Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς γιορτάζουν την 25η επέτειο του γάμου τους και ένα έναν θρίαμβο ενάντια στις προκαταλήψεις και τις προσωπικές δυσκολίες.

Από τη μάχη του πολυβραβευμένου Ντάγκλας με τον καρκίνο της γλώσσας έως τη διάγνωση της Ζέτα-Τζόουνς με διπολική διαταραχή, το ζευγάρι του Χόλιγουντ απέδειξε ότι η διάρκεια μιας σχέσης εξαρτάται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την ικανότητα να επιστρέφεις στη βάση σου, ακόμα κι αν χρειαστεί να «χωρίσεις για λίγο», όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός, περιγράφοντας τον γάμο τους ως ένα «τρελό» αλλά γεμάτο «αγάπη και διασκέδαση» ταξίδι.

Με αφορμή τη χρυσή επέτειο τους, ο Μάικλ Ντάγκλας, 81, μοιράστηκε μία συγκινητική φωτογραφία-ανάμνηση με τη σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, 56. «Χρόνια πολλά για την 25η επέτειο, αγάπη μου Κάθριν. Ποιος το περίμενε;» έγραψε στη λεζάντα.

Στη φωτογραφία, η Κάθριν δείχνει εκθαμβωτική με ένα κίτρινο αμάνικο φόρεμα, ενώ ο Μάικλ φορά ένα μπλε κοστούμι με πουκάμισο με σχέδια. Η λήψη έγινε το 1999, τη χρονιά που ξεκίνησαν τη σχέση τους, στην πρεμιέρα της κωμωδίας The Muse.

Τα 25 χρόνια διαφορά είχε κάνει πρωτοσέλιδα με πολλά ταμπλόιντ να στοιχηματίζουν ότι αυτός ήταν ένας γάμος καταδικασμένος να αποτύχει. 25 χρόνια μετά, ο Ντάγκλας και η Ζέτα-Τζόουνς γιορτάζουν την απόφαση να μοιραστούν τη ζωή τους ενάντια σε όλους.

Οι Ντάγκλας και Ζέτα Τζόουνς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2000 σε μια πολυτελή τελετή στο πεντάστερο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Δύο παιδιά μετά -ο Ντίλαν είναι 25 και η Κάρις 22- εξακολουθούν να είναι εκεί ο ένας για τον άλλον, ενάντια σε όλους.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σημασία της επετείου. «Είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια, είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε. Και έλεγαν ότι δεν θα κρατήσει ποτέ!», δήλωσε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Η Ουαλή ηθοποιός, αναφέρθηκε και στα όσα έλεγαν για τη διαφορά ηλικία. «Θυμάμαι που έλεγαν, “Όταν εσύ γίνεις 50, αυτός θα είναι 75”. Λοιπόν, αυτά είναι απλώς μαθηματικά» είπε αποστομωτικά.

Το ζευγάρι έχει αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναφέρθηκε στα «σκαμπανεβάσματα» του γάμου τους, μετά τον σύντομο χωρισμό τους το 2013, ο οποίος ακολούθησε τη μάχη του Μάικλ Ντάγκλας με τον καρκίνο της γλώσσας και τη διάγνωσή της ίδιας με διπολική διαταραχή. Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε το 2014.

Σε συνέντευξή της το 2023 στην εφημερίδα The Telegraph, η ηθοποιός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη φύση των μακροχρόνιων σχέσεων. «Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα αν ζεις με το ίδιο άτομο και ξυπνάς μαζί του κάθε μέρα» είχε πει.

«Ξυπνάω με τον Μάικ εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Λατρεύω το να είμαι παντρεμένη, αλλά είναι ένα τρελό πράγμα αν το σκεφτείς. «Θα με παντρευτείς;» «Σίγουρα!» Αλλά μετά σκέφτεσαι την τσάντα Chanel που ξόδεψες μια περιουσία, και στην πραγματικότητα δεν την πολυ-αγαπάς πια – θα την βάλεις για μεταπώληση» συνέχισε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παρά την «τρελή πορεία» της σχέσης τους, εκείνη και ο Μάικλ είναι «απλώς πολύ καλοί ο ένας με τον άλλον, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, και ποτέ, πραγματικά, δεν ένιωσα ότι είναι 25 χρόνια μεγαλύτερός μου».

Η μοιραία ατάκα

Η πρώτη συνάντηση του ζευγαριού χρονολογείται το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία, όπου ο Ντάγκλας βρισκόταν για την προώθηση της ταινίας A Perfect Murder. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, τότε στα 29 της, έκανε αίσθηση με την εμφάνισή της στην ταινία The Mask of Zorro.

Η αρχική προσέγγιση ήταν τολμηρή και χαρακτηριστική του είδους «αστέρας του Χόλιγουντ». Ο Ντάγκλας θυμάται να λέει στην Κάθριν, μετά από μια σύντομη συζήτηση: «Κοίτα, είδα την ταινία σου και είμαι ο Μάικλ Ντάγκλας, και θα γίνεις η μητέρα των παιδιών μου».

Η αντίδραση της Ζέτα-Τζόουνς ήταν ψύχραιμη αλλά πνευματώδης. «Θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι, καληνύχτα» του απάντησε.

Ο Ντάγκλας, ωστόσο, πείσμωσε και της έστειλε ένα μπουκέτο λουλούδια μαζί με μια απολογητική επιστολή. Η επιμονή του απέδωσε, και το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει, με τη σχέση τους να γίνεται επίσημη το 1999.

Το πικρό διαζύγιο και το μάθημα των $44 εκατ.

Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας γνώρισε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία είχε έναν γιο, τον Κάμερον. Ο γάμος τους, που κράτησε από το 1977, κατέληξε σε έναν από τους πιο ακριβούς διακανονισμούς στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Η Ντιάντρα κέρδισε περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια καθώς και πολυτελείς κατοικίες. Ο Ντάγκλας αναφέρθηκε αργότερα σε αυτό το κόστος ως ένα «μάθημα ζωής» και ως ένα δυσβάσταχτο τίμημα για τη μακροχρόνια εξωσυζυγική του συμπεριφορά.

Η ολοκλήρωση του διαζυγίου, που του επέτρεψε να προχωρήσει στον γάμο με την Κάθριν, ήρθε το 2000.

Ένα εκατομμύριο λουλούδια

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2000 στο θρυλικό ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Ήταν μία τελετή που χαρακτηρίστηκε από την απαράμιλλη πολυτέλεια και την πλήρη μυστικότητα, καθώς το ζευγάρι είχε πουλήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα κάλυψης σε περιοδικό για 1,5 εκατ. δολάρια.

Η νύφη φόρεσε ένα νυφικό αξίας 152.000 δολ., δημιουργία του Κριστιάν Λακρουά και αποθεώθηκε από τους 350 περίπου εκλεκτούς καλεσμένους -μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν ο Τζακ Νίκολσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Ντάνι Ντε Βίτο.

Για τις ανάγκες της τελετής η αίθουσα χορού του Plaza είχε μετατραπεί σε έναν παραμυθένιο κήπο, με πλήθος λουλουδιών και εκθαμβωτική διακόσμηση και αστικός μύθος θέλει τον στολισμό να άγγιξε το ένα εκατομμύριο λουλούδια -κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε διαψευστεί από κανέναν.

Ο καρκίνος, η ψυχιατρική κλινική και η νίκη

Ο βραβευμένος δυο φορές με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός και γιος του θρύλου του Χόλιγουντ Κερκ Ντάγκλας, διαγνώστηκε με καρκίνο το 2013.

Τότε ο Μάικλ Ντάγκλας παραδέχτηκε δημόσια πως ο καρκίνος στη γλώσσα – αρχικά είχε αναφερθεί πως επρόκειτο για καρκίνο του φάρυγγα – με τον οποίο διαγνώστηκε ήταν αποτέλεσμα αιδοιολειχίας, δηλαδή στοματικού σεξ που τον εξέθεσε στα κονδυλώματα.

Δυο χρόνια αργότερα, ο Μάικλ Ντάγκλας θα επανερχόταν στο θέμα δηλώνοντας ντροπή για όσα προκάλεσε κυρίως στη σύζυγό του Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με την αποκάλυψη αυτή. «Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που μετάνιωσα για όλη την ντροπή που προκάλεσα στην Κάθριν» έλεγε ο ηθοποιός.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς πάλευε από το 2011 με την διπολική διαταραχή και όπως δήλωνε αργότερα σε συνέντευξή της «όταν σου έρχεται κάτι τόσο συνταρακτικό όσο αυτό (σσ. η αρρώστια του Ντάγκλας) τότε προφανώς πυροδοτείται η ανισσοροπία – δεν κοιμάσαι, ανησυχείς, αγωνιάς».

Η είδηση για τον καρκίνο, αλλά και οι αποκαλύψεις για τα αίτια πίσω από αυτόν προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στην Κάρθιν Ζέτα Τζόουνς που εισήχθη έκτοτε δύο φορές σε κλινική προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις ψυχολογικές εξάρσεις από την διπολική διαταραχή.

«Όταν ο Μάικλ (Ντάγκλας) διαγνώστηκε με καρκίνο σκέφτηκα “θα με μαζεύετε από το πάτωμα”. Αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους συχνά, αλλά και πάλι είναι ένα μεγάλο σοκ. Αν και νόμιζα πως ήμουν πιο δυνατή, τελικά δεν ήμουν» είχε πει.

Η διάγνωση του Μάικλ Ντάγκλας και η επιδείνωση της ψυχολογικής κατάστασης της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς οδήγησαν σε ένα προσωρινό χωρισμό το ζευγάρι.

«Είχαμε ένα μικρό εμπόδιο στο δρόμο» δήλωνε αργότερα ο ηθοποιός. «Το πρόβλημα σε αυτή τη δουλειά είναι πως όλα γίνονται δημόσια. Αγαπώ την Κάθριν τόσο πολύ, περισσότερο από όσο έχω αγαπήσει ποτέ. Και ευελπιστώ πως τα αισθήματα είναι αμοιβαία» συνέχισε ο Μάικλ Ντάγκλας.

Σήμερα, το ισχυρό ζευγάρι του Χόλιγουντ με περιουσία που αγγίζει τα 231 εκατομμύρια ευρώ, γιορτάζει τη χρυσή επέτειο ενός γάμου που άντεξε σε πείσμα όλων.