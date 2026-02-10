«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κλασικού Κινηματογράφου TCM στη Νέα Υόρκη ότι ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν αρχικά διατυμπάνιζε δεν του άρεσε καθόλου η ερμηνεία του στην ταινία «Wall Street» του 1987, σε τέτοιο βαθμό που τον ρώτησε αν έπαιρνε ναρκωτικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Είσαι καλά;»

«Λοιπόν, τελειώναμε τη δεύτερη εβδομάδα των γυρισμάτων και κάποιος χτύπησε την πόρτα μου. “Γεια σου, Μάικ, ο Όλιβερ είμαι. Μπορώ να περάσω;”» θυμήθηκε ο Ντάγκλας . «Του λέω “ναι, έλα μέσα”. Μπαίνει στο τροχόσπιτο και κάθεται. Μου λέει “είσαι καλά;”. Του λέω “ναι, καλά είμαι, μια χαρά”. Μου λέει: “Παίρνεις ναρκωτικά;”. Του λέω “όχι, δεν παίρνω ναρκωτικά”. Και μου λέει “γιατί φαίνεται σαν να μην έχεις ξαναπαίξει στη ζωή σου”».

Η απαιτούμενη προσοχή

Ο Ντάγκλας ενημέρωσε τον Στόουν ότι δεν παρακολουθούσε τα καθημερινά γυρίσματα της ταινίας για να ελέγξει την απόδοσή του «επειδή είμαι από αυτούς τους τύπους που πάντα αντιλαμβάνονται τι δεν πάει καλά ή τι δεν θα μπει στην ταινία… γι’ αυτό δε δίνω προσοχή στα καθημερινά γυρίσματα. Έτσι του είπα “μάλλον θα πρέπει να ρίξω μια προσεκτική ματιά” κι εκείνος απάντησε κοφτά “ναι, καλύτερα να το κάνεις”».

«Και τότε μπαίνω στη διαδικασία να κοιτάξω πολύ προσεκτικά και κριτικά τα γυρίσματα και μου φαίνονται αρκετά καλά» συνέχισε ο Ντάγκλας σχετικά με την επανεκκίνηση του ενδιαφέροντός του. «“Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά” απάντησα στον Στόουν».

Το «σκηνοθετημένο» μίσος

Ο Στόουν τελικά άλλαξε γνώμη και συμφώνησε με τον πρωταγωνιστή του, ο οποίος έπαιξε τον εμβληματικό ρόλο του Γκόρντον Γκέκο απέναντι στους Τσάρλι Σιν και Ντάριλ Χάνα στην ταινία «Wall Street».

Η ταινία επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ του νεαρού χρηματιστή Σιν και του πλούσιου εταιρικού επιδρομέα Ντάγκλας.

«Ήταν πρόθυμος να με κάνει να τον μισήσω για το υπόλοιπο της ταινίας, για να μου δώσει αυτό το επιπλέον κίνητρο» παραδέχτηκε ο Ντάγκλας για τις αρχικές προσβολές του Στόουν, τις οποίες δεν πήρε προσωπικά. «Το ιστορικό επιτυχιών του Στόουν με ηθοποιούς είναι αρκετά εντυπωσιακό. Γι’ αυτό εκτιμώ βαθιά το γεγονός ότι μου έδωσε τον ρόλο και ότι με ώθησε σε ένα άλλο επίπεδο».

«Η αλαζονεία του Γκέκο»

Ο Ντάγκλας κατέληξε να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία «Wall Street». Του απονεμήθηκε επίσης μια Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού από το National Board of Review.

Επέστρεψε ως Γκόρντον Γκέκο στη συνέχεια της ταινίας του Στόουν το 2010, «Wall Street: Money Never Sleeps».

Στο βιβλίο «The Oliver Stone Experience» του Ματ Ζόλερ Σιτζ, ο Στόουν είπε τα εξής για τον Ντάγκλας: «Νομίζω ότι ένιωθε πιο άνετα παίζοντας τον κακό, αλλά πιστεύω ότι ο Μάικλ κατά βάσει αγωνίζεται για να νιώσει άνετα. Θέλω να πω, δεν είναι άνετος, καθαυτός, πάντα ψάχνεται.

»Αν προσέξετε, κινεί πολύ τους ώμους του. Όταν τον χρησιμοποιούν λάθος, όπως συμβαίνει μερικές φορές στις ταινίες, η αλαζονεία του Γκέκο μπορεί να είναι ενοχλητική, υποκριτική, σε λάθος ρόλους. Αλλά μου αρέσει ο Μάικλ όταν το κάνει σε καλές ταινίες, με καλό υλικό. Μου άρεσε πολύ στο Wall Street».

