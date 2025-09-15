Ο διαχειριστής αεροδρομίων της Ισπανίας κατηγόρησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, ότι την χρησιμοποιεί ως αποδιοπομπαίο τράγο για να αποφύγει την οργή των επιβατών για τις ακυρώσεις πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Aena και η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, βρίσκονται σε μια κλιμακούμενη δημόσια διαμάχη για αυτό που η αεροπορική εταιρεία αποκαλεί «υπερβολικά» τέλη, τα οποία, όπως λέει, την έχουν αναγκάσει να μειώσει κατά 2 εκατομμύρια θέσεις στις πτήσεις προς την Ισπανία και απειλεί με νέες μειώσεις 1 εκατομμυρίου θέσεων το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

Η Ryanair είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ισπανία σε αριθμό επιβατών και η χώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά την Ιταλία σε έσοδα

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Μαουρίτσι Λουτσένα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aena, επιτέθηκε στον CEO της Ryanair, Ο ‘ Λίρι κατηγορώντας τον ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και αποκρύπτει τον πραγματικό λόγο των περικοπών.

«Δεν λένε την αλήθεια»

«Αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι ότι δεν λένε την αλήθεια», είπε ο Λουτσένα. «Δεν έχει καμία σχέση με τις αμοιβές της Aena. Ο λόγος που ψεύδονται είναι ότι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το πολιτικό κόστος και το κόστος για τη φήμη τους από την εγκατάλειψη ορισμένων περιφερειακών αεροδρομίων, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από την απώλεια θέσεων εργασίας όταν κλείνουν μια βάση. Αυτό είναι το πραγματικό υποκείμενο πρόβλημα».

Ο επικεφαλής της Aena δήλωσε ότι ο στόχος της Ryanair ήταν να στρέψει τα αεροπλάνα της σε διαδρομές εκτός Ισπανίας όπου θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα χρήματα, μεταξύ άλλων χρεώνοντας υψηλότερες τιμές εισιτηρίων και εξασφαλίζοντας υποστήριξη από τις κυβερνήσεις που θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους. «Για [τη Ryanair], η επιχειρηματική περίπτωση περιλαμβάνει τα πάντα: τα τέλη αεροδρομίου, την ισχύ της ζήτησης και τις δημόσιες επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, από αυτόν τον αλγόριθμο, αποφασίζουν πού θα αναθέσουν τα αεροπλάνα», δήλωσε ο Λουτσένα.Ο επικεφαλής της Aena υποβάθμισε τη σημασία της προτεινόμενης αύξησης των τελών κατά 6,5% από την Aena, η οποία προκάλεσε την οργή του Ο’ Λίρι. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου αναφέρει ότι κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 0,68 ευρώ ανά επιβάτη, αν και θα διαφέρει ανά αεροδρόμιο, καθώς ορισμένα χρεώνουν περισσότερο από άλλα σε απόλυτους όρους. Ryanair: Η κορυφαία σε επιβάτες στην Ισπανία Η Ryanair είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ισπανία σε αριθμό επιβατών και η χώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά την Ιταλία σε έσοδα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ο’Λίρι δήλωσε στους FT ότι το περιφερειακό κόστος ήταν «πολύ υψηλό» και ότι η αεροπορική εταιρεία «είναι καλύτερα να πετάει με το ίδιο κόστος σε μέρη όπως η Πάλμα [στο νησί της Μαγιόρκα] παρά να πετάει προς τη Χερέθ».

Ο Λουτσένα άφησε να εννοηθεί ότι η Ryanair βρίσκεται υπό πίεση να μετακινήσει αεροσκάφη για να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της, επειδή αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην παράδοση νέων αεροσκαφών της Boeing, οι οποίες έχουν διαταράξει τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής της.

Η Ryanair επλήγη από τις καθυστερήσεις στις αρχές του έτους, αλλά τώρα λέει ότι αναμένει να παραλάβει τα περισσότερα από τα νέα αεροπλάνα αυτό το φθινόπωρο και τα υπόλοιπα στις αρχές της νέας χρονιάς — πολύ νωρίτερα από τις κρατήσεις για το επόμενο καλοκαίρι.

Η Ryanair αναφέρει ότι δεν θα πραγματοποιήσει χειμερινές πτήσεις προς ορισμένα ισπανικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου η αεροπορική εταιρεία αντιπροσώπευε το 42% όλων των επιβατών κατά τους οκτώ μήνες έως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την Aena. Σε άλλα αεροδρόμια όπου σχεδιάζει να μειώσει τις πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Βίγκο, Χερέθ και Τενερίφη, η Ryanair έχει μικρότερη παρουσία.

«Όταν ακυρώνεις μια διαδρομή από ένα αεροδρόμιο, ειδικά αν πρόκειται για ένα μικρό αεροδρόμιο, δεν φαίνεται καλό στα μάτια του κοινού, επειδή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να μπορούν να επιβιβάζονται σε αυτήν την πτήση της Ryanair», είπε ο Λουτσένα.

Αύξηση επιβατών

Λόγω εν μέρει της αυξανόμενης κίνησης σε μεγαλύτερα αεροδρόμια όπως η Μάλαγα και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ο αριθμός των επιβατών της Ryanair στην Ισπανία έχει αυξηθεί φέτος, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σε 47,2 εκατομμύρια τους οκτώ μήνες έως τα τέλη Αυγούστου, ανέφερε η Aena.

Ο Λουτσένα, πρώην πολιτικός του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Ισπανίας, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα η Aena να κλείσει κανένα μικρότερο αεροδρόμιο, κυρίως επειδή απαιτείται από το νόμο να συνεχίσει να λειτουργεί.

Πρόσθεσε ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες έπαιρναν τις θέσεις που εγκατέλειψε η Ryanair, με επικεφαλής τις Vueling, Binter, EasyJet και Volotea. «Οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύψουν αυτά τα κενά τους επόμενους μήνες, αλλά χρειάζεται χρόνος».

Στα έντεκα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από τις περικοπές της Ryanair, ο προγραμματισμένος αριθμός θέσεων για τη χειμερινή περίοδο σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες μειώθηκε μόλις κατά 2,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, δήλωσε ο Λουτσένα.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η Ryanair έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τους ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων σχετικά με τα τέλη — πιο πρόσφατα στη Γαλλία, όπου ακύρωσε ορισμένες πτήσεις — και ο επικεφαλής της Aena αναφέρθηκε στις τακτικές «εκφοβισμού» της. «Δεν καταλαβαίνω γιατί μας αντιμετωπίζουν ως υποτελείς», είπε, σημειώνοντας ότι η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Aena, ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν μεγαλύτερη από τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ της Ryanair.

«Στην Ευρώπη υπάρχει πλέον μια αυξανόμενη επίγνωση ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι θετικό όταν η Ryanair κατέχει κυρίαρχο μερίδιο στην κίνηση ενός αεροδρομίου και αρχίζει να ασκεί αυτή την πολιτική πίεση».

Το ισπανικό αεροδρόμιο που εξαρτάται περισσότερο από την Ryanair είναι η Βιτόρια στην περιοχή των Βάσκων, όπου η αεροπορική εταιρεία εξυπηρετεί περίπου το 90% των επιβατών και σχεδιάζει μικρές περικοπές.

Η Ισπανία «θα παραμείνει βασική αγορά για την Ryanair», προέβλεψε ο Λουτσένα. «Ποιος χρειάζεται ποιον περισσότερο; Δεν ξέρω. Αλλά μας χρειάζονται πολύ, σίγουρα.

Και θα συνεχίσουν να μας χρειάζονται αν θέλουν να εξυπηρετήσουν καλά τους μετόχους τους τα επόμενα χρόνια».

