Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ Ράινερ είχαν μια έντονη διαφωνία σε ένα πάρτι το βράδυ του Σαββάτου, την παραμονή της δολοφονίας του σκηνοθέτη και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο People πολλές πηγές που ήταν στο πάρτι.

Το TMZ ανέφερε για πρώτη φορά τη Δευτέρα ότι ο 78χρονος σκηνοθέτης και ο 32χρονος γιος του είχαν μια «πολύ έντονη διαμάχη» σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

«Ο Νικ φρίκαρε τους πάντες»

Δύο πηγές επιβεβαίωσαν στο People ότι ο Ράινερ και ο γιος του τσακώθηκαν στο πάρτι του Ο’Μπράιεν.

Μία από τις πηγές δήλωσε: «Ο Νικ φρίκαρε τους πάντες, συμπεριφερόταν τρελά, ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι». Σύμφωνα με το TMZ, ο Ρομπ και η Μισέλ, 68 ετών, έφυγαν από το πάρτι μετά τον καυγά.

Το ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Πηγές είχαν προηγουμένως ενημερώσει ότι το ζευγάρι ανακαλύφθηκε από την κόρη τους, Ρόμι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε στο σπίτι των Ράινερ γύρω στις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ανακάλυψαν τον Ρομπ και τη Μισέλ.

Ο Νικ συνελήφθη αργότερα και κατηγορήθηκε για φόνο, και τώρα κρατείται χωρίς εγγύηση.

Που βρισκόταν ο Νικ;

Ο Νικ δεν βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του όταν τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν στο εσωτερικό του. Ο 32χρονος φέρεται να έφυγε από το σπίτι τους, στη συνοικία Brentwood του Λος Άντζελες, και να μετακινήθηκε σε μικρή απόσταση, όπου τελικά εντοπίστηκε από την αστυνομία κοντά στο campus του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το ABC News.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν «γρήγορα» τον Νικ κοντά στο πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, όπου συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο γύρω στις 9:15 μ.μ. την Κυριακή.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα από το People, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι «ο ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή του Exposition Park κοντά στο USC».

Ο Νικ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εθισμένος

Ο Ρομπ και η Μισέλ παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι. Πριν παντρευτεί τη Μισέλ, ο Ρομπ ήταν παντρεμένος με την Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Ρομπ υιοθέτησε την κόρη της, Τρέισι.

Ο Νικ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τους αγώνες του με τον εθισμό και την έλλειψη στέγης, που ξεκίνησαν στην εφηβεία του. Το μεσαίο παιδί του Ρομπ και της Μισέλ είπε στο People το 2016 ότι από την ηλικία των 15 ετών περίπου μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης. Καθώς ο εθισμός του επιδεινωνόταν, ο Νικ είπε ότι απομακρύνθηκε όλο και περισσότερο από το σπίτι και πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του χωρίς στέγη σε διάφορες πολιτείες.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχικές Φωτό: REUTERS/Aude Guerrucci