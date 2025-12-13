magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13 Δεκεμβρίου 2025 | 11:40

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Οι Ιρλανδοί δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία για λίγο χιούμορ. Έτσι, όταν ο Μάικλ Ο’ Λίρι, διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair, επισκέφθηκε νωρίτερα φέτος το εστιατόριο Luvida στο Navan, το προσωπικό αποφάσισε να του κάνει έκπληξη προσθέτοντας μερικά «επιπλέον» στο λογαριασμό του.

Όπως είναι ευρέως γνωστό σε όσους έχουν ταξιδέψει με Ryanair, η αεροπορική εταιρεία επιβάλλει πολλές φορές επιπλέον χρεώσεις στις χαμηλές τιμές της για μια σειρά από υπηρεσίες, από τα τέλη αποσκευών έως την επιλογή θέσης.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το προσωπικό του εστιατορίου Luvida, που πιθανώς γνωρίζει καλά αυτό το πρόβλημα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να προσθέσει μερικά παιχνιδιάρικα «επιπλέον» στον λογαριασμό του O’Λίρι, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ιρλανδίας.

View this post on Instagram

A post shared by Luvida Restaurant (@luvidarestaurant)

«Τερματικός σταθμός 1»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο διευθύνων σύμβουλος έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβαση» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Το προσωπικό έβαλε ακόμη και την ειρωνική ένδειξη «Τερματικός σταθμός 1» στην απόδειξη.

Δεν είναι σαφές αν ο Ο’Λέρι έπρεπε να πληρώσει για τα επιπλέον, αλλά, ευτυχώς, δέχτηκε το αστείο με χιούμορ. Το εστιατόριο δημοσίευσε ακόμη και μια φωτογραφία του να χαμογελάει δίπλα σε ένα μέλος του προσωπικού που πιθανότατα βρισκόταν πίσω από την πονηρή ιδέα.

Το προσωπικό έγραψε στη λεζάντα: «Ευχαριστούμε τον Μάικλ Ο’ Λίρι επέλεξε να δειπνήσει μαζί μας απόψε! Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Ελπίζουμε να μην σας πειράζει που προσθέσαμε κάποιες επιπλέον χρεώσεις στον λογαριασμό σας για επιπλέον χώρο για τα πόδια, προνομιακή θέση στο τραπέζι και κράτηση σε ήσυχο χώρο».

* Με πληροφορίες από: The Modern Met

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Τεχνολογία
Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content
English edition 13.12.25

Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content

The entertainment giant partners with OpenAI’s Sora platform, allowing users to create short videos with Disney, Marvel, Pixar, and Star Wars characters while securing intellectual property rights and enhancing content safety measures

Σύνταξη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Super League 2 13.12.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea για τη 14η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο