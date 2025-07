Στη Φωλιά του Κούκου: Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας έδιωξε τον πατέρα του Κερκ Ντάγκλας για τον Τζάκ Νίκολσον

Ο Μάικλ Ντάγκλας, 80, εκπλήρωσε το όνειρο του πατέρα του, Κερκ, να μεταφέρει στην οθόνη το πρωτοποριακό μυθιστόρημα του Κεν Κέσεϊ, Στη Φωλιά του Κούκου, που κυκλοφόρησε το 1962.

Ο Κερκ Ντάγκλας, ο οποίος απεβίωσε το 2020 σε ηλικία 103 ετών, είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του βιβλίου ακόμη και πριν την επίσημη έκδοσή του και είχε πρωταγωνιστήσει στον κεντρικό ρόλο του Ράντλ Πάτρικ «Μακ» ΜακΜέρφι στη θεατρική του μεταφορά στο Μπρόντγουεϊ.

Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή να γυριστεί η ταινία, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, ο Κερκ Ντάγκλας ήταν πλέον πολύ μεγάλος για τον ρόλο.

«Δεν ήταν εύκολο», δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου, αναφερόμενος στην ταινία του 1975, για την οποία κέρδισε τελικά Όσκαρ ως παραγωγός.

«Είχε αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου σε μορφή προσχεδίου πριν καν κυκλοφορήσει και το είχε διασκευάσει σε θεατρικό έργο από τον Ντέιλ Γουάσερμαν. Παίχτηκε στο Μπρόντγουεϊ, στο απόγειο της καριέρας του» θυμάται ο Ντάγκλας.

«Αυτό ήταν αμέσως μετά τον ‘Σπάρτακο’· ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες, και η ιδέα ήταν να γίνει θεατρικό, μετά ταινία. Το προσπάθησε για χρόνια, αλλά δεν κατάφερε να το προχωρήσει» πρόσθεσε.

Οικογενειακή υπόθεση

View this post on Instagram A post shared by Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Ο νεότερος Ντάγκλας ερωτεύτηκε το βιβλίο κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολέγιο. Όταν άκουσε ότι ο πατέρας του επρόκειτο να πουλήσει τα δικαιώματα, του είπε:

«Δώσε μου μια ευκαιρία. Θα το κυνηγήσω. Θα προσπαθήσω να το οργανώσω και να σε βάλω ως ηθοποιό σε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι ένα κομμάτι του σκεφτόταν ότι θα ήταν μια καλή μαθησιακή εμπειρία για τον μικρό, έτσι δεν είναι;» είπε ο Μάικλ Ντάγκλας.

Ωστόσο, όταν η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μίλος Φόρμαν, άρχισε να υλοποιείται, ο χρόνος είχε περάσει.

«Ήταν σχεδόν 15 χρόνια αργότερα. Όταν είχε κάνει την παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, η καριέρα του βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο – και σε διαφορετική ηλικία. Οπότε ναι, αυτή ήταν η δουλειά μου: να πω στον μπαμπά μου ότι απολύεται», είπε ο Μάικλ για την απόφαση να μην πρωταγωνιστήσει ο πατέρας του στην ταινία.

Ο ρόλος πήγε στον Τζακ Νίκολσον με τον σπουδαίο κινηματογραφικό θρύλο να κερδίζει ένα Όσκαρ για την εμβληματική ερμηνεία του.

«Ήξερα πόσο λίγοι είναι οι πραγματικά καλοί ρόλοι στην καριέρα ενός ηθοποιού, και αυτός είναι ένας από τους ίσως τέσσερις, ξέρετε, σπουδαίους ρόλους που θα μπορούσε να είχε ο μπαμπάς. Οπότε δεν ήταν απλώς μια ακόμη ταινία για εκείνον» θυμάται.

«Όταν του το είπα, δεν είπε πολλά. Το κατάλαβε. Και μετά, αφού έγιναν όλα, επειδή του έδωσα τα μισά έσοδα από την παραγωγή έλεγε ότι έβγαλε περισσότερα χρήματα από αυτό απ’ ό,τι από οποιαδήποτε ταινία είχε κάνει ποτέ ως ηθοποιός. Οπότε αυτό βοήθησε!» πρόσθεσε.

Ο Κερκ Ντάγκλας επικοινώνησε επίσης με τον Τζακ Νίκολσον, 88 ετών σήμερα, μετά την προβολή της ταινίας. «Είχε μείνει άναυδος» είπε ο Μάικλ Nτάγκλας για την αντίδραση του πρεσβύτερου Ντάγκλας.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου πρωταγωνίστησαν δίπλα στον Νίκολτον μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών.

Λουίζ Φλέτσερ, Γουίλ Σάμπσον, Σίντνεϊ Λάσικ, Γουίλιαμ Ρέντφιλντ, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ, καθώς και ο επί χρόνια φίλος του Μάικλ Ντάγκλας, Ντάνι Ντε Βίτο, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην αναβίωση του θεατρικού έργου εκτός Μπρόντγουεϊ το 1971.

«Είναι ευλογία που υπήρξα κομμάτι της», είπε ο Ντε Βίτο πρόσφατα με αφορμή την επανακυκλοφορία της ταινίας από τη Fathom Entertainment φέρνει σε 1.000 κινηματογράφους στις 13 και 16 Ιουλίου με 4K αποκατάσταση από το Αρχείο Ταινιών της Ακαδημίας και την Teatro Della Pace Films.

View this post on Instagram A post shared by Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Ο Ντε Βίτο, 80 ετών, θυμήθηκε επίσης το άγχος του Μάικλ Ντάγκλας μπροστά στην ανακοίνωση της ταινίας και του cast στον πατέρα του.

«Δεν ήμουν στο δωμάτιο όταν έπρεπε να του το πει», είπε. «[Ο Κερκ] ήταν ένας σκληρός τύπος. Δηλαδή, ο Κερκ ήταν μοναδικός, ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν η στιγμή που ο Μάικλ έπρεπε να του πει, ‘Ναι, μπαμπά, και θα την κάνω. Αυτά είναι τα καλά νέα. Έχω κάτι να σου πω. Θέλεις να καθίσεις;’… [Αλλά] πανάθεμα τον, διάλεξε τον σωστό ηθοποιό. Ω, Θεέ μου, ναι, το έκανε!»

Ρεκόρ και Όσκαρ

Το Στη Φωλιά του Κούκου (One Flew Over the Cuckoo’s Nest‎‎), το σπουδαίο ψυχολογικό δράμα αμερικανικής παραγωγής 1975 σε σκηνοθεσία Μίλος Φόρμαν προτάθηκε για 9 βραβεία Όσκαρ και απέσπασε πέντε, και μάλιστα και τα πέντε στις βασικές κατηγορίες (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου).

Έτσι κατάφερε κάτι που μέχρι σήμερα μόνο άλλες δυο ταινίες έχουν κατακτήσει, τα Συνέβη μια Νύχτα (1934) και Σιωπή των Αμνών (1991).

Το 1993 η ταινία χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Tο 1997 έλαβε την 20ή θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Η ταινία έλαβε διθυραμβικές κριτικές μετά την κυκλοφορία της και κέρδισε έξι Χρυσές Σφαίρες πέρα από τα Όσκαρ των ρεκόρ και BAFTA.