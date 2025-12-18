magazin
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Αμηχανία και προβληματισμό ακόμη και στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου φέρεται να έχει προκαλέσει η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, σύμφωνα με το Daily Beast.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο στόχαστρο έντονης κριτικής τη Δευτέρα, μετά από ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία όχι μόνο δεν εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο του 78χρονου σκηνοθέτη και της 68χρονης Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, αλλά επιχείρησε να συνδέσει τη δολοφονία τους με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «Διαταραχή Τραμπ».

«Δεν πρόκειται μόνο για κάτι ηθικά απαράδεκτο, αλλά για ένδειξη μιας βαθιά ανησυχητικής προσωπικής κατάστασης από την πλευρά εκείνου που το λέει»

«Ασυνάρτητες, σκληρές κουβέντες ενός ηλικιωμένου συγγενή»

Σύμφωνα με τον συγγραφέα και βιογράφο του Τραμπ, Μάικλ Γουλφ, ο οποίος μίλησε στο podcast Inside Trump’s Head, άνθρωπος με γνώση των αντιδράσεων εντός του Λευκού Οίκου του μετέφερε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε πραγματική αναστάτωση ακόμη και σε πρόσωπα που θεωρούνται πολιτικά κοντά στον πρόεδρο.

«Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά δεν ήταν καλό. Όλοι γνωρίζουν ότι περπατά σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Αν ισορροπεί ή αν πέφτει…», φέρεται να είπε η πηγή, αφήνοντας σκόπιμα τη φράση της ανολοκλήρωτη, όπως μετέφερε ο Γουλφ.

Ο Γουλφ συνέχισε λέγοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για κάτι ηθικά απαράδεκτο, αλλά για ένδειξη μιας βαθιά ανησυχητικής προσωπικής κατάστασης από την πλευρά εκείνου που το λέει».

«Όλοι καταλήγουμε να παίζουμε τον ρόλο του ‘γιατρού’ για αυτούς τους ηλικιωμένους προέδρους. Κανείς δεν θα βγει να πει ανοιχτά ‘τα χάνει’. Οπότε ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του», είπε ο Γουλφ.

«Και σε αυτή την περίπτωση —ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, που όποιος έχει οικογένεια μπορεί να ταυτιστεί— νομίζω ότι η ετυμηγορία θα είναι καταπέλτης: ο Τραμπ έχει χάσει τελείως τα λογικά του».

Ο Γουλφ επισήμανε ότι ο θάνατος του Ράινερ «δεν είχε καμία σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ», μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος ένιωσε την ανάγκη «να χωθεί στην υπόθεση».

Η συμπαρουσιάστρια του podcast και στέλεχος του Daily Beast, Τζοάνα Κόουλς, σχολίασε πως η ανάρτηση δεν έδειχνε απλώς έλλειψη φίλτρων, αλλά πλήρη απώλεια ορίων, παρομοιάζοντας τον τόνο του προέδρου με «τις ασυνάρτητες, σκληρές κουβέντες ενός ηλικιωμένου συγγενή που επισκέπτεσαι από υποχρέωση».

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή. Για την υπόθεση κατηγορείται ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας και αναμένεται να διωχθεί για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.

«Σε τέτοιες στιγμές όλοι καταλαβαίνουν το πένθος. Όταν ένας πρόεδρος δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται, ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του»

YouTube thumbnail

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση δεν είχε καμία πολιτική διάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να παρέμβει δημόσια, χαρακτηρίζοντας τον Ράινερ «βασανισμένο και προβληματικό» σκηνοθέτη και υποστηρίζοντας ότι «ο ίδιος προκάλεσε την οργή που οδήγησε στον θάνατό του», λόγω της εμμονικής του κριτικής προς τον πρόεδρο.

Ο Γουλφ υπογράμμισε, ότι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να «εισβάλει» σε μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη ήταν πολιτικά αχρείαστη και επικοινωνιακά αυτοκαταστροφική, ιδίως επειδή ο Ράινερ θεωρούνταν ευρέως αγαπητή φιγούρα στην αμερικανική κοινωνία.

«Σε τέτοιες στιγμές όλοι καταλαβαίνουν το πένθος. Όταν ένας πρόεδρος δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται, ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του», φέρεται να είπε ο συγγραφέας, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη αντίδραση ενισχύει τη συζήτηση γύρω από τη νοητική και συναισθηματική κατάσταση του προέδρου.

YouTube thumbnail

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό

Η Κόουλς, από την πλευρά της, επισήμανε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στιγμές κατά τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε να αποκοιμιέται σε επίσημες συναντήσεις, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο ερωτημάτων για τη φυσική και διανοητική του κατάσταση. «Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει ενδείξεις ότι τα χάνει», σχολίασε η ίδια.

YouTube thumbnail

Το Daily Beast αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος έχει δεχθεί αιτήματα για σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη απάντηση.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του, πάντως, ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ έχει απορρίψει συνολικά την αξιοπιστία του Μάικλ Γουλφ, χαρακτηρίζοντάς τον «κατασκευαστή ιστοριών» και «απατεώνα».

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Business
Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream magazin
