Σημαντικές καθυστερήσεις σε 12 πτήσεις της Ryanair προκάλεσε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του «Ελ. Βενιζέλος» χθες Τετάρτη (20/8), επηρεάζοντας πάνω από 2.000 επιβάτες.

Για το παραπάνω ενημέρωσε η αεροπορική εταιρεία Ryanair με ανακοίνωσή της, στην οποία εξαπολύει πυρά κατά του αεροδρομίου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη Ryanair, το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο σύνολο καθυστερήσεων του φετινού έτους.

H οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair

«Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες έχουν ταλαιπωρηθεί με καθυστερήσεις λόγω κακής διαχείρισης και ελλείψεων στο προσωπικό του ελληνικού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας– καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις των πτήσεων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η εταιρεία τονίζει ότι αυτές οι επαναλαμβανόμενες διακοπές θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των πτήσεων στην περιοχή.

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να υποφέρουν από διαταραχές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λόγω έλλειψης προσωπικού και βλαβών εξοπλισμού», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία» λέει επίσης η ανακοίνωση.

Η Ryanair επέκρινε δριμύτατα την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκαλώντας την «Ursula von Derlayed-Again», και κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν προστατεύει τους επιβάτες από τις συνεχείς δυσλειτουργίες.

Ursula von «Derlayed-Again» must protect overflights during national ATC strikes or QUIT! @PhilippeTabarot @vonderleyen pic.twitter.com/TFVEXu2x3F — Ryanair (@Ryanair) July 17, 2025

Η εταιρεία καλεί τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να στείλουν μέσω έτοιμου υποδείγματος email διαμαρτυρίας στους υπουργούς Μεταφορών, απαιτώντας ριζικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό ATC.