Φλόγιστρα, καπνοί, μαχαίρια – Ο έλληνας σεφ που κοιτάει στα μάτια τον Salt Bae

Το να είσαι σεφ δεν ήταν ποτέ μια εύκολη δουλειά – άπειρες ώρες στην κουζίνα, πειραματισμοί και αγώνας για να γίνεις ο καλύτερος. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο βαθμός δυσκολίας έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς εκτός από πεντανόστιμα πιάτα πολλοί δίνουν και το δικό τους σόου.

Κι αν οι περισσότεροι σκέφτονται αμέσως τον Νουσρέτ (που γνωρίζουμε όλοι ως Salt Bae), που πετάει το αλάτι στο κρέας από ψηλά με σπάσιμο του καρπού λες και ρίχνει τρίποντο, υπάρχει ένας έλληνας σεφ που τον… κοιτάει στα μάτια.

Ο λόγος για τον Κλεάνθη Μπιράκου που εργάζεται στο εστιατόριο Kanaloa του επιχειρηματία Μιχάλη Μιχαηλίδη στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Ο νεαρός σεφ έχει πάει την ετοιμασία και το σερβίρισμα του κρέατος σε άλλο επίπεδο παρουσιάζοντας ένα μοναδικό θέαμα με φωτιές, καπνούς και ταχυδακτυλουργικές κινήσεις.

Με τα μαγικά του κόλπα του έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τουριστών της Χαλκιδικής, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές κάθε μέρα για να απολαύσουν εκείνον επί τω έργω αλλά και τα εξαιρετικά κρέατά του.

Πολλοί τον αποκαλούν Νουσρέτ της Ελλάδας αλλά εκείνος θέλει να τον λένε απλά Κλεάνθη. Ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος βρέθηκε στο εστιατόριο Kanaloa όπου πήρε μια γεύση από την απαράμιλλη τεχνική του …μάγου Κλεάνθη!

* Πηγή: Mykonos Live Tv