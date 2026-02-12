Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία

Είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάστηκαν να προσπαθήσουν ιδιαίτερα ώστε να κερδίσουν την αναγνώριση. Παιδί των σταρ της μεγάλης οθόνης Κερκ Ντάγκλας και Νταϊάνα Ριλ, ο Μάικλ Ντάγκλας μεγάλωσε μέσα στην άνεση και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή είναι η μια του πλευρά. Ωστόσο για να καταφέρει να κερδίσει τα… παράσημά του στον κόσμο της 7ης Τέχνης, την «ίδρωσε» τη φανέλα. Μπήκε λίγο μετά τα 20 του στον χώρο του θεάματος και η παρουσία του ήταν εκρηκτική – τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LUMINARY LEGENDS (@luminary_legends)

Σε αυτές τις έξι δεκαετίες ο σταρ του Χόλιγουντ μετράει δύο βραβεία Όσκαρ, από ένα Emmy και BAFTA, αλλά και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες. Έπαιζε σε μεγάλα φιλμ όπως τα Wall Street και Βασικό Ένστικτο, ανέλαβε την παραγωγή στις ταινίες Η Φωλιά του Κούκου και Flatliners, δοκίμασε από το δράμα και το θρίλερ μέχρι την κωμωδία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thomas Richmond (@rockingtomm)

Κι όσο εκτοξευόταν η καριέρα του, τόσο μεγάλωναν και τα προβλήματά του. Γιατί εκτός από τη φωτεινή πλευρά του, ο Μάικλ Ντάγκλας έχει κι έναν σκοτεινό κόσμο: εθισμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, κατηγορίες για απρεπή συμπεριφορά, μηνύσεις για επιθέσεις.

Ενώ, ο γάμος του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2000, ήταν κατά πολλούς ο πιο καταδικασμένος του Χόλιγουντ, καθώς τα media έπαιζαν… στοίχημα πότε θα χωρίσουν. Το ζευγάρι μέχρι και σήμερα είναι μαζί, διαψεύδοντας τους πάντες. Ίσως και τους εαυτούς τους.

Κι αν κάποιος πίστευε ότι δεν μείνει κάποια ιστορία κρυφή για τη ζωή του, μάλλον κάνει λάθος. Και κατά πάσα πιθανότητα θα τις μάθει μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από τις εκδόσεις Grand Central Publishing.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Douglas (@michaeldouglas.fan)

Ένα βιβλίο που όχι μόνο θα αποκαλύψει άγνωστες στιγμές του Μάικλ Ντάγκλας αλλά θέλει να δώσει και μια άλλη διάσταση στις έως τώρα γνωστές ιστορίες του.

«Αφού μου το ζητούσαν για πολλά χρόνια, αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους» ανέφερε ο Μάικλ Ντάγκλας σε ανακοίνωσή του.

«Όχι βίντεο με τα highlights, όχι εκδοχή που διαμορφώνεται από τους τίτλους ή τα νούμερα των εισπράξεων, αλλά την πραγματική. Έχω ζήσει μια ζωή που εκτυλίχθηκε δημόσια, ενώ ταυτόχρονα ήταν βαθιά ιδιωτική, και υπάρχει μια διαφορά. Έχει να κάνει με το από που προέρχομαι, τι πολέμησα και τι επέλεξα για τον εαυτό μου. Η φήμη μπορεί να θολώσει την αλήθεια. Αυτή είναι η προσπάθειά μου να την επαναφέρω στο προσκήνιο» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Grand Central τα απομνημονεύματα θα ακολουθούν το ταξίδι του «από τη σκιά του πατέρα του, Κερκ Ντάγκλας, μέχρι τη δική του φήμη», φέρνοντας μαζί του τόσο τους δαίμονες όσο και τους θριάμβους του, συμπεριλαμβανομένης της «νικηφόρας μάχης του ενάντια στον καρκίνο και του γάμου του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Eric Gaillard