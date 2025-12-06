Μέσω βίντεο που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την απάντησή τους στον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ πολλοί ταξιδιώτες, οι οποίοι αντιμετώπισαν με χιούμορ την προτροπή του λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών για πιο «κόσμιο» ντύσιμο στα αεροδρόμια.

«Δεν ντυνόμαστε για τα ταξίδια που θέλουμε, αλλά για τα ταξίδια που έχουμε», έγραψε η Μισέλ Γουλφ

«Ας προσπαθήσουμε να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες όταν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σον Ντάφι, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Είχε μάλιστα προτείνει ο κόσμος να φοράει τουλάχιστον ένα καλό πουκάμισο και ένα τζιν.

«Θα ενθάρρυνα τον κόσμο να ντύνεται λίγο καλύτερα — πράγμα που ίσως μας ενθαρρύνει όλους να συμπεριφερόμαστε λίγο καλύτερα», είπε.

Άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά, αποφάσισαν με την ευκαιρία να υπενθυμίσουν στον υπουργό τις καθυστερήσεις, τα τέλη, τις ανέσεις που περιορίζονται… στα βασικά και την ελάχιστη εξυπηρέτηση που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Και επειδή αυτές οι συνθήκες δεν ευνοούν το «καλό ντύσιμο», το έκαναν σαφές φορώντας πιτζάμες και παντόφλες στην κυριολεξία.

Η Κατ Σάλιβαν – τηλεοπτική παραγωγός και κωμικός του διαδικτύου με έδρα το Λος Άντζελες – είχε ακούσει κι εκείνη τις συστάσεις του υπουργού και ανέβασε στα social ένα ξεκαρδιστικό βίντεο για το ταξίδι της την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Θα διάλεγε το σατέν λευκό φόρεμα, το ροζ power suit τύπου Barbie ή το πράσινο cocktail φόρεμα με τα φτερά; Τελικώς, κατέληξε να τρέχει στον διάδρομο του αεροδρομίου με αθλητικά και ένα μακρύ φόρεμα που θύμιζε παλιό Χόλιγουντ.

Η Σάλιβαν δήλωσε σε συνέντευξή της ότι οι εμπειρίες της δείχνουν πόσο παράλογη είναι αυτή η οδηγία. «Νομίζω πως είχε γύρω στους -1°C όταν προσγειώθηκα, σίγουρα δεν ήταν το κατάλληλο πράγμα για να φοράω».

«Θα φορέσω τις παντόφλες μου», έγραψε μια άλλη γυναίκα στο TikTok, διερωτώμενη γιατί η κυβέρνηση ασχολήθηκε με το τι ρούχα φοράει ο καθένας στο αεροδρόμιο. Πολλοί άλλοι ταξιδιώτες απάντησαν στον υπουργό μέσω των social media με ένα «όχι, είμαστε εντάξει».

«Να φορέσω το καλύτερό μου ταγιέρ για να κάτσω πάνω στα ψίχουλα κάποιου άλλου;» έγραψε η stand-up κωμικός Μισέλ Γουλφ στο Instagram, παραθέτοντας μια λίστα με «ταπεινώσεις» που συνοδεύουν τα αεροπορικά ταξίδια. «Δεν ντυνόμαστε για τα ταξίδια που θέλουμε, αλλά για τα ταξίδια που έχουμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

ΗΠΑ: Μια τρελή οδηγία που προκάλεσε πολιτικό κίνημα

Κάποιοι χαρακτήρισαν τις ενδυματολογικές επιλογές τους πράξη πολιτικής αντίστασης. Το hashtag #pajamaresistance έκανε την εμφάνισή του στα social. «Εκνευρίζοντας τον υπουργό Μεταφορών του Ντόναλντ Τραμπ, Sean Duffy», γράφει στο TikTok ο 24χρονος ακτιβιστής των Δημοκρατικών Τζόνι Παλμαντέσα, από τη Φιλαδέλφεια.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο Τζόνι φοράει κόκκινο καρό παντελόνι πιτζάμας ενώ βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, στο Μέιν, ενώ ακούγεται το μήνυμα του Ντάφι για το dress code ενόψει των Ευχαριστιών. Ο Palmadessa είπε ότι συνήθως φοράει τέτοια παντελόνια όταν πετάει — και τα φορούσε ήδη όταν άκουσε για την «καμπάνια του καλού ντυσίματος».

O ίδιος πρόσθεσε ότι ο Nτάφι και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να ενδιαφερθούν περισσότερο για τη μείωση του κόστους ζωής για τις οικογένειες, ώστε να μπορούν να αγοράσουν καλύτερα ρούχα.

Οι «αεροδρομιακές πιτζάμες» αποτελούν θέμα διαμάχης εδώ και χρόνια, πολύ προτού η υπόθεση μπει στην κυβερνητική ατζέντα, αναφέρει η Washington Post. Δεν έλειψαν οι σχολιαστές που χαιρέτισαν την πρόσφατη πρωτοβουλία, ενώ άρθρο γνώμης στη New York Post παραπονέθηκε για απεριποίητους ταξιδιώτες: «Φοράνε λερωμένες πιτζάμες Garfield και σέρνουν μαξιλάρια και κουβέρτες στο Terminal 2».

Κάποιοι χρήστες ανέβασαν φωτογραφίες με δικές τους ενδυματολογικές επιλογές «εγκεκριμένες» από τον Ντάφι. Σε διαδικτυακό βίντεο, η influencer και life coach Σάμι Νάιτ αστειεύτηκε ότι «από εδώ και πέρα θα φοράει αποκλειστικά πιτζάμες στο αεροδρόμιο» ενώ συνήθως φοράει φόρμες, κολάν ή τζιν με ένα φούτερ.

«Έχεις ήδη ξοδέψει τόσα χρήματα για τα εισιτήρια και όλη τη διαδικασία του ταξιδιού», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη. «Ποτέ δεν με ενόχλησε να βλέπω κάποιον άνετα ντυμένο. Το βρίσκω παράλογο να μας ζητούν να ντυθούμε καλύτερα».