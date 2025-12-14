Τέλος εποχής στη Ryanair: Ο Ο’Λίρι μιλά για τη διαδοχή του

Για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες προκλητικών δηλώσεων, συγκρούσεων και πρωτοσέλιδων, ο Μάικλ Ο’Λίρι βάζει χρονοδιάγραμμα στην αποχώρησή του από τη Ryanair, την εταιρεία που έμαθε στην Ευρώπη να πετά …φθηνά.

Ο 64χρονος επικεφαλής της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας δηλώνει ξεκάθαρα ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία —και πιθανότατα έως το 2035— θα έχει παραδώσει τη σκυτάλη σε μια νέα ηγεσία.

Μια ηγεσία, που όπως ο ίδιος λέει στους Financial Times, «λίγο πιο ήπια».

Ryanair: Συμβόλαια, μπόνους και η τελευταία παράταση

Το τρέχον συμβόλαιο του Ο’Λίρι λήγει το 2028, χρονιά κατά την οποία θα έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για επέκταση τριών έως πέντε ετών, με ισχυρά οικονομικά κίνητρα – ανάμεσά τους και ένα πακέτο αποχώρησης που μπορεί να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή η περίοδος ίσως αποτελέσει την τελευταία του ως ενεργού CEO.

«Δεν θέλω να φύγω στα 96»

Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, ο Ο’Λίρι απορρίπτει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην κορυφή μέχρι τα… βαθιά γεράματα, σχολιάζοντας ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Γουόρεν Μπάφετ.

Το ιδανικό σενάριο, όπως το περιγράφει, περιλαμβάνει μια μεταβατική φάση: ανακοίνωση του νέου διευθύνοντος συμβούλου και παραμονή του ίδιου για περίπου δύο χρόνια, με ρόλο μέντορα.

«Η Ryanair θα ήταν σε καλύτερη θέση αν δεν είχε κάποιον που φώναζε και έβριζε συνεχώς»

Ο Ο’Λίρι παραδέχεται ότι η εταιρεία ίσως ωφεληθεί από μια λιγότερο συγκρουσιακή παρουσία στην κορυφή.

Αν και ο ίδιος δεν έχει μετριάσει τη ρητορική του – πρόσφατα εξαπέλυσε επιθέσεις κατά ευρωπαϊκών κανονισμών και φορολογικών πολιτικών – αναγνωρίζει ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί διαφορετικό τόνο. Θα επιθυμούσε ο διάδοχός του να είναι πιο ευγενικός από εκείνον.

Λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια στους Financial Times: «Η Ryanair θα ήταν σε καλύτερη θέση αν δεν είχε κάποιον που φώναζε και έβριζε συνεχώς και άναβε ‘φωτιές’».

Η κληρονομιά και οι διάδοχοι

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Ο’Λίρι μετέτρεψε τη Ryanair σε κολοσσό, μεταφέροντας πάνω από 200 εκατ. επιβάτες ετησίως σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική.

Με έμπνευση από τη Southwest Airlines, επέβαλε ένα ακραία χαμηλού κόστους μοντέλο και μια κουλτούρα εμμονής με την αποδοτικότητα.

Σήμερα, προσπαθεί να καθησυχάσει επενδυτές και αγορές, τονίζοντας ότι υπάρχει ισχυρή «δεύτερη γενιά» στελεχών έτοιμη να αναλάβει. Για τον ίδιο, η διαδοχή είναι ρίσκο — αλλά και αναγκαιότητα.

Η Ryanair ετοιμάζεται για τη μετά-Ο’Λίρι εποχή.

Και αυτή τη φορά, η αλλαγή δεν θα έρθει ως έκρηξη, αλλά ως προσεκτικά σχεδιασμένη προσγείωση.

