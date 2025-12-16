Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Το Χόλιγουντ παρακολουθεί σοκαρισμένο την τραγωδία της οικογένειας Ράινερ, καθώς ο Εισαγγελέας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, θα κατηγορηθεί για τη διπλή δολοφονία τους.

Οι κατηγορίες αφορούν φόνο πρώτου βαθμού και φέρουν ως πιθανή ποινή τα ισόβια, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Μόλις δύο ημέρες αφότου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ, οι αρχές του Λος Άντζελες ανακοίνωσαν πως ο γιος τους, Νικ Ράινερ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διπλή δολοφονία, σε μια υπόθεση που εκθέτει στο φως το δράμα της οικογένειας με τον εθισμό και την ψυχική υγεία του νεαρού.

Την ανακοίνωση έκανε ο Εισαγγελέας της Περιφέρειας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, την Τρίτη, 16/12/2025.

Οι κατηγορίες, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν επίσημα αργότερα μέσα στη μέρα, περιλαμβάνουν «ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις» (special circumstance enhancements) λόγω της σκόπιμης χρήσης φονικού όπλου και της πολλαπλής δολοφονίας.

Ο Χότσμαν δήλωσε ότι οι κατηγορίες επισύρουν πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, ενώ εκκρεμεί ακόμη η απόφαση για το αν οι εισαγγελικές αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Οι κατηγορίες έρχονται ως συνέχεια της μοναδικά ξεκάθαρης δήλωσης που εξέδωσε η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) τη Δευτέρα, η οποία ανέφερε ότι η έρευνά της «αποκάλυψε ότι ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του Ρόμπερτ και της Μισέλ Ράινερ, ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό τους».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο αρχηγός του LAPD, Τζιμ ΜακΝτόνελ, διευκρίνισε ότι ο Ράινερ συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Exposition Park, κοντά στην πανεπιστημιούπολη του USC, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ερωτηθείς εάν ο Ράινερ ήταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τη στιγμή της σύλληψης, ο ΜακΝτόνελ απάντησε λακωνικά: «Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα με τον εθισμό σε ναρκωτικά, ψυχικές ασθένειες, αστεγία και συχνή βίαιη συμπεριφορά. Ανακρίθηκε και συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, λίγες μόλις ώρες αφότου η 28χρονη αδελφή του, Ρόμι Ράινερ, ανακάλυψε τα άψυχα σώματα των γονέων της στην πατρική εστία στο Δυτικό Λος Άντζελες.

Πολλαπλές πηγές αναφέρουν ότι η Ρόμι υπoψιάστηκε αμέσως τον αδελφό της. Ο Νικ είχε επιστρέψει να ζει με τους γονείς του, έπειτα από χρόνια διαμονής σε κέντρα αποτοξίνωσης και περιόδους αστεγίας.

Αν και είχε περάσει μια περίοδο νηφαλιότητας, η οικογένεια φέρεται να είχε εκφράσει ιδιωτικά σε στενούς φίλους ότι ο γιος τους είχε υποτροπιάσει πρόσφατα σε ένα νέο, ανησυχητικό χαμηλό σημείο, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο Νικ Ράινερ είχε εμφανιστεί σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι του κωμικού Κόναν Ο’ Μπράιεν στο Pacific Palisades, όπου ο σκηνοθέτης του Princess Brid» και η σύζυγός του ήταν καλεσμένοι.

Η εμφάνιση του Νικ –φορώντας hoodie σε αυτήν την επίσημη και αποκλειστική εκδήλωση– και η ασυνάρτητη συμπεριφορά του προκάλεσαν συναγερμό στους καλεσμένους.

«Τρομοκρατούσε τους πάντες, συμπεριφερόταν σαν τρελός, ρωτούσε συνέχεια τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι», ανέφερε το περιοδικό People, επικαλούμενο ανώνυμους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, ο Νικ φέρεται να είχε έναν «δυνατό διαπληκτισμό» με τους γονείς του, οι οποίοι αποχώρησαν από το πάρτι λίγο αργότερα. Η Αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει πότε εκτιμά ότι έλαβε χώρα η επίθεση, αν και διάφορα μέσα ανέφεραν ότι οι λαιμοί των Ράινερ είχαν κοπεί με μαχαίρι.

Ο Νικ Ράινερ έχει προσλάβει τον γνωστό ποινικολόγο Άλαν Τζάκσον. Ο Ράινερ αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά ο Τζάκσον δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν είχε κριθεί ιατρικώς κατάλληλος για μεταφορά από τις Κεντρικές Φυλακές Ανδρών.

Ο Τζάκσον, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στην Καλιφόρνια, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική ή φυσική κατάσταση του πελάτη του.