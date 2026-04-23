Mια νέα ταινία μεγάλου μήκους για τη ζωή του αείμνηστου Γάλλου σεφ Μπερνάρ Λουαζό, ο οποίος ενέπνευσε εν μέρει τον χαρακτήρα του Γκουστώ στον «Ρατατούη», βρίσκεται στα σκαριά.

Η ταινία, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, θα φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Τομά Λιλτι, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ταινία «Hippocrate», η προβλήθηκε στην Εβδομάδα Κριτικών του Φεστιβάλ των Καννών. Ο Λιλτι σκηνοθέτησε επίσης μια σειρά από δημοφιλείς γαλλικές ταινίες, όπως «The Country Doctor», «First Year» και «A Real Job».

Mία ζωή γεμάτη επιτυχίες, αλλά και πόνο

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, γνωστός για την ανάδειξη τόσο της γαλλικής γαστρονομίας στη διεθνή σκηνή όσο και της ιδιαίτερης πατρίδας του, το χωριό Σολιέ στη Βουργουνδία.

Το εστιατόριό του, La Côte d’Or, απέσπασε το τρίτο αστέρι Michelin το 1991. Πρωτοπόρος επιχειρηματίας, ο Λουαζό έγινε επίσης ο πρώτος διάσημος σεφ που εισήγαγε το εστιατόριό του στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, παρά τα επιτεύγματά του, ο σεφ, ο οποίος πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη, αυτοκτόνησε το 2003 σε ηλικία 52 ετών.

«Από την αρχή της καριέρας μου, προσπάθησα να διηγηθώ ιστορίες ανδρών και γυναικών σχετικές με το λειτούργημά τους», δήλωσε ο Λιλτί σε μια ανακοίνωση. «Με τον Μπερνάρ Λουαζό, αυτό το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο προσωπικό και αυτό είναι που με συγκινεί τόσο βαθιά στην ιστορία του. Η εξερεύνηση της ζωής του σημαίνει να μιλάμε για την αριστεία, την εργασία, την αμφιβολία, τη νομιμότητα και τη μοναξιά».

«Σημαίνει επίσης να προσπαθήσω να κατανοήσω τη μεγαλοφυΐα — με όλη τη διορατική της δύναμη, αλλά και με τη βαθιά καταστροφική της διάσταση. Βυθιζόμενος, σχεδόν μανιωδώς, στη ζωή και το έργο του, ανακαλύπτω έναν άνθρωπο που ήταν βαθιά αγαπητός και στοργικός, του οποίου το τραγικό τέλος αποκαλύπτει ρήξεις που ίσως μόνο η μυθοπλασία μπορεί να προσεγγίσει πραγματικά».

Η Μπερανζέρ Λοϊζό πρόεδρος του Groupe Bernard Loiseau, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά συγκινημένοι που ο Τομάς Λιλτι έδειξε τέτοια ευαισθησία απέναντι στην ιστορία του Μπερνάρ Λοϊζό. Όπως και η ιατρική, η γαστρονομία είναι ένα πάθος που απαιτεί απόλυτη αφοσίωση στην υπηρεσία των άλλων και της ευτυχίας τους. Η αναζήτηση της τελειότητας είναι διαρκής: κάθε χειρονομία, κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Αυτό ακριβώς ήταν που οδηγούσε τον Μπερνάρ Λουζό— η αγάπη για τους άλλους και για την καλά εκτελεσμένη δουλειά».

*Με πληροφορίες από: Variety