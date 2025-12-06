newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:26

ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Μέσω βίντεο που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την απάντησή τους στον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ πολλοί ταξιδιώτες, οι οποίοι αντιμετώπισαν με χιούμορ την προτροπή του λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών για πιο «κόσμιο» ντύσιμο στα αεροδρόμια.

«Δεν ντυνόμαστε για τα ταξίδια που θέλουμε, αλλά για τα ταξίδια που έχουμε», έγραψε η Μισέλ Γουλφ

«Ας προσπαθήσουμε να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες όταν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σον Ντάφι, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Είχε μάλιστα προτείνει ο κόσμος να φοράει τουλάχιστον ένα καλό πουκάμισο και ένα τζιν.

«Θα ενθάρρυνα τον κόσμο να ντύνεται λίγο καλύτερα — πράγμα που ίσως μας ενθαρρύνει όλους να συμπεριφερόμαστε λίγο καλύτερα», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Washington Post (@washingtonpost)

Άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά, αποφάσισαν με την ευκαιρία να υπενθυμίσουν στον υπουργό τις καθυστερήσεις, τα τέλη, τις ανέσεις που περιορίζονται… στα βασικά και την ελάχιστη εξυπηρέτηση που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Και επειδή αυτές οι συνθήκες δεν ευνοούν το «καλό ντύσιμο», το έκαναν σαφές φορώντας πιτζάμες και παντόφλες στην κυριολεξία.

Η Κατ Σάλιβαν – τηλεοπτική παραγωγός και κωμικός του διαδικτύου με έδρα το Λος Άντζελες – είχε ακούσει κι εκείνη τις συστάσεις του υπουργού και ανέβασε στα social ένα ξεκαρδιστικό βίντεο για το ταξίδι της την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Θα διάλεγε το σατέν λευκό φόρεμα, το ροζ power suit τύπου Barbie ή το πράσινο cocktail φόρεμα με τα φτερά; Τελικώς, κατέληξε να τρέχει στον διάδρομο του αεροδρομίου με αθλητικά και ένα μακρύ φόρεμα που θύμιζε παλιό Χόλιγουντ.

@cantedcat Hope we’re all dressing up tomorrow #fyp #foryou #traveloutfit #thanksgiving #airportoutfit ♬ original sound – Cat Sullivan

Η Σάλιβαν δήλωσε σε συνέντευξή της ότι οι εμπειρίες της δείχνουν πόσο παράλογη είναι αυτή η οδηγία. «Νομίζω πως είχε γύρω στους -1°C όταν προσγειώθηκα, σίγουρα δεν ήταν το κατάλληλο πράγμα για να φοράω».

«Θα φορέσω τις παντόφλες μου», έγραψε μια άλλη γυναίκα στο TikTok, διερωτώμενη γιατί η κυβέρνηση ασχολήθηκε με το τι ρούχα φοράει ο καθένας στο αεροδρόμιο. Πολλοί άλλοι ταξιδιώτες απάντησαν στον υπουργό μέσω των social media με ένα «όχι, είμαστε εντάξει».

«Να φορέσω το καλύτερό μου ταγιέρ για να κάτσω πάνω στα ψίχουλα κάποιου άλλου;» έγραψε η stand-up κωμικός Μισέλ Γουλφ στο Instagram, παραθέτοντας μια λίστα με «ταπεινώσεις» που συνοδεύουν τα αεροπορικά ταξίδια. «Δεν ντυνόμαστε για τα ταξίδια που θέλουμε, αλλά για τα ταξίδια που έχουμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

@gretagretagretagreta please why is the government concerned about our loungewear at the airport ? #travel #thanksgiving ♬ original sound – Fox4News

ΗΠΑ: Μια τρελή οδηγία που προκάλεσε πολιτικό κίνημα

Κάποιοι χαρακτήρισαν τις ενδυματολογικές επιλογές τους πράξη πολιτικής αντίστασης. Το hashtag #pajamaresistance έκανε την εμφάνισή του στα social. «Εκνευρίζοντας τον υπουργό Μεταφορών του Ντόναλντ Τραμπ, Sean Duffy», γράφει στο TikTok ο 24χρονος ακτιβιστής των Δημοκρατικών Τζόνι Παλμαντέσα, από τη Φιλαδέλφεια.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο Τζόνι φοράει κόκκινο καρό παντελόνι πιτζάμας ενώ βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, στο Μέιν, ενώ ακούγεται το μήνυμα του Ντάφι για το dress code ενόψει των Ευχαριστιών. Ο Palmadessa είπε ότι συνήθως φοράει τέτοια παντελόνια όταν πετάει — και τα φορούσε ήδη όταν άκουσε για την «καμπάνια του καλού ντυσίματος».

O ίδιος πρόσθεσε ότι ο Nτάφι και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να ενδιαφερθούν περισσότερο για τη μείωση του κόστους ζωής για τις οικογένειες, ώστε να μπορούν να αγοράσουν καλύτερα ρούχα.

@johnnypalmadessa Just wearing my pajamas at the airport… #DonaldTrump #Airport #Transportation ♬ original sound – CNN

Οι «αεροδρομιακές πιτζάμες» αποτελούν θέμα διαμάχης εδώ και χρόνια, πολύ προτού η υπόθεση μπει στην κυβερνητική ατζέντα, αναφέρει η Washington Post. Δεν έλειψαν οι σχολιαστές που χαιρέτισαν την πρόσφατη πρωτοβουλία, ενώ άρθρο γνώμης στη New York Post παραπονέθηκε για απεριποίητους ταξιδιώτες: «Φοράνε λερωμένες πιτζάμες Garfield και σέρνουν μαξιλάρια και κουβέρτες στο Terminal 2».

Κάποιοι χρήστες ανέβασαν φωτογραφίες με δικές τους ενδυματολογικές επιλογές «εγκεκριμένες» από τον Ντάφι. Σε διαδικτυακό βίντεο, η influencer και life coach Σάμι Νάιτ αστειεύτηκε ότι «από εδώ και πέρα θα φοράει αποκλειστικά πιτζάμες στο αεροδρόμιο» ενώ συνήθως φοράει φόρμες, κολάν ή τζιν με ένα φούτερ.

«Έχεις ήδη ξοδέψει τόσα χρήματα για τα εισιτήρια και όλη τη διαδικασία του ταξιδιού», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη. «Ποτέ δεν με ενόχλησε να βλέπω κάποιον άνετα ντυμένο. Το βρίσκω παράλογο να μας ζητούν να ντυθούμε καλύτερα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Το αυτοκίνητό μου χάλασε και ξαφνικά σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ»: Η απίστευτη στιγμή που έκανε έναν άγνωστο μουσικό viral
Βίντεο 29.11.25

«Το αυτοκίνητό μου χάλασε και ξαφνικά σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ»: Η απίστευτη στιγμή που έκανε έναν άγνωστο μουσικό viral

Έμεινε με το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, είχε μια από τις χειρότερες μέρες του — μέχρι που δίπλα του σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καναδάς: Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Επαγγελματισμός 16.11.25

Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Καναδάς. Τύπος εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα οδηγού, έκλεψε το λεωφορείο, κάνει κανονικά τις στάσεις και μάλιστα μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
Εξαπλώνονται τα μπλόκα 06.12.25

Διάλογο μόνο με τους δικούς της όρους προσφέρει η κυβέρνηση στους αγρότες

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά με τους όρους της.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
New York Times 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 06.12.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ για τη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από Action 24.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»
Ελλάδα 06.12.25 Upd: 14:18

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»

Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια
Μεγάλη ταλαιπωρία 06.12.25

Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε στην Τουρκία την Μπεσίκτας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την αφιλόξενη συμπεριφορά των Τούρκων – Φίλαθλοι κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, κάνει καταγγελία η ΚΑΕ

Σύνταξη
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο