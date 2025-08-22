Στη φόρα οι προσωπικές συνομιλίες χρηστών με το Grok του Έλον Μασκ

Εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το Grok, το chatbot του Έλον Μασκ, έγιναν δημόσιες και εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, ακόμα ένα επεισόδιο διαρροής προσωπικών δεδομένων από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν οι χρήστες πατούν το κουμπί «Share» στις συζητήσεις τους με το Grok, το σύστημα δημιουργεί μια μοναδική διαδικτυακή διεύθυνση (URL), η οποία τους επιτρέπει να μοιραστούν τη συνομιλία τους με τρίτους.

Μόνο που το chatbot παραλείπει να ενημερώσει χρήστες είναι ότι το URL είναι δημόσιο και προσβάσιμο στις μηχανές αναζήτησης.

Τουλάχιστον 370.000 συζητήσεις με το Grok εμφανίζονται στα αποτελέσματα της Google, αναφέρει το περιοδικό Forbes, το οποίο εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες οι χρήστες ζητούσαν συμβουλές για ευαίσθητα θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Αν και τα URL υποτίθεται ότι έχουν ανωνυμοποιηθεί, ορισμένες από τις συζητήσεις που διέρρευσαν αποκαλύπτουν το όνομα και προσωπικές πληροφορίες του χρήστη.

Και, εκτός από τους ίδιους τους διαλόγους, τα URL περιέχουν επίσης τα αρχεία που είχε ανεβάσει ο χρήστης.

Το υλικό που διέρρευσε αποκαλύπτει ακόμα ότι το Grok δέχεται να απαντήσει σε ερωτήσεις που απαγορεύονται από την πολιτική της xAI, την εταιρεία του Μασκ που ανέπτυξε το chatbot.

Μεταξύ άλλων, το Grok δέχτηκε να δώσει οδηγίες για την σύνθεση παράνομων ουσιών όπως η φαιντανύλη και η μεθαμφεταμίνη, για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ιών, την κατασκευή βομβών, ακόμα και για μεθόδους αυτοκτονίας. Σε μια άλλη περίπτωση, το Grok προσέφερε και ένα λεπτομερές σχέδιο για τη δολοφονία του Έλον Μασκ.

«Καταστροφή»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αποκάλυψη του Forbes αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

«Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης είναι μια εν εξελίξει καταστροφή για την ιδιωτικότητα» δήλωσε στο BBC ο Λικ Ροσέρ, συνεργαζόμενος καθηγητής του Ινστιτούτου Διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Από τη στιγμή που θα διαρρεύσουν στο Διαδίκτυο, οι συζητήσεις αυτές θα μείνουν για πάντα» επισήμανε.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που οι συζητήσεις χρηστών με chatbot βγαίνουν στη φόρα μέσω της λειτουργίας share.

Το ίδιο συνέβαινε με το ChatGPT μέχρι που η OpenAI απέσυρε τη λειτουργία.

Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και με τη Meta, η οποία δέχτηκε φέτος επικρίσεις για συζητήσεις που έγιναν δημόσιες στην εφαρμογή του Meta AI.

Όπως αποκάλυψε αυτό τον μήνα το Bloomberg, οι συνομιλίες με το Meta AI είναι επίσης προσβάσιμες από εξωτερικούς συνεργάτες της Meta που συμμετέχουν στην εκπαίδευση του chatbot.