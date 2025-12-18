Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η πρωταγωνίστρια της ρομαντικής κωμωδίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» Μεγκ Ράιαν θέλησε να τιμήσει τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των δύο τους να χορεύουν μαζί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας το 1989.

«Πόσο θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος», έγραψε στο Instagram.

«Σας ευχαριστούμε, Ρομπ και Μισέλ, για την πίστη σας στην αγάπη, τα παραμύθια και την χαρά. Σας ευχαριστώ για την πίστη σας στον άνθρωπο και για τη βαθιά αγάπη σας για τη χώρα μας. Θέλω να πιστεύω ότι η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την τραγωδία, ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει, ότι θα υπάρξει ευαισθητοποίηση [γύρω από ορισμένα ζητήματα]».

Η δολοφονία

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου. Ο γιος τους Νικ συνελήφθη αργότερα την ίδια μέρα και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για διπλό φόνο.

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, αλλά δεν υπέβαλε ένσταση. Δημοσιογράφοι που βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου ανέφεραν ότι μίλησε μόνο μία φορά στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, απαντώντας «Ναι, κύριε πρόεδρε» σε ερώτηση του δικαστή που τον ρώτησε αν κατανοούσε το δικαίωμά του για ταχεία δίκη.

Θα επιστρέψει στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία στις 7 Ιανουαρίου.

«Έκαναν ουρά για να δουν τις ταινίες του»

Ο Μπίλι Κρίσταλ, ένας εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», συνυπέγραψε μια δήλωση, μαζί με άλλους στενούς φίλους του Ρομπ Ράινερ, όπως ο Λάρι Ντέιβιντ, ο Άλμπερτ Μπρουκς και ο Μάρτιν Σορτ.

«Έχοντας για φυλαχτό του όλα όσα είχε μάθει από τον πατέρα του Καρλ και τον μέντορά του Νόρμαν Λιρ, ο Ρομπ Ράιαν δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος κωμικός ηθοποιός, αλλά έγινε και ένας εξαιρετικός αφηγητής», αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση.

«Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης, ο οποίος να έχει στο βιογραφικό του μια τόσο μεγάλη γκάμα ταινιών: από την κωμωδία στο δράμα, από το ψευδοντοκιμαντέρ στο ντοκιμαντέρ, ήταν πάντα κορυφαίος. Γοήτευε το κοινό. Το κοινό τον εμπιστευόταν. Έκαναν ουρά για να δουν τις ταινίες του», προστίθεται.

Η δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Associated Press, κατέληγε σε μια ατάκα που λάτρευε ο εκλιπών: «Υπάρχει μια ατάκα από μια από τις αγαπημένες ταινίες του Ρομπ, το It’s a Wonderful Life: ‘Η ζωή κάθε ανθρώπου αγγίζει τόσες άλλες ζωές, και όταν δεν είναι πια εδώ, αφήνει ένα τεράστιο κενό, έτσι δεν είναι; Δεν έχετε ιδέα’».

Η ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» ήταν από τις πιο επιτυχημένες σκηνοθετικές προσπάθειες του Ράινερ και θεωρείται μία από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες όλων των εποχών. Η ταινία, σε σενάριο της Νόρα Εφρον, ακολουθεί τους Κρίσταλ και Ράιαν, δύο φίλους που συναντιούνται τυχαία σε διάφορα μέρη (ας πούμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και σε ένα τυχαίο βιβλιοπωλείο) και τελικά ερωτεύονται.

Στα σκηνοθετικά του έργα περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Αυτοί Είναι Οι Spinal Tap», «Στάσου πλάι μου», «Τρελές ιστορίες έρωτα και φαντασίας» και «Ζήτημα τιμής».

