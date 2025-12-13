Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Οι Ιρλανδοί δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία για λίγο χιούμορ. Έτσι, όταν ο Μάικλ Ο’ Λίρι, διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair, επισκέφθηκε νωρίτερα φέτος το εστιατόριο Luvida στο Navan, το προσωπικό αποφάσισε να του κάνει έκπληξη προσθέτοντας μερικά «επιπλέον» στο λογαριασμό του.

Όπως είναι ευρέως γνωστό σε όσους έχουν ταξιδέψει με Ryanair, η αεροπορική εταιρεία επιβάλλει πολλές φορές επιπλέον χρεώσεις στις χαμηλές τιμές της για μια σειρά από υπηρεσίες, από τα τέλη αποσκευών έως την επιλογή θέσης.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το προσωπικό του εστιατορίου Luvida, που πιθανώς γνωρίζει καλά αυτό το πρόβλημα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να προσθέσει μερικά παιχνιδιάρικα «επιπλέον» στον λογαριασμό του O’Λίρι, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ιρλανδίας.

View this post on Instagram A post shared by Luvida Restaurant (@luvidarestaurant)

«Τερματικός σταθμός 1»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο διευθύνων σύμβουλος έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβαση» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Το προσωπικό έβαλε ακόμη και την ειρωνική ένδειξη «Τερματικός σταθμός 1» στην απόδειξη.

Δεν είναι σαφές αν ο Ο’Λέρι έπρεπε να πληρώσει για τα επιπλέον, αλλά, ευτυχώς, δέχτηκε το αστείο με χιούμορ. Το εστιατόριο δημοσίευσε ακόμη και μια φωτογραφία του να χαμογελάει δίπλα σε ένα μέλος του προσωπικού που πιθανότατα βρισκόταν πίσω από την πονηρή ιδέα.

Το προσωπικό έγραψε στη λεζάντα: «Ευχαριστούμε τον Μάικλ Ο’ Λίρι επέλεξε να δειπνήσει μαζί μας απόψε! Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Ελπίζουμε να μην σας πειράζει που προσθέσαμε κάποιες επιπλέον χρεώσεις στον λογαριασμό σας για επιπλέον χώρο για τα πόδια, προνομιακή θέση στο τραπέζι και κράτηση σε ήσυχο χώρο».

* Με πληροφορίες από: The Modern Met