«Η υποκριτική των μαλλιών» – Ο Μάικλ Ντάγκλας και το αιώνιο πείραγμα με τον Τζακ Νίκολσον

Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο μακροχρόνιος φίλος του Τζακ Νίκολσον τον πείραζε για μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική υποκριτικής.

Ο 81χρονος Ντάγκλας αναφέρθηκε σε αυτή την αστεία ανάμνηση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης πριν από την ειδική προβολή της ταινίας «Wall Street», του 1987, στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ντάγκλας αποκάλυψε ότι ο 88χρονος Νίκολσον τον πείραζε για την «υποκριτική με τα μαλλιά» του.

«Ο Τζακ Νίκολσον με πείραζε πάντα για την υποκριτική με τα μαλλιά…. Πάντα έλεγε “τι είναι αυτή η υποκριτική με τα μαλλιά;”… Εγώ απαντούσα “μιλάς εσύ;”» πρόσθεσε o Ντάγκλας αστειευόμενος

Οι ρόλοι των μαλλιών

«Τα μαλλιά του χαρακτήρα ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της υποκριτικής μου», εξήγησε ο Ντάγκλας. «Είναι αστείο το πώς κάτι τέτοιο βοηθάει».

«Ο Τζακ Νίκολσον με πείραζε πάντα για την υποκριτική με τα μαλλιά…. Πάντα έλεγε “τι είναι αυτή η υποκριτική με τα μαλλιά;”… Εγώ απαντούσα “μιλάς εσύ;”» πρόσθεσε o Ντάγκλας αστειευόμενος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης για το «Wall Street», ο Ντάγκλας μίλησε για την εμπειρία του να πάρει τον εμβληματικό ρόλο του Γκόρντον Γκέκο στην κλασική ταινία του 1987 — και αποκάλυψε ότι πρόσφατα έμαθε ότι δεν ήταν ο πρώτος ηθοποιός στον οποίο προσφέρθηκε ο ρόλος.

«Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο σκηνοθέτης, Όλιβερ Στόουν, πήγε πρώτα στον Γουόρεν Μπίτι -ο οποίος τον απέρριψε- και μετά στον Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος επίσης τον απέρριψε. Δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Πάντα σου αρέσει να πιστεύεις ότι ήσουν εσύ ο εκλεκτός» συμπλήρωσε.

«Δεν ήξερα τον Όλιβερ και διάβασα το σενάριο και ήταν σοβαρή, σοβαρή δουλειά», συνέχισε. «Έτσι ήμουν πραγματικά χαρούμενος… Δεν σου δίνονται πολλοί καλοί ρόλοι στη ζωή σου».

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι τελικά πήρε τον ρόλο επειδή ήταν εξοικειωμένος με μερικά βασικά χαρακτηριστικά του ήρωα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tᖺᙓ 𐌾ᗝᒪᖙ Tᖇᓮ𐌾𐌾ᙓᖇ (@trustmeiknowbetter)

«Καταλάβαινα τη νοοτροπία…»

«Υποθέτω ότι όταν ρωτήθηκε ο Όλιβερ, είπε ότι έψαχνε έναν ηθοποιό με επιχειρηματικό δαιμόνιο, και επειδή ήμουν και παραγωγός, και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη -πήγα στο σχολείο Allen-Stevenson και μετά σε προπαρασκευαστικά σχολεία- οπότε ήμουν εξοικειωμένος με την Ανατολική Ακτή και αυτόν τον τρόπο ζωής… Καταλάβαινα τη νοοτροπία… Υποθέτω ότι γι’ αυτό με επέλεξε».

Ο Ντάγκλας αποκάλυψε επίσης ότι ο Στόουν αντιμετώπιζε τους ηθοποιούς του σαν να ήταν «στα χαρακώματα».

«Πίεζε τους ηθοποιούς» εξήγησε. «Και το ιστορικό των επιτυχιών του με τους ηθοποιούς είναι αρκετά εντυπωσιακό. Είμαι λοιπόν βαθιά ευγνώμων για το γεγονός ότι μου έδωσε ρόλο και για το γεγονός ότι με ώθησε σε ένα άλλο επίπεδο».

«Η αλήθεια βρίσκεται στην καριέρα του Όλιβερ –για παράδειγμα τον Τζέιμς Γουντς και το Salvador, τον Τομ Κρουζ και το Born on the Fourth of July, τον Κέβιν Κόστνερ και το JFK, τον Βαλ Κίλμερ και το The Doors, την ερμηνεία μου- είμαι σίγουρος ότι ξεχνάω μια ολόκληρη σειρά ηθοποιών που έδωσαν την καλύτερη ερμηνεία τους με τον Όλιβερ Στόουν» κατέληξε ο Ντάγκλας.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Οι Σαούλ Ζάεντς, Τζακ Νίκολσον, Λουίς Φλέτσερ και Μάικλ Ντάγκλας ποζάρουν με τα Όσκαρ τους στα Βραβεία της Ακαδημίας του 1976, στις 30 Μαρτίου 1976.