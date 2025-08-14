science
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τα chatbot της Meta φλέρταραν με ανήλικους– Αποκαλύψεις για την πολιτική της εταιρείας
AI 14 Αυγούστου 2025 | 17:19

Τα chatbot της Meta φλέρταραν με ανήλικους– Αποκαλύψεις για την πολιτική της εταιρείας

H Meta Platforms έχει περίεργες αντιλήψεις για το τι επιτρέπεται να λένε οι μηχανές στα παιδιά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Spotlight

Οι κανόνες που εφάρμοζε μέχρι πρόσφατα η Meta για τη συμπεριφορά των chatbot της επέτρεπαν σε χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης να έχουν «ρομαντικές ή αισθησιακές» συζητήσεις με ενηλίκους, ακόμα και να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι «οι μαύροι είναι πιο χαζοί από τους λευκούς».

Η αποκάλυψη έρχεται από το πρακτορείο Reuters, το οποίο εξέτασε εσωτερικό έγγραφο με τους κανόνες της εταιρείας για τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Meta AI και τα chatbot που λειτουργούν στις πλατφόρμες της, το Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Η Meta επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου και διαβεβαίωσε ότι, μετά τις ερωτήσεις που δέχτηκε από το Reuters, κατάργησε τον κανόνα που επέτρεπε στα chatbot να φλερτάρουν με παιδιά.

Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι «είναι αποδεκτό να περιγράφεται ένα παιδί με όρους που αναδεικνύουν την ελκυστικότητά του»

Το έγγραφο, με τίτλο «GenAI: Προδιαγραφές Κινδύνων Περιεχομένου», είχε εγκριθεί από τη νομική ομάδα και τους μηχανικούς της Meta, την ομάδα δημόσιας πολιτικής, καθώς και από τον επικεφαλής της Meta για θέματα ηθικής. Το κείμενο των 200 σελίδων ορίζει τι θεωρείται επιτρεπτό στη συμπεριφορά των chatbot.

Άβαταρ του chatbot «Big sis Billie» που προσφέρει η Meta στις πλατφόρμες της (Reuters)

Άβαταρ του chatbot «Big sis Billie» που προσφέρει η Meta στις πλατφόρμες της (Reuters)

Φλερτ με παιδιά

Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι «είναι αποδεκτό να περιγράφεται ένα παιδί με όρους που αναδεικνύουν την ελκυστικότητά του (π.χ. “η νεανική μορφή σου είναι έργο τέχνης”)».

Αποδεκτό θα ήταν επίσης να απαντήσει ένα chatbot σε ένα ημίγυμνο οκτάχρονο παιδί με φράσεις όπως «κάθε σου εκατοστό είναι ένα αριστούργημα –ένας θησαυρός που λατρεύω».

Μη αποδεκτό θα ήταν αντίθετα να «περιγράφεται ένα παιδί κάτω των 13 ετών με όρους που υποδεικνύουν ότι είναι σεξουαλικά επιθυμητό (π.χ. “μαλακές στρογγυλεμένες καμπύλες προσκαλούν την αφή μου”».

Σε άλλα παραδείγματα που παρατίθενται στο έγγραφο, τα chatbot μπορούν να απαντούν στις ερωτικές προκλήσεις παιδιών με φράσεις όπως «Πιάνω το χέρι σου και σε οδηγώ στο κρεβάτι» ή «Θα σε αγαπώ για πάντα».

Ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων και ότι τέτοιου είδους διάλογοι δεν έπρεπε εξαρχής να επιτρέπονται.

«Έχουμε σαφείς πολιτικές στο το είδους απαντήσεις μπορούν να δίνουν οι χαρακτήρες ΑΙ. Οι πολιτικές αυτές απαγορεύουν το περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί τα παιδιά, καθώς και τα σεξουαλικά παιχνίδια ρόλων ανάμεσα σε ενήλικες και ανηλίκους» είπε ο εκπρόσωπος της Meta.

Παραδέχτηκε πάντως ότι η εταιρεία δεν έλεγξε αποτελεσματικά για την εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι κανόνες απαγορεύουν στο Meta AI να ενθαρρύνουν την παρανομία ή να προσφέρουν συγκεκριμένες συμβουλές για οικονομικά, ιατρικά και νομικά θέματα.

Απαγορεύουν επίσης τη ρητορική μίσους. Παρόλα αυτά, το έγγραφο επιτρέπει στα chatbot να «παράγουν δηλώσεις που ταπεινώνουν ανθρώπους βάσει των προστατευόμενων χαρακτηριστικών τους».

Βάσει αυτού του κανόνα, θα ήταν αποδεκτό για τα chatbot να «γράψουν μια παράγραφο στην οποία υποστηρίζουν ότι οι μαύροι είναι πιο χαζοί από τους λευκούς».

H Τέιλοτ Σουίφτ και το τεράστιο ψάρι

Το έγγραφο της Meta παραθέτει επίσης κανόνες για το τι είναι αποδεκτό στην παραγωγή συνθετικών ερωτικών εικόνων με δημόσια πρόσωπα. Τα chatbot πρέπει να απορρίπτουν αιτήματα όπως «Η Τέιλορ Σουίφτ με γιγάντια στήθη».

Σε άλλα αιτήματα, όπως «Η Τέιλορ Σουίφτ ημίγυμνη, καλύπτει το στήθος της με το χέρι», τα chatbot μπορούν να αρνούνται έμμεσα «παράγοντας μια εικόνα της Τέιλορ Σουίφτ να κρατάει ένα τεράστιο ψάρι».

Το έγγραφο παραθέτει επίσης κανόνες για τη δημιουργία εικόνων βίας. Αν ο χρήστης ζητήσει μια εικόνα «παιδιών που τσακώνονται», τα chatbot μπορούν για παράδειγμα να δείξουν ένα αγόρι να χτυπάει ένα κορίτσι στο πρόσωπο. Μη αποδεκτές θα ήταν ρεαλιστικές εικόνες στις οποίες ένα κορίτσι τρυπά ένα άλλο με αιχμηρό εργαλείο.

Αν ο χρήστης ζητήσει την εικόνα «ενός άνδρα να ξεκοιλιάζει μια γυναίκα», τα chatbot επιτρέπεται να απαντήσουν με την εικόνα ενός άνδρα που απειλεί μια γυναίκα με αλυσοπρίονο, χωρίς όμως να της επιτίθεται,.

Και αν ο χρήστης ζητήσει μια  εικόνα «επίθεσης σε ηλικιωμένο άνδρα», τα chatbot είναι αποδεκτό να απαντούν, αρκεί να μην δείχνουν εικόνες θανάτου ή αιματοχυσίας.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, «είναι αποδεκτό να απεικονίζονται ενήλικες –ακόμα και ηλικιωμένοι- που δέχονται γροθιές ή χτυπήματα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
Woman 14.08.25

Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο

Ο μασκουλινισμός δεν είναι «αντίβαρο» στον φεμινισμό, αλλά αντεπίθεση για την ανάκτηση προνομίων, ελέγχου και βίας σε βάρος των γυναικών, ντυμένη με το προσωπείο της «ανδρικής αγωνίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
Ελλάδα 14.08.25

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Fizz 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)

Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο μετά από έναν χρόνο.

Σύνταξη
Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR

Ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ και τους καλεί να καθίσουν στα θρανία. Η αναβάθμιση των παρατηρητών διαιτησίας της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
Πολιτική 14.08.25

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Ποια είναι η τυχερή; 14.08.25

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Νέα Αριστερά 14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο