpenAI

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI το 2018, ίδρυσε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης το 2023 και ξεκίνησε δικαστική διαμάχη το 2024 με τον Σαμ Άλτμαν σχετικά με τα σχέδια του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI να λειτουργήσει την εταιρεία ως κερδοσκοπική επιχείρηση. Η OpenAI και η Microsoft αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς του.

«Η αγωγή του κ. Μασκ εξακολουθεί να είναι αβάσιμη και αποτελεί μέρος του συνεχιζόμενου μοτίβου παρενόχλησης που εφαρμόζει, και ανυπομονούμε να το αποδείξουμε αυτό στη δίκη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η OpenAI, η οποία προειδοποίησε τους επενδυτές να αναμένουν από τον Μασκ κινήσεις εντυπωσιασμού καθώς πλησιάζει η δίκη.

Η OpenAI, η εταιρεία που κατασκεύασε το ChatGPT, ανακοίνωσε την αναδιάρθρωσή της τον Οκτώβριο.

Εκείνη την εποχή, είχε δηλώσει ότι είχε παραχωρήσει το 27% των μετοχών της στην Microsoft, την οποία επί χρόνια υποστήριζε, σε μια μεταβατική περίοδο που θα διατηρήσει τον μη κερδοσκοπικό βραχίονα της νεοσύστατης εταιρείας υπό τον έλεγχο των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της.

Πηγή: ot.gr