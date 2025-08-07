magazin
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
O Μάικλ Ντάγκλας και ο γιος του Κάμερον μαζί στη νέα ταινία «Looking Through Water» – Το πρώτο τρέιλερ
Fizz 07 Αυγούστου 2025 | 06:02

O Μάικλ Ντάγκλας και ο γιος του Κάμερον μαζί στη νέα ταινία «Looking Through Water» – Το πρώτο τρέιλερ

Στη νέα του ταινία, ο Μάικλ Ντάγκλας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με έναν συμπρωταγωνιστή του: τον πραγματικό του γιο Κάμερον

Το «Looking Through Water» είναι μια δραματική ταινία για την οικογένεια και το ψάρεμα, με πρωταγωνιστές τους Μίχαελ Σταλ-Ντέιβιντ, Ντέιβιντ Μορς, Γουόκερ Σκόμπελ και Ταμάρα Τούνι. Στη νέα του ταινία, ο 80χρονος ηθοποιός, Μάικλ Ντάγκλας, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με έναν συμπρωταγωνιστή του: τον πραγματικό του γιο Κάμερον. Στην ταινία Looking Through Water, που διασκευάστηκε από το μυθιστόρημα του Μπομπ Ριτς το 2015, ο Μάικλ Σταλ-Ντέιβιντ υποδύεται τον Γουίλιαμ, ένα στέλεχος της Νέας Υόρκης που συμμετέχει σε ένα τουρνουά ψαρέματος πατέρα-γιου στο Σαν Πέδρο του Μπελίζ με τον αποξενωμένο πατέρα του Λίο, τον οποίο υποδύεται ο Ντέιβιντ Μορς.

Ο Μάικλ, 80 ετών, υποδύεται έναν ηλικιωμένο Γουίλιαμ, ο οποίος αφηγείται την ιστορία σε φλας μπακ στον εγγονό τουσε ένα δικό τους ταξίδι ψαρέματος που είναι γεμάτο προβληματισμό

YouTube thumbnail

«Θέλω μόνο να ψαρεύω» 

Ο Μάικλ, 80 ετών, υποδύεται έναν ηλικιωμένο Γουίλιαμ, ο οποίος αφηγείται την ιστορία σε φλας μπακ στον εγγονό του (ο πρωταγωνιστής του Ο Πέρσι Τσάκσον και οι Ολύμπιοι, Γουόκερ Σκόμπελ) σε ένα δικό τους ταξίδι ψαρέματος που είναι γεμάτο προβληματισμό.

«Είμαι 75 ετών, θέλω απλώς να ψαρέψω», λέει ο χαρακτήρας του Μορς στο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε. «Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, πατέρα», του λέει ο Σταλ-Ντέιβιντ. «Η ευτυχία είναι σε αυτή τη λίστα», απαντά ο Μορς.

Ο 46χρονος Κάμερον υποδύεται τον Κόουλ, έναν άνδρα που βρίσκεται πιο κοντά στον Λέο και έχει διαφορές με τον Γουίλιαμ. «Εσείς οι δύο πρέπει να θάψετε το τσεκούρι, τουλάχιστον για μια μέρα», ακούγεται να τους μαλώνει η Ταμάρα Τούνι που υποδύεται τη Μις Ρένο.

«Αυτή η ταινία έχει καρδιά» λέει ο Μπομπ Ριτς στο People για τη διασκευή του Looking Through Water. «Το να βλέπω τους χαρακτήρες του βιβλίου μου να έχουν τώρα την περιπέτειά τους στην οθόνη ήταν μια πραγματική απόλαυση».

Ο οσκαρικός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας απέκτησε τον Κάμερον με την πρώην σύζυγό του Ντιάντρα Λούκερ, ενώ με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έχουν επίσης έναν γιο, τον Ντίλαν και μια κόρη, την Κάρις

Photo: AΠΕ-ΜΠΕ

Οικογενειακές σχέσεις 

Δύο καθολικά θέματα που καθοδήγησαν το μυθιστόρημά του και τώρα τη «ζωντανή» εκδοχή σε σκηνοθεσία Ρομπέρτο Σνάιντερ, σενάριο Ζακ Ντιν και σενάριο Ρόουντι Χέρινγκτον είναι «οι οικογενειακές σχέσεις και το θαύμα της φύσης», λέει ο συγγραφέας.

«Με ενδιέφερε να εξερευνήσω πώς οι άνθρωποι χάνουν το δρόμο τους και βρίσκουν το δρόμο τους πίσω ο ένας στον άλλον. Είναι κάπως συναρπαστικό να βλέπω τώρα αυτό να διαδραματίζεται στην οθόνη» λέει. «Νομίζω ότι οι θεατές θα αναγνωρίσουν κάτι από τον εαυτό τους σε αυτούς τους χαρακτήρες».

Ο οσκαρικός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας απέκτησε τον Κάμερον με την πρώην σύζυγό του Ντιάντρα Λούκερ, ενώ με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έχουν επίσης έναν γιο, τον Ντίλαν και μια κόρη, την Κάρις.

Αφού πρωταγωνίστησε πέρυσι στη βιογραφική μίνι σειρά Franklin, ο Μάικλ ανέφερε σε συνέντευξή του στο Deadline τον Μάιο του 2025 ότι αποσύρεται από την υποκριτική για να επικεντρωθεί στη διαχείριση της εταιρείας παραγωγής Further Films και στην προσωπική του ζωή. Μεταξύ των επερχόμενων έργων του πρωταγωνιστή του Ant-Man είναι η μίνι σειρά Reagan & Gorbachev.

Ο Κάμερον, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στα Wonder Boys και The Runner, εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην οθόνη με τον πατέρα του το 2003: It Runs in the Family με πρωταγωνιστές τον γιο του Μάικλ, τον πατέρα του Κερκ και τη μητέρα του Νταϊάνα.

*Η ταινία Looking Through Water προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου.

*Με στοιχεία από people.com

