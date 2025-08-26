Στα άκρα η κόντρα του Μασκ με Apple και OpenAI – Αγωγή για αθέμιτο ανταγωνισμό στην ΑΙ

Κορυφώνοντας μια διαμάχη που μαίνεται εδώ και εβδομάδες με δημόσιες επιθέσεις, ο Έλον Μασκ υπέβαλε αγωγή κατά της Apple και της OpenAI, κατηγορώντας τις δύο εταιρείες ότι συνωμότησαν για να πλήξουν τον ανταγωνισμό στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι η Apple εμφανίζει το ChatGPT στην κορυφή της λίστας με τις κορυφαίες δωρεάν εφαρμογές και «αρνείται» να συμπεριλάβει το Grok, το chatbot της δικής του εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, xAI.

Στην αγωγή που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αξιώνει αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η Apple και η OpenAI «κλείδωσαν τις αγορές προκειμένου να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους και να εμποδίσουν τον ανταγωνισμό καινοτόμων εταιρειών όπως το Χ και η xAI».

Ο ιδιοκτήτης του Χ υπενθυμίζει ότι η Apple έχει συμφωνία με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ChatGPT στις συσκευές της.

«Αν δεν υπήρχε η αποκλειστική συμφωνία με την OpenAI, η Apple δεν θα είχε λόγο να αποφεύγει να προβάλλει την εφαρμογή του Χ και την εφαρμογή του Grok στο AppStore» γράφει το κείμενο της αγωγής.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της OpenAI κατηγόρησε τον Μασκ για παρενόχληση. Η Apple μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει.

Σε ανάρτησή του στο Χ τη Δευτέρα, ο Μασκ διαμαρτυρήθηκε ότι η Apple αρνείται να συμπεριλάβει το Grok στις καλύτερες εφαρμογές παρόλο που το chatbot έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο βαθμολογίες με μέσο όρο 4,9 στα 5.

Στη λίστα των καλύτερων εφαρμογών έχουν πάντως εμφανιστεί και άλλες εφαρμογές ΑΙ πέρα από το ChatGPT, όπως τα app της DeepSeek και της Perplexity.

Το αφεντικό της xAI έχει προηγούμενα με την Apple. Το 2022 είχε καταγγείλει την προμήθεια 30% του App Store ως «φόρο στο Διαδίκτυο» και είχε κατηγορήσει την εταιρεία για λογοκρισία κατά του Twitter, όπως ονομαζόταν τότε το X.

Εκκρεμής παραμένει ξεχωριστή αγωγή του Μασκ κατά της OpenAI για την προσπάθειά της να μετεξελιχθεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Ο Μασκ και ο Άλτμαν ίδρυσαν μαζί την OpenAI το 2015, όμως ο Μασκ αποχώρησε το 2015 μετά την απόρριψη της πρότασής του να εξαγοράσει την εταιρεία.