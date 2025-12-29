Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

Στο ειδικό αφιέρωμα του CBS News «Rob Reiner: Scenes from a Life» που προβλήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ο Μαικλ Ντάγκλας θυμήθηκε τις ατελείωτες συζητήσεις που είχε με τον εκλιπόντα Ρομπ Ράινερ σχετικά με τις προσπάθειες που κατέβαλαν ως γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους τα οποία έδιναν τη δική τους μάχη με τον εθισμό.

«Με αυτή την τρομερή τραγωδία, συνειδητοποιούμε πόση πίεση αντιμετώπιζε στην προσωπική του ζωή με τον γιο του», είπε ο Ντάγκλας. «Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Συνηθίζαμε να μιλάμε πολύ για αυτό: τι μπορείς να κάνεις ως γονιός, τι δεν μπορείς να κάνεις».

«Γνωρίζοντας όλα αυτά που συνέβαιναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έδινε τον καλύτερό του εαυτό», πρόσθεσε ο Ντάγκλας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες του σκηνοθέτη Ράινερ «Ο έρωτας του προέδρου» (1995) και «Κι όμως… γίνεται» (2014).

«Αγάπη και υποστήριξη»

Το 2019, ο Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε στο περιοδικό People σχετικά με τον γιο του: «Υπήρχαν στιγμές που η ελπίδα χανόταν… [και] νόμιζα ότι θα έφευγε».

Από την πλευρά του, ο γιος του, Κάμερον, ανέφερε ότι ο πατέρας του, του «έδωσε το σωστό παράδειγμα» και ήταν «πάντα εκεί» για το παιδί του.

«Νομίζω ότι όταν κάποιος πραγματικά αγωνίζεται για να ξεπεράσει [οποιονδήποτε εθισμό], είναι ζωτικής σημασίας να έχει αγάπη και υποστήριξη», είπε ο Κάμερον σε συνέντευξή του στο περιοδικό People.

«Υπάρχαν κάποια χρόνια της ζωής μου που ήταν τόσο σκοτεινά που άρχιζα να χάνω την ελπίδα για τον εαυτό μου. Τότε, το να έχω την αγάπη και την υποστήριξη των ανθρώπων που αγαπούσα και σεβόμουν, ήταν απλά ζωτικής σημασίας για μένα».

Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 70χρονη σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου, και ο 32χρονος γιος τους Νικ συνελήφθη λίγο αργότερα και επί του παρόντος κατηγορείται για διπλό φόνο α’ βαθμού.

Ο Νικ πάλεψε με τον εθισμό και από τα 15 του χρόνια μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης.

Το 2015 υπέγραψε ως σεναριογράφος την ταινία «Being Charlie», σε σκηνοθεσία του Ράινερ, η οποία βασίζεται στη δυναμική της σχέσης πατέρα-γιου κατά τη διάρκεια εκείνων των «σκοτεινών χρόνων».

*Με πληροφορίες από: People