magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία
Όλα στο φως 12 Φεβρουαρίου 2026, 13:35

Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία

Ο σταρ του Χόλιγουντ Μάικλ Ντάγκλας, πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ρίχνοντας φως σε διάφορες άγνωστες πλευρές της ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάστηκαν να προσπαθήσουν ιδιαίτερα ώστε να κερδίσουν την αναγνώριση. Παιδί των σταρ της μεγάλης οθόνης Κερκ Ντάγκλας και Νταϊάνα Ριλ, ο Μάικλ Ντάγκλας μεγάλωσε μέσα στην άνεση και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή είναι η μια του πλευρά. Ωστόσο για να καταφέρει να κερδίσει τα… παράσημά του στον κόσμο της 7ης Τέχνης, την «ίδρωσε» τη φανέλα. Μπήκε λίγο μετά τα 20 του στον χώρο του θεάματος και η παρουσία του ήταν εκρηκτική – τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LUMINARY LEGENDS (@luminary_legends)

Σε αυτές τις έξι δεκαετίες ο σταρ του Χόλιγουντ μετράει δύο βραβεία Όσκαρ, από ένα Emmy και BAFTA, αλλά και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες. Έπαιζε σε μεγάλα φιλμ όπως τα Wall Street και Βασικό Ένστικτο, ανέλαβε την παραγωγή στις ταινίες Η Φωλιά του Κούκου και Flatliners, δοκίμασε από το δράμα και το θρίλερ μέχρι την κωμωδία.

Κι όσο εκτοξευόταν η καριέρα του, τόσο μεγάλωναν και τα προβλήματά του. Γιατί εκτός από τη φωτεινή πλευρά του, ο Μάικλ Ντάγκλας έχει κι έναν σκοτεινό κόσμο: εθισμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, κατηγορίες για απρεπή συμπεριφορά, μηνύσεις για επιθέσεις.

Ενώ, ο γάμος του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2000, ήταν κατά πολλούς ο πιο καταδικασμένος του Χόλιγουντ, καθώς τα media έπαιζαν… στοίχημα πότε θα χωρίσουν. Το ζευγάρι μέχρι και σήμερα είναι μαζί, διαψεύδοντας τους πάντες. Ίσως και τους εαυτούς τους.

Κι αν κάποιος πίστευε ότι δεν μείνει κάποια ιστορία κρυφή για τη ζωή του, μάλλον κάνει λάθος. Και κατά πάσα πιθανότητα θα τις μάθει μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από τις εκδόσεις Grand Central Publishing.

Ένα βιβλίο που όχι μόνο θα αποκαλύψει άγνωστες στιγμές του Μάικλ Ντάγκλας αλλά θέλει να δώσει και μια άλλη διάσταση στις έως τώρα γνωστές ιστορίες του.

«Αφού μου το ζητούσαν για πολλά χρόνια, αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους» ανέφερε ο Μάικλ Ντάγκλας σε ανακοίνωσή του.

«Όχι βίντεο με τα highlights, όχι εκδοχή που διαμορφώνεται από τους τίτλους ή τα νούμερα των εισπράξεων, αλλά την πραγματική. Έχω ζήσει μια ζωή που εκτυλίχθηκε δημόσια, ενώ ταυτόχρονα ήταν βαθιά ιδιωτική, και υπάρχει μια διαφορά. Έχει να κάνει με το από που προέρχομαι, τι πολέμησα και τι επέλεξα για τον εαυτό μου. Η φήμη μπορεί να θολώσει την αλήθεια. Αυτή είναι η προσπάθειά μου να την επαναφέρω στο προσκήνιο» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Grand Central τα απομνημονεύματα θα ακολουθούν το ταξίδι του «από τη σκιά του πατέρα του, Κερκ Ντάγκλας, μέχρι τη δική του φήμη», φέρνοντας μαζί του τόσο τους δαίμονες όσο και τους θριάμβους του, συμπεριλαμβανομένης της «νικηφόρας μάχης του ενάντια στον καρκίνο και του γάμου του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Eric Gaillard

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream magazin
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
❤️ 12.02.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος - Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
❤️ 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Ακόμα και μέσω... Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιδίδεται σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του Νίκου Δένδια, τον οποίο προσπαθεί να «κοντύνει» και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν

«Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να ενοχλεί. Θα υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και θα απαιτούμε διαφάνεια παντού» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρευνα: Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας
Τα συμπτώματα 12.02.26

Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα

«Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα παιδιά δεν μπορούν να σταματήσουν και νιώθουν άγχος αν δεν χρησιμοποιούν τις οθόνες» εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής, Τζέισον Ναγκάτα

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι «χρειάζεται άμεσα επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους»

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο